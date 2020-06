Castro Urdiales ofrece en junio un programa cultural con magia, cuentacuentos y poesía teatralizada

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha preparado un "amplio" programa cultural para este mes de junio con eventos como espectáculos de magia, cuentacuentos y poesía teatralizada, algunos de ellos presenciales y otros online.

Con estos actos se da el "pistoletazo de salida" a un verano "especial" en el que, debido a la pandemia del coronavirus, este tipo de eventos al aire libre y con aforo limitado serán los "habituales", según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La concejala de Cultura, Leire Ruiz, ha explicado que ha sido necesario adaptarse a los cambios necesarios debido a la crisis sanitaria pero, "como parece que avanzamos de forma favorable en las fases de desescalada, no paramos de trabajar y, siguiendo las recomendaciones sanitarias, seguimos apostando por los eventos culturales", ha dicho.

Así, el Ayuntamiento retoma la actividad con el programa 'la magia de junio 2020', con jornadas en el Centro Musical Ángel García Basoco y tres actos de magia online que se podrán ver a través de un enlace en la web municipal.

El primero de ellos será 'Sideral', que estará disponible del 8 al 14 de junio; seguido de 'Zambúllete en la magia', del día 15 al 21; y 'Magia confinada', del día 22 al 28. Por otro lado, las actividades de poesía teatralizada y cuentacuentos serán presenciales y tendrán lugar en el exterior del Centro Musical Ángel García Basoco.

Primero se celebrará 'la guerra de los cuentos', que corresponde con la última jornada de los Domingos de Cuentos que se realizaban antes del estado de alarma. No obstante, desde Cultura han informado de que "se siguen buscando alternativas para ofrecer el servicio de cuentacuentos durante todo el año".

Por último, parte del evento que estaba preparado para el Día de la Poesía que se celebraba el día 21 de marzo se llevará a cabo en el acto 'No me gustan que me llamen poetisa'.

Desde la Concejalía han destacado que todos los actos contarán con las medidas de prevención necesarias, teniendo en cuenta un aforo máximo y el distanciamiento social obligatorio, además de que los asistentes deberán llevar mascarilla. Los actos a celebrar durante este mes de junio se recordarán cuando se vayan acercando las fechas en la web y redes sociales del Ayuntamiento de Castro Urdiales.