Seila Fernández protagoniza el encuentro 'Procesos artísticos ante incertidumbres socioambientales' en La Vorágine

La librería La Vorágine acogerá el próximo jueves 28 de noviembre la charla 'Procesos artísticos ante las incertidumbres socioambientales', impartida por Seila Fernández Arconada. Durante la jornada, que comenzará a las 19.30 horas y se prolongará hasta las 21.00 horas, la artista expondrá algunos de sus últimos proyectos a la vez que construirá diálogos sobre incertidumbres socioambientales desde su experiencia en la investigación artística.

Seila Fernández es artista e investigadora multidisciplinar. Su práctica se centra en la investigación de metodologías artísticas, la colaboración transdisciplinar y la participación social explorando cuestiones socioambientales de la actualidad. Además, para su ejercicio son imprescindibles las metodologías de investigación participativa y colaborativa junto con profesionales de otras disciplinas y miembros de la comunidad.

La artista e investigadora ha realizado diversas exposiciones internacionales y ha impartido numerosos talleres e intervenciones multidisciplinares como 'Migration', 'Identity and Belonging' (Institut Français, Mauricio), 'Role Models' (Ucrania), 'Wonder', 'Wander' (Jordania) y 'On Earth' (Reino Unido).

Seila también ha co-dirigido 'The Land of the Summer People', un proyecto en colaboración con el Departamento de Ingeniería del Agua de la Universidad de Bristol (Reino Unido), y 'Afluents', dentro del marco internacional Collaborative Arts Partnership Programme en ACVic (España), entre otros. Recientemente, Seila ha trabajado en el proyecto 'Colombia BioResilience: Biodiversity resilience and ecosystem services in post-conflict socio-ecological systems in Colombia', en colaboración con la Universidad de Bristol, Exeter y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicas Alexander von Humboldt en Colombia.