El Rocasa y otros clubes de élite de Gran Canaria se plantean no competir el próximo año por la falta de liquidez

La Asociación de Clubes de Élite de Gran Canaria ha hecho público un comunicado en el que informa de que meditan no participar la próxima temporada en la máxima categoría debido a la asfixia económica que sufren por el retraso en recibir las subvenciones públicas.



Los clubes reconocen que las instituciones están realizando un esfuerzo a la hora de aumentar las partidas presupuestarias de desplazamientos y de gestión de las entidades deportivas, aunque lamentan que el tiempo para resolver esas convocatorias es excesivo para que los clubes puedan cumplir en tiempo y forma con los pagos.



De igual manera, aseguran que competir a nivel europeo debería constituir un orgullo para cualquier institución pública, aunque esa circunstancia, por el contrario, debilita aún más las economías de diversos clubes debido a la falta de liquidez.



La Asociación de Clubes de Élite de Gran Canaria denuncia también que a fecha de hoy, con las competiciones concluidas, las entidades deportivas no han recibido ni un 50% de las ayudas que debían haber percibido en la pasada campaña, y que además ya están haciendo frente a los gastos de inscripción en las ligas de la próxima temporada.



Por ello, varios clubes están meditando seriamente la posibilidad de no competir el curso venidero, porque de hecho aún no han podido afrontar los pagos de la campaña recién concluida, por lo que ruegan a las instituciones públicas agilizar los trámites para abonar las cantidades adeudadas.



Cabe recordar que la Asociación de Clubes de Élite de Gran Canaria está constituida por el Rocasa de balonmano, CV 7 Islas Vecindario, CV Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas, Spar Gran Canaria, Gran Canaria de fútbol sala, UD Taburiente, Club de Hockey Molina Sport y Gran Canaria de baloncesto en silla de ruedas.