El Centro Botín organiza varias actividades en torno a la muestra de Anri Sala

El Centro Botín ha organizado varias actividades en torno a la muestra del artista Anri Sala, cuya obra investiga sobre la multiplicidad de relaciones que se dan entre la imagen, la arquitectura y el sonido.

Dentro de ese universo diseñado por el artista de origen albanés, las propuestas programadas por el Centro Botín pondrán el foco en la relación entre la imagen y la música.

Iñaki Martínez Antelo, ex director del Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) de Vigo, profundizará en los límites que existen entre ambos campos en una visita comentada prevista para el próximo miércoles, 12 de febrero, a las 19.00 horas en el Centro Botín. Melómano confeso, Martínez Antelo utilizará la música como hilo conductor de esta actividad en torno a la muestra "AS YOU GO (Châteaux en Espagne)".

Licenciado en Historia del Arte Contemporáneo por la Universidad de Santiago de Compostela, en su etapa como director del MARCO (2005-2017) ha comisariado numerosas exposiciones e impulsado la realización de cursos, congresos, talleres, conciertos, ciclos de cine y de artes escénicas.

Siempre prestando especial atención a la producción propia y a las estrategias de coproducción, Martínez Antelo ha promovido las relaciones del MARCO con instituciones públicas y privadas del ámbito autonómico, estatal e internacional, así como la implicación de empresas patrocinadoras para diferentes proyectos.

Asimismo, durante los próximos días están previstas dos visitas experiencia en las que Cristina Molino, directora de cine y fotografía, y Roberto HG, diseñador de sonido para cine y publicidad, aprovecharán el concepto de movimiento audiovisual presente en la obra de Anri Sala para llevar a cabo una actividad en la que indagarán sobre los diferentes modos de narrativa no verbal que se representan en las creaciones del artista albanés.

En concreto, el público reflexionará sobre cómo cambian las emociones que se experimentan en función de nuestra relación con la imagen, el sonido y el movimiento.

Así, este viernes 7 de febrero, a las 18.30 horas, tendrá lugar 'Imágenes sonoras', una iniciativa dirigida al público adulto en la que se realizará una activación conjunta de diversos sentidos como vehículo para aproximarse a las obras de Anri Sala con la mayor naturalidad posible.

Se trabajará con extractos de audiovisuales para ser consciente de los cambios emocionales que se experimentan en función de cómo sea nuestra relación con la imagen, el sonido y el movimiento.

Igualmente, el sábado 8, a la misma hora, tendrá lugar 'Jugar con fotos y notas', adaptación de la actividad para familias con niños a partir de 4 años. Ambas tendrán una duración aproximada de 60 minutos y un aforo máximo de 25 personas. Las entradas están disponibles a un precio de 12 euros, con una reducción del 50% para Amigos del Centro Botín.

Otras actividades

Al margen de estas iniciativas, la música clásica será otra de las protagonistas en esta semana de actividades, ya que el Centro Botín ha programado dos conciertos a cargo del Ensemble Instrumental de Cantabria (ENSEIC).

Esta formación, promovida por becarios de la Fundación Botín, interpretará un programa denominado 'En torno a un Septimino' en el que se rinde tributo a Ludwig van Beethoven, en el 250 aniversario de su nacimiento. El ENSEIC interpretará su famoso 'Septimino op. 20', así como el estreno absoluto de la obra 'Divertimento cromático', del compositor cántabro Francisco Novel Sámano Calleja, con cuya pieza el autor rinde homenaje al genio de Bonn.

De hecho, todo el concierto versará en torno a esta obra singular con la que Beethoven cierra el Clasicismo vienés para adentrarse en el Romanticismo y en la que juega continuamente con el número siete: siete instrumentos a lo largo de siete episodios narrativos, con una variación constante del ritmo de la velocidad, que oscila entre el binario a 4 y el ternario a 3.

El recital se completa con 'Título a determinar', de José Luis Turina, que se recrea en la misma identidad tímbrica que la composición beethoveniana. El domingo 9 de febrero, a las 12.00 horas en el auditorio del centro de arte de la Fundación Botín en Santander, tendrá lugar el primero de estos conciertos. Esteban Sanz Vélez, compositor, pedagogo y asesor de Música y Estrategias Formativas del Centro Botín, será el encargado de generar un ambiente lúdico y abierto a la expresión emocional y creativa.

La actuación, dirigida a familias con niños a partir de seis años, durará en torno a 55 minutos. Las entradas están disponibles a un precio de 6 euros, con un descuento del 50% para los Amigos del Centro Botín.

Al día siguiente, el lunes 10 de febrero a las 20.00 horas en el mismo lugar, se desarrollará la versión para adultos del recital. En esta ocasión, las entradas costarán 10 euros, con una bonificación del 50% para los titulares de la tarjeta Amigo del Centro Botín.