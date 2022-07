Dani Martín trae su gira ‘Qué caro es el tiempo’ a la tercera jornada del festival Magdalena en Vivo

Dani Martín desembarcará este jueves 28 de julio con su gira ‘Qué caro es el tiempo’ en la tercera jornada del festival Magdalena en Vivo 2022, donde el cantante y compositor madrileño hará un repaso a su trayectoria, incluidos todos sus éxitos con El Canto del Loco, en una noche en la que también actuará sobre el escenario de la Campa de La Magdalena de Santander la banda asturiana Marlon.

Tras los conciertos de Maluma, Simple Minds y MClan, esta segunda edición de Magdalena en Vivo tendrá otro de sus momentos más esperados con este concierto de Dani Martín. El músico cumple 20 años de carrera sobre los escenarios y ha aprovechado esta nueva gira para cantar en directo todos sus temas más emblemáticos, incluida una selección de las canciones de siempre de El Canto del Loco, la banda que lo dio a conocer en sus inicios.

Dani Martín presentó recientemente su último disco, ‘No, no vuelve’, y reconoce que después de lo vivido, y de lo que no se ha podido vivir en los últimos dos años, ya no tiene sentido que la gira se llamara ‘Lo que me dé la gana’ como tenía previsto y la ha rebautizado como ‘Qué caro es el tiempo’. “Nos merecemos reencontrarnos con todas las canciones que nos han llevado a los lugares donde hemos sido felices. Y cantarlo todo. Nos lo merecemos”, asegura.

Tras recorrer España y América con su exitoso tour ‘Grandes éxitos y pequeños desastres’ antes de la pandemia, donde congregó a más de 400.000 espectadores, Martín está de nuevo en la carretera para reencontrarse con sus seguidores a lo largo y ancho de nuestro país.

Sus canciones marcaron a una generación durante toda una década al frente de El Canto del Loco, la banda con la que batió innumerables registros antes de consagrase en solitario como uno de los autores, compositores e intérpretes más aplaudidos de la música en castellano.

Después de vender más de dos millones de discos, batir récords de venta de entradas, giras de más de 300 conciertos en un año, lograr un hito llenando tres noches consecutivas la Plaza de Las Ventas de Madrid, sumar infinidad de reconocimientos, Dani Martín se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y lo demostrará en directo en Santander durante la tercera jornada del festival Magdalena en Vivo.

Previamente, el protagonismo recaerá en Marlon. La banda asturiana, formada por Adrián Roma, Juan Fernández y Jorge Diéguez, han publicado este año nuevo disco y estarán inmersos durante todo el verano en la presentación en directo de este álbum con nombre homónimo en el que muestran un crecimiento y una madurez que ha obtenido el reconocimiento de sus seguidores y de la industria musical, que les otorgó recientemente el Premio Odeón al grupo revelación rock.

En esta línea, Marlon sigue cosechando éxitos y prestigiosos galardones. Como ejemplo, este año han recibido también la nominación a Los 40 Music Awards en la categoría de ‘Mejor artista en directo’. Tras el buen sabor de boca que dejaron en su última gira, que finalizó con ocho conciertos con todas las entradas vendidas en la Sala La Riviera de Madrid, este año están recorriendo las principales ciudades del país para mostrar su música en directo.

Horarios y entradas

Las puertas del recinto de la Campa de La Magdalena abrirán a las 20.00 horas y el primer concierto será de Marlon, que comenzará a tocar a las 21.15 horas. La actuación de Dani Martín está prevista para las 23.00 horas. Las entradas para esta jornada están disponibles de forma anticipada desde 37 euros en zona general, mientras que las entradas VIP están agotadas desde hace días.

Las últimas entradas disponibles para esta segunda edición del festival Magdalena en Vivo se pueden adquirir en la web del evento, www.magdalenaenvivo.com, así como en los canales de venta de El Corte Inglés, tanto en sus establecimientos como en página www.elcorteingles/entradas. Además, se pueden comprar en las taquillas del recinto y en la cafetería Siboney.

El festival Magdalena en Vivo está organizado por MG Producciones y cuenta con el apoyo de instituciones públicas como el Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria a través de la sociedad pública Cantur, además del patrocinio de empresas privadas como Mimoondo, Regma, Froxá, El Buen Pastor, Negrita, Heve, Alufasa, Café Dromedario, Guppy, Tenysol, Plenitude, Pitma, Alsa, Heineken Silver, Schweppes y Parte Automóviles.