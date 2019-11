The Division Men presenta el álbum 'Niños del Sol' en el Rock Beer the New

La banda acústica The Division Men actuará en la sala del Rock Beer the New con motivo de la presentación de su último disco, 'Niños del Sol'. El evento tendrá lugar este domingo 10 de noviembre a partir de las 21.00 horas.

Este dúo, formado en Berlín (Alemania) en 2008, está compuesto por su fundador Jesús Spencer Portillo, voz y guitarra acústica, y Carolina Rippy Portillo, voz y bajo guitarra.

El estilo de este grupo ha sido descrito como "oscuro, romántico, etéreo y obsesivo". Actualmente, The Division Men trabaja en la promoción de su último álbum, que incluye diez temas grabados en su estudio en Austin, en una gira en la que dará más de 70 conciertos en países como Suiza, Francia y Austria, entre otros.

Además, en el disco también participan los artistas Rafael Gayol, Steven Hufsteter, Jay Reynolds, Javier Escovedo, Mitch Hertz, Raiye Rippy y Jake Garcia.