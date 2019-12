Sergio Dalma firma este jueves su nuevo disco '30… y tanto' en Santander

Sergio Dalma estará este jueves 12 de diciembre en El Corte Inglés para firmar ejemplares de su nuevo trabajo '30... y tantos', que incluye tres temas inéditos y la colaboración de Andrés Ceballos (vocalista de DVICIO). El catalán presentará este disco en concierto el próximo 14 de marzo en el Palacio de Festivales para celebrar sus tres décadas en la música. La firma se llevará a cabo a partir de las 18.00 horas.

La característica voz rota del cantante deriva en un estilo intimista basado en las grandes canciones italianas. Este nuevo álbum, que conmemora toda su trayectoria musical, recoge 13 de sus clásicos seleccionados por el propio artista, pero con un aire renovado. Además, incluye un DVD que incorpora cinco representaciones acústicas interpretadas en directo y una grabación de Dalma y varios miembros de su entorno en la que comparten diversas anécdotas que han tenido lugar a lo largo de la carrera del artista.

Josep Capdevila Querol -nombre auténtico del cantante- debutó con 'Esa chica es mía', álbum que llegó a ser Disco de Platino. Temas como 'No me digas que no' o 'El jardín prohibido' han convertido a este vocalista de orquestas y coros en una estrella de la música. Desde 1989, Dalma ya ha vendido más de cuatro millones de copias, lo que le consolida como un artista fundamental en el panorama musical del país.