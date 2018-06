Los veteranos capitanes Oliver y Eulis Báez están soñando con ojos abiertos

Los veteranos capitanes del Herbalife Gran Canaria, el catalán Albert Oliver (que cumplirá 40 el próximo lunes y que lleva cinco temporadas en la entidad) y el dominicano Eulis Báez (de 36 años y con seis campañas en el club) sueñan con los ojos abiertos tras la clasificación para la Euroliga.



Oliver ha asegurado tras el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final ante Valencia Basket, que se saldó con el resultado de 89-92 en la prórroga y que supuso el pase a semifinales del play off por el título liguero del Gran Canaria, que "uno no elige cuando le pasan las cosas", aunque estaba "muy contento" y deseoso de disfrutar la próxima ronda.



"Esto supone algo nuevo para mí, porque nunca había llegado a las semifinales de la Liga Endesa. Nunca. Estoy muy contento, porque no se llega a esta ronda cada año, y además encantado con el premio gordo de la Euroliga, aunque vamos a pensar ya en el primer partido de semifinales ante el Madrid", ha señalado.



El experimentado base del conjunto grancanario confía en que su equipo pueda realizar mañana un buen partido en la capital de España, ya que ha asegurado que poseen "un gran equipo", que intentará hacerlo "lo mejor posible" ante el actual campeón de Europa.



Por su parte, el ala pívot Eulis Báez ha afirmado que esta clasificación para las semifinales de la Liga y para la próxima Euroliga es "un sueño" para la entidad isleña.



"Me siento muy orgulloso, porque el club ha ido creciendo paso a paso hasta hacer historia. Ahora tendremos que ir a luchar a Madrid y con la ilusión de saber que podemos competir contra ellos, aunque será difícil", ha comentado.