Cantabria Actúa organiza una jornada solidaria para recaudar fondos para los refugiados

La Comunidad Solidaria Cantabria Actúa ha organizado para el sábado 28 de marzo una jornada solidaria para recaudar fondos para los distintos proyectos en los que trabaja la asociación, tanto en España como en distintos puntos de Europa. El evento, que se desarrollará en la sala La Santa (Calle Alcázar de Toledo, 1, Santander), contará con la participación de cuentacuentos, poetas, magos y tres bandas, así como una charla a cargo de voluntarios de la ONG 'No Name Kitchen' que proveen de alimentos y recursos de cocina a personas refugiadas atrapadas en Serbia.

A partir de las 13.00 horas, y con entrada libre, se podrá disfrutar de cuentacuentos y poesía de la mano de Monstse Barrero, magia con Alejandro Revuelta y música en acústico a cargo de Enrique Ríos. Al término se ofrecerá, a precios populares, una degustación de comida siria elaborada por familias refugiadas que residen en Cantabria.

Posteriormente, sobre las 16.00 horas, voluntarios de 'No Name kitchen' ofrecerán una charla y se proyectará el documental 'El embudo balcánico: La lucha de No Name Kitchen en las fronteras'.

A partir de las 21.00 horas, y ya con entrada a diez euros, tendrán lugar las actuaciones de los grupos 'A duras penas', 'Saco roto' y 'Poetas de Botella'. Entre cada concierto, habrá un pequeño recital de poesía a cargo de Juanjo Galíndez, Mar Pajarón, Espy de Bachelor y José Elizondo.

El evento, que coincide con el cuarto aniversario del cierre de fronteras en Europa, lleva por título '4 años, iluminando lo invisible' y trata de ser una llamada de atención a las políticas europeas que atentan contra los derechos humanos y dejan en un limbo jurídico a miles de personas desplazadas por los conflictos bélicos.

"Una situación que cuatro años después no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado tras la confrontación política entre los gobiernos turco y griego, que tiene como víctimas a los migrantes, ante la pasividad de la Unión Europea", denuncian desde este colectivo.

Las entradas pueden adquirirse en la web de Entradium o físicamente en Santander en La Vorágine (Calle Cisneros, 69), La Libre (Rampa de Sotileza, 1) y El Nido de Robin (Paseo General Dávila, 264).

'Cantabria Actúa'

La Comunidad Solidaria Cantabria Actúa se creó en 2016 por un grupo de ciudadanos que, alarmados ante la situación de miles de refugiados en Grecia, decidieron sumar fuerzas para recaudar fondos y enviar contenedores con ropa y comida a las zonas más necesitadas.

Durante todo este tiempo, gran parte de los esfuerzos se han centrado en la organización de jornadas de sensibilización en institutos, apoyo logístico a las familias refugiadas en Cantabria, impartición de clases de castellano, guitarra, búsqueda de empleo y talleres de costura.