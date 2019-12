La Bien Querida traerá a Escenario Santander su 'Brujería'

Ana Fernández-Villaverde, conocida artísticamente como La Bien Querida, está de gira presentando el que es ya el sexto trabajo discográfico desde su debut musical hace una década, y llegará el próximo 22 de febrero a Escenario Santander para interpretar en directo las canciones de 'Brujería', un disco en el que la artista y cantante bilbaína imprime madurez a sus clásicas letras de desamor y deseo.

"La Bien Querida proyecta en este álbum una sombra ambigua, extraña, que realiza un tratado del amor basado en el esoterismo y la magia, y en el que los relatos terroríficos van cogiendo cada vez más protagonismo", explican desde Escenario Santander, que ya ha puesto a la venta las entradas para este concierto desde 18 euros.

Como principal novedad con respecto al resto de trabajos de su ya extensa trayectoria sobre los escenarios, Ana Fernández-Villaverde (Bilbao, 1974) acude a Carlos René como productor para tejer el que, en su opinión, es "el disco más romántico" de su carrera.

"Que fuese misterioso y tuviese mucha magia" fueron los parámetros que le lanzó a la hora de vestir once canciones con muchas capas de sonido que no pierden por ello su sencillez y que beben mucho en su combinación de luminosidad y oscuridad de The Cure, su "grupo de cabecera".

A estas alturas no sorprende que un disco de La Bien Querida tenga tan buena acogida por público y críticos musicales. Después de '¿Qué?' y 'Me Envenenas', el videoclip de 'Miedo' ha dado un paso más en el despegue de 'Brujería', con el que la artista llegará a Cantabria después de recorrer las principales salas del país y como añadido a una programación de Escenario Santander que incluirá en las próximas semanas los conciertos de Viva Suecia, Carolina Durante o Fuel Fandango.