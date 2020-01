Dani Fernández, Belén Aguilera y Robledo se incorporan al cartel del festival Hoky Popi Music 2020

El festival Hoky Popi Music, que celebrará su quinta edición en Santander el próximo 25 de julio, incorpora a Dani Fernández, Belén Aguilera y Robledo a su cartel para este año, unos artistas que se suman de esta forma a una programación que ya incluía las actuaciones de Don Patricio, Adexe & Nau y DJ Ivi como primeros artistas confirmados.

En el caso de Dani Fernández, el primer trabajo en solitario del exintegrante de Auryn se ha hecho esperar casi dos años. Después de realizar dos exitosas giras por toda España, vendiendo todas las entradas para sus conciertos con meses de antelación, 'Incendios' se convirtió en una realidad que podrá disfrutarse en directo durante su concierto en Hoky Popi Music 2020.

Con un buen puñado de temas autobiográficos, a los que acompañan composiciones de Andrés Suárez, Marwan, Luis Ramiro o Diego Cantero, a los que el cantante y compositor de Alcázar de San Juan cita como grandes referentes, Dani Fernández ha sido nominado por el Mejor Álbum en Los 40 Music Awards junto a artistas como Leiva, Rosalía o Manuel Carrasco.

Reflejo de la identidad musical de Dani Fernández es el exitoso 'Te esperaré toda la vida', su primer single, que ya acumula más de 20 millones de reproducciones en Spotify y 12 millones en YouTube, convirtiéndose además en uno de los temas más radiados en España durante meses.

Belén Aguilera, artista confirmado para la quinta edición del Festival Hocky Popi Music en Santander.

También estará en Santander durante la próxima edición de Hoky Popi Music Belén Aguilera, la cantautora y compositora catalana que se encuentra tras el nick 'The girl and the piano'. Amante del rhythm and blues, el pop inglés y español, se atreve con todos los géneros como ha demostrado en sus redes.

Tras el tremendo éxito de 'Tus Monstruos' y 'Jaque al Rey', y de su EP 'Dormida', ya prepara el lanzamiento de su primer disco, que verá la luz en primavera de 2020 tras un exitoso paso por el programa televisivo 'La Voz' en el que se dio a conocer para la gran audiencia española.

Por su parte, Alberto Robledo Bustos, conocido artísticamente como Robledo, es un joven músico madrileño que empezó a dar sus primeros pasos en este mundo cuando tenía tan solo 14 años. En los últimos meses ha lanzado temas como 'Reina', 'A primera vista' o 'Los Ángeles, entonces', colaborando con varios artistas urbanos, y recientemente acaba de publicar su última canción, 'No me olvida', junto a Omar Montes y Químico Ultra Mega.

Entradas a la venta

Las entradas están a la venta desde el pasado mes de diciembre en la web oficial del evento, www.hokypopimusic.es, con una oferta de lanzamiento que está a punto de agotarse de 25 euros en zona general y 45 euros en zona VIP, que incluye acceso a primera fila y carpas en altura, picoteo, precios especiales en barra y material conmemorativo del evento, entre otras características.

El cartel de Hoky Popi Music 2020 se irá ampliando a lo largo de los próximos meses con nuevas confirmaciones de artistas y grupos. Además de todas las actuaciones musicales, a las que se sumará el ganador o ganadora de la próxima edición del concurso Hoky Popi Talent dirigido a jóvenes artistas que comienzan a dar sus primeros pasos en la música, se realizará una fiesta de colores con varios lanzamientos durante la jornada y el recinto estará habilitado con distintas actividades, juegos y muchas sorpresas para los asistentes.

Hoky Popi Music está organizado por Mouro Producciones y cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria, además del patrocinio de empresas privadas como El Corte Inglés, Regma o El Buen Pastor.