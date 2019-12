The Northern Straits rinde tributo a Dire Straits este jueves en Santander

The Northern Straits recala este jueves 26 de diciembre en Santander para rendir tributo a la banda británica Dire Straits y su líder Mark Knopfler. El concierto será a partir de las 21.00 horas en el bar Adarzo. La banda está integrada por cinco cántabros Diego Ortiz (guitarra eléctrica), Carlos Rivero (batería), Antonio Ortiz (guitarra y coros), Daniel Pinto (voz) y José Pérez (guitarra) que han formado parte de otras bandas relevantes.

La interpretación de este grupo, tan leal como personal, recorre los 40 años de la banda inglesa desde su primer disco (1978) hasta el último álbum de su líder Mark Knopfler (2018). Así pues, sus conciertos reproducen clásicos como Sultans of swing, Down to the waterline o So far away.

El grupo surgió en 2016 para recrear a una de las bandas más populares a nivel internacional. Desde entonces, The Northern Straits ha pasado por escenarios de todos los tamaños, sin distinción, con la finalidad de transmitir su entusiasmo y su pasión por la música a todos los asistentes.