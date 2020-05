"La industria de la música va a ser una de las que peor lo va a pasar porque se nutre de las aglomeraciones"

Cumplen con la imagen que todos esperan de un grupo de música independiente: jóvenes, arriesgados y 'buscavidas' profesionales. Tienen a sus espaldas dos álbumes autoeditados llenos de rabia, desgarro y sobre todo energía, y hasta que la crisis sanitaria estallase, se encontraban preparando su nuevo disco. Fruto de él nació el EP 'Amor fantasma', que salió a la luz unas semanas antes de que el coronavirus fuese el centro de todo.

Han pasado los últimos meses confinados en Madrid, pero ya tienen ganas de pisar 'la tierruca'. Ellos integran Repion y son Marina y Teresa Iñesta (hermanas y santanderinas), y Álvaro Prados (madrileño). Juntos representan a una generación preparada -Enfermería, Comunicación Audiovisual y Periodismo, y Filosofía, respectivamente-, que quiere apostar por su sueño: "Poder vivir de esto", confiesan.

El próximo sábado estarán en en el jardín del Museo Etnográfico de Muriedas desde las 19.30 horas. Allí volverán a reencontrarse en un concierto promovido por el Gobierno de Cantabria en el que verán, por primera vez, lo que es actuar dentro de la 'nueva normalidad'. Por esta razón y alguna más, eldiario.es ha hablado con Teresa Iñesta, batería, voz y guitarra del grupo que nació en 2011 en Santander y que ya puede presumir de haber superado musicalmente una pandemia mundial.

Lo primero de todo, ¿qué es Repion?

Significa peonza en castúo -el dialecto extremeño-. Marina y yo somos hermanas, y nuestro padre es extremeño. En unas vacaciones cogimos un diccionario muy raro de casa de nuestra abuela y apareció esa palabra y ya nos la quedamos para nosotras.

¿Cómo han llevado el confinamiento? ¿Les ha servido para desarrollar ideas o se han sentido atrofiadas creativamente?

Pues realmente hemos llevado bien el confinamiento, por suerte todos hemos podido sobrevivir estos dos meses de encierro sin muchas dificultades -si no contamos la cancelación de los planes y conciertos que teníamos para este tiempo-. Yo (Teresa) y Álvaro vivimos juntos, así que por lo menos no nos hemos sentido lejos, Marina vive cerca y ya al final la hemos podido ver después de dos meses. Hemos estado en contacto con ella durante todo el periodo de confinamiento y hemos procurado seguir avanzando en todo lo que se ha podido teniendo en cuenta las limitaciones.

Creativamente no ha sido un periodo muy productivo. Por un lado, tenemos la sensación de que en una situación como esta la mayoría de los artistas tenemos pensamientos similares y cada vez que me he puesto a intentar escribir me he dado por vencida porque sentía que estaba hablando de lo mismo que todo el mundo, y al final resulta un poco frustrante. Cada uno tiene sus formas de inspiración y creo que nosotras necesitamos que nos pasen cosas. Estando dos meses encerradas no es que hayamos tenido mucha acción que digamos, así que de momento nos hemos dedicado a perfeccionar cositas que teníamos empezadas de antes…

Presentaron single justo antes de que se declarase el estado de alarma, pero también en un momento en el que parece que los discos se quedan anticuados rápidamente. ¿Es una estrategia para tener siempre contenido novedoso?

Más que una estrategia son ganas de sacar algo y de renovar un poco los temas. Sacar un disco requiere muchísima más preparación, más tiempo y más dinero, y teníamos ganas de sacar algo de material nuevo. Además yo tenía el vídeo preparado por ahí, y decidimos sacarlo ya.

En parte es cierto que parece que cuando sacas diez temas de golpe, a la gente le cuesta más escucharlo que si sacas solo uno. Y nos parece que, ahora mismo, merece más la pena ir poco a poco y darle a cada canción el valor que merece. Porque si no se pisan unas a las otras, y nos da pena porque nos gustan todas, entonces queremos que se escuchen bien.

Si no me equivoco, el videoclip está dirigido por usted ¿Un artista del 2020 tiene la obligación de ser multidisciplinar?

En este caso ha sido un poco casualidad. Sí que soy artista multidisciplinar, pero digamos, principiante. Estudié Comunicación Audiovisual y la dirección y el montaje de vídeo es algo que me gusta desde que soy pequeña. Ahora es cuando me estoy especializando más y cuando he pensado que estaba al nivel como para hacer un vídeo que estuviera más o menos a la altura de Repion.

Creo que en este caso la fusión del vídeo y la música es una gran ventaja porque es dinero que no lo tienes por qué pagar a otra persona, pero también hay que tener en cuenta los recursos con los que una cuenta y el resultado que espera. No sé si es necesario ser artista multidisciplinar, pero me parece una ventaja, primero porque el saber no ocupa lugar y segundo porque te permite tener más control sobre las piezas que vamos sacando.

Respecto al videoclip, supongo que lo vuelva a hacer dentro de poco porque además un vídeo cuesta mucho dinero, así que cuanto más nos ahorremos, mejor. Pero tampoco los voy a hacer todos yo.

¿La industria musical es machista aun moviéndose dentro del mundo del indie?

Sí. Hay machismo en todas partes y tampoco se libra el indie. La cosa no está como antes, pero luego te encuentras con gente que trabaja en la producción de festivales grandes y que te cuenta que lo que se escucha en la cúpula del festival es que llaman a 'Tremenda Jauría' (un grupo de mujeres) porque necesitan cubrir el cupo. Se la suda completamente.

Yo quiero pensar que si suben el número de mujeres en festivales es porque lo merecen, pero al final no puedo evitar pensar que hay un garrulo intentando aprovecharse de la situación -y de ellas- e intentando quedar bien. Pero sí, te encuentras actitudes de mierda, sobre todo tocando la batería como hago yo. La gente no se fía de que vaya a tocar bien hasta que no me han visto y en ocasiones lo hacen hasta los técnicos, y hasta que no acaba el concierto parece que no me tratan igual. Me da rabia que no confíen en mí desde el principio como lo harían con un hombre. Luego se acercan y te dicen que muy bien, pero fastidia.

Comparte grupo con un hombre y una mujer. ¿Ha notado alguna vez que se dirijan a él por encima de vosotras o algún 'micromachismo'?

Quizá en cuestiones más técnicas de vez en cuando, porque no es algo que nos ocurra todos los días, si no haría una huelga de hambre o algo así. Pero a veces te encuentras a gente que le pregunta cosas más técnicas a Álvaro, como si nosotras no supiéramos lo que hacemos.

Ahora tengo otro grupo de mujeres en el que toco la guitarra, y después de cada bolo se nos acerca algún hombre a darnos algún 'consejito'. El rollo de los consejos en la música yo creo que es el ejemplo máximo... No veo ningún grupo de hombres a los que luego se les acerque un tío a decirles que está muy guay lo que hacen, pero que él sabe de eso y tienen que hacerle caso. A nosotras es todo el rato. Qué pereza. El rollo de los consejos parece algo sutil, pero molesta muchísimo.

¿Se nota la diferencia de venir de una comunidad pequeña a la hora de triunfar? Es decir, ¿existe la obligación de estar en Madrid para llegar alto?

Considero que Repion es una banda muy pequeñita, pero reconocida… Y creo que desde Cantabria es muy difícil llegar a España mientras que desde Madrid es bastante más fácil. Cuando eres una banda cero conocida y llegas a Madrid, la ciudad te ofrece muchas posibilidades.

Lo siento por las bandas que son de Cantabria, pero creo que estar en la escena como estamos nosotros ahora en Madrid es algo que hubiera sido muy difícil de hacer desde allí… Es una red no sé si de contactos, de salas o de qué pero es algo a lo que es muy complicado acceder en una comunidad pequeña. Hay bandas muy chulas en Cantabria, pero también es una cuestión de población. Nosotros hemos tocado en muchos sitios y llega un momento en el que quien quiere verte ya te ha visto varias veces. Sin embargo, en Madrid es como que continuamente sube el público.

Adoro Cantabria, pero reconozco que en ese sentido a nivel musical para ver una banda crecer es mejor Madrid porque llega un momento en el que en Cantabria no abarcas más.

Vuelven a escena este fin de semana y lo hacen aquí, en Cantabria. ¿Les da miedo la 'nueva normalidad' a la hora de dar conciertos? ¿Qué esperan del ahora 'temido directo'?

Nos da miedo porque es un futuro muy incierto. Habríamos preferido que simplemente se refirieran a la 'normalidad' porque este concepto de 'nueva' asusta. No sabemos si las salas volverán a completar sus aforos siquiera el año que viene y no sabemos si será rentable para ellas organizar eventos en los que solo puede entrar el 30% del público que podría en circunstancias normales.

Nosotras, como la mayoría, simplemente esperamos que todo esto pase rápido y que la gente no pierda las ganas de ir a conciertos. Este sábado volvemos a tocar en Cantabria después de mucho tiempo y las entradas se agotaron en un día, así que pensamos que eso es buena señal.

¿Considera que el público de la música indie está más abierto a conocer a grupos pequeños, a diferencia de lo que ocurre en otros géneros más comerciales?

Sí, en el indie hay mucho friki-y me incluyo-. Hay gente que, por lo que sea y sin tener nada de malo, le gusta la música pero no le apetece invertir tiempo en descubrir algo nuevo. Simplemente pone la radio y disfruta de la canción que le ponen.

Luego hay gente que hace búsquedas exhaustivas y se pone a 'frikear' por Youtube, Soundcloud o Spotify, y al final acaba conociendo a bandas más pequeñas. Es guay que aparte de conocer a las bandas más grandes que conocemos todos, tengas curiosidad por conocer más.

Y sobre los festivales… Creo que son una mafia increíble, pero a la vez muy importantes. Y ojalá estar en más porque es un público que tienes asegurado. Es gente a la que le interesa la música, y tú sabes que si pasa por tu concierto se va a quedar. Lo que pasa es que es muy complicado entrar en ellos si no tienes un respaldo fuerte a nivel de agencia o de influencia.

Por un lado, hay quien se queja de que en los festivales las bandas pasaran a un segundo plano, en el sentido de que había personas que acudían a un festival viéndolo más como una macrofiesta. Y por otro lado, estamos los que nos alegramos de que el latemotiv de esa macrofiesta sea la música en directo. A mí me mola que ese sea el evento de moda, al menos antes de que toda esta locura obligara a cancelar la gran mayoría de ellos.

Precisamente los festivales son una de los primeros eventos musicales que han quedado cancelados por sus grandes aforos. ¿Cómo ve Repion el verano tras la pausa de estos meses?

Pues con mucha pena porque teníamos algunas citas pendientes este verano y parece que no se recuperarán pronto. Me refiero a que aunque ahora parece que toda la situación se está relajando con todo este periodo de desescalada, en lo que a nosotras respecta seguimos bastante tocadas. Seguimos sin poder tocar en salas que es donde tocamos generalmente y seguimos sin saber cuándo se reanudará el ciclo de conciertos habitual pre-covid. Estamos en un momento en el que solo podemos esperar a ver qué pasa.

¿La industria de la música sufrirá una gran crisis tras esta pandemia?

Creemos que va a ser una de las industrias que peor lo va a pasar, sencillamente porque se nutre de las aglomeraciones.

¿Hasta dónde quiere llegar Repion ahora que parece que todos los planes han cambiado?

No nos hemos marcado ningún objetivo porque realmente con lo que más disfrutamos es viendo cómo crecen las canciones. Nuestro objetivo es no parar de hacer canciones, seguir tocando y seguir haciendo discos el tiempo que podamos. Lo que no sabemos es hasta dónde podrá llegar eso, y ojalá llegue un momento en el que nos podamos dedicar únicamente a la música.