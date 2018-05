Carla Suárez se hunde ante Caroline Garcia y se despide del Abierto de Madrid

El tenis español tendrá que esperar un año más para conocer a una de sus representantes en las semifinales del Mutua Madrid Open, tras la derrota en cuartos en esta edición de la última de ellas, la grancanaria Carla Suárez, ante la francesa Caroline Garcia, por 6-2 y 6-3.



Agotada después de superar las dos primeras rondas a tres sets, ante la rusa Elina Svitolina y la estadounidense Bernarda Pera, (75 juegos y 5 horas y 36 minutos en pista) Carla no tuvo fuerzas para mantener intercambios con los poderosos golpes de Garcia, que se impuso en 77 minutos para lograr las semifinales en Madrid por primera vez.



Esta vez no hubo oportunidad para la reacción, y a pesar de que su entrenador, Marc Casabó, intento insuflarle energía con comentarios positivos, a la jugadora canaria no le funcionaron las piernas.



"Olvídate de sus golpes, sabemos que ella puede golpear a la línea, o fuera, que es muy rápida. Tú concéntrate en los tuyos y coge la iniciativa, espera que se ponga tensa y que tenga errores, o si toca la lotería, que no tengo ni idea", le decía. "No puedo dar el cien por cien de lo que tengo", se le escuchó a Carla.



Con la eliminación de Garbiñe Muguruza anoche ante la rusa Daria Kasatkina, y la de este jueves de Carla, las dos últimas supervivientes, se esfuman las posibilidades este año para las raquetas nacionales.



Ninguna de ellas ha sido capaz de alcanzar las semifinales en las 17 ediciones de este torneo. Carla ha sido, por segundo año (2015) la única en lograr los cuartos, pero llegó sin reservas.



García, que puede meterse entre las cinco primeras del mundo si gana el título, o si Karolina Pliskova pierde este jueves, convirtiéndose en la primera francesa en colocarse en ese grupo desde Amelie Mauresmo (cuarta en junio de 2007), se enfrentará con la ganadora del encuentro entre la rusa Maria Sharapova y la holandesa Kiki Bertens.