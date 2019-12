La activista Lorena Cabnal, sobre el feminismo en Guatemala: ''Solo tienen voz las mujeres blancas y urbanas''

Amenazas. Persecuciones. Violencia sexual. Riesgo político. Así es la realidad que viven las siete mujeres indígenas activas que forman la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial de Guatemala desde que se creó en 2015. Todas ellas necesitan la protección y la colaboración de organismos internacionales para frenar la violación de derechos humanos que se ejerce en su país como efecto del sistema patriarcal.

De visita en Cantabria, Lorena Cabnal y Alex Vásquez serán las ponentes de 'Mi cuerpo, mi primer territorio de defensa' este jueves 5 de diciembre en la librería La Vorágine de Santander a las 19.30 horas. Ambas forman parte de esta organización, cuyos objetivos son ''difundir su labor, compartir la situación actual de criminalización a la que se enfrentan y conocer qué otras luchas sociales se están llevando a cabo''. Además, tienen como objetivo político ''visibilizar las múltiples violencias que existen hacia las mujeres indígenas'' y proponer soluciones ante esta problemática.

Cabnal asegura en conversación con eldiario.es que el machismo en Guatemala -aunque la Red habla de Abya Yala (''tierra madura'', nombre ancestral de América)- se produce ''a nivel estatal'', puesto que se ejerce a través de ''los altos funcionarios, militares y policías'', así como por parte de ''algunos hombres y dirigentes indígenas, tanto en el ámbito privado como en el público''. Por ello, califica al Estado guatemalteco de ''racista, neoliberal y patriarcal''.

Sin embargo, la activista considera que el machismo ''es milenario'' y que existe una ''violencia histórica sobre los cuerpos y la tierra''. Afirma tajante que ''nacer y vivir en contextos como Guatemala es sumamente complejo'', porque ''no hay igualdad'' y, además, ''es uno de lugares con más feminicidios a nivel mundial''. Según estas mujeres, el machismo se traduce en ''racismo, capitalismo y neocolonialismo''.

Respecto al movimiento feminista en Sudamérica, Cabnal cree que todavía no está consolidado y que no lo estará ''hasta que no se reconozcan los saberes y el pensamiento de las mujeres indígenas feministas''. Hasta ahora, dice, solo han tenido voz ''las mujeres blancas y urbanas que han hecho importantes aportes a sus comunidades''. Asimismo, sostiene que ''nosotras hacemos importantes aportes cuando planteamos la defensa del territorio cuerpo tierra'' porque ''hablamos sobre cómo se han interiorizado las virulencias del machismo''.

Alex Vásquez, de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial de Guatemala

Deuda de sangre, dignidad y vida

Cabnal aclara que ''cuando hablamos de la tierra nos referimos a las violencias patriarcales en la mercantilización, y al despojo, el saqueo y el genocidio que ello conlleva desde la colonización''. Además, su compañera cree que ''las mujeres son las más perjudicadas porque parten de una desigualdad de poder''. ''Aunque los hombres también sufren la persecución, no ocurre lo mismo con la violencia sexual'', asegura.

Esta activista coincide en que ''ya había desigualdad antes del colonialismo'', pero asegura que ''con la colonia llegó una expresión patriarcal occidental'', y por ello, ''lo que ocurre actualmente en Guatemala son efectos del colonialismo''.

Considera que la inversión de capital extranjero en Guatemala ''no tiene ningún efecto positivo'', ya que ''atenta contra la sostenibilidad de la tierra y de los bienes comunes como la naturaleza y el medioambiente, además de las muertes de los ciudadanos''. ''Eso no es desarrollo, es quitarle la vida a un territorio, tanto a la gente como a la tierra'', sentencia. También sostiene que solo ''es positiva para las personas corruptas que permiten que estos proyectos entren al territorio'', y denuncia que ''no se tienen en cuenta a las asambleas comunitarias para hablar sobre dichos proyectos''.

Vásquez reconoce que la Red de Sanadoras ''no habla de América porque es capitalismo y la colonia repartiéndose la tierra y los cuerpos''. ''No somos nacionalistas ni reconocemos a Guatemala como territorio, sino como el nombramiento colonial de nuestros territorios'', explica.

Respecto a la percepción del colonialismo en Sudamérica, Vásquez dice que ''hay una deuda de sangre, de dignidad y de vida''. ''Los pueblos indígenas nos estamos levantando y juntando porque primero se apoderaron de la tierra y ahora quieren lo que hay dentro de ella'', apunta la activista. En alusión al 12 de octubre, considera que ''es muy fuerte saber que la masacre, la violencia sexual, el robo y el reparto de tierras sea una fiesta. No es algo que celebrar. Debería dar vergüenza''.