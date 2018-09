Carla Suárez espera rival para Octavos del US Open del cruce entre Sharapova y Ostapenko

Instalada en los octavos del Abierto de Estados Unidos tras eliminar a la sexta mejor tenista del mundo, la grancanaria Carla Suárez se prepara para un duelo en el que ninguna de sus dos potenciales oponentes, Maria Sharapova y Jelena Ostapenko, es su "rival ideal".



"Son un estilo de jugadoras que juegan muy rápido, atacan mucho y son agresivas, no serían mi rival ideal", declaró a los periodistas la canaria con posterioridad a su victoria sobre la francesa Caroline Garcia por 5-7, 6-4 y 7-6 (4) en tercera ronda.



Suárez, trigésima cabeza de serie, evitó elegir a una preferida porque tienen "perfiles muy diferentes", pero reconoció la "experiencia" de ambas, siendo la letona Ostapenko "más joven" y conociendo el "nivel que puede dar siempre" la rusa Sharapova.



De nuevo, la profesional cumplirá años sobre las pistas el 3 de septiembre, y aunque expresó su deseo de ganar aseguró que también ha perdido en su día, lo que no "cambia nada", aunque apuntó que intentará "estar como hoy -por el sábado-" para vencer.



Se dijo satisfecha con su saque del duelo contra Garcia, puesto que la francesa "presiona mucho" y así le costaba "restar". "Estaba incómoda en algunas partes y el hecho de mantener mi saque en gran parte del partido fue muy importante", desgranó.



"Tampoco la veía muy cómoda restando, yo estaba sacando bien en cada juego en el que yo sacaba y había uno o dos puntos que no teníamos que jugar", recordó Suárez, que en el tercer y decisivo set, resuelto con un desempate, optó por ser "agresiva" porque su rival "buscaba lo mismo".



Respecto a su estrategia en la próxima ronda, la tenista española adelantó que estará "muy atenta" y "flexionada" para "llegar bien a la bola", porque tanto Ostapenko como Sharapova "dominan" y ella intentará forzar "puntos largos". "Que se les haga largo ganármelo", concluyó Suárez.