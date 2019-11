La exposición 'Tipos 19' llega este viernes al Palacete para ilustrar la relación entre el diseño y la sociedad

El Palacete del Embarcadero acogerá este viernes 29 de noviembre, a las 20.00 horas, la inauguración de la exposición 'Tipos 19', que podrá visitarse hasta el próximo cinco de enero. La muestra culmina la cuarta edición de este certamen, que en esta ocasión, ilustra la relación entre el diseño y la sociedad a través de los trabajos de cuatro estudios profesionales de Cantabria. El acto coincidirá con la entrega de premios de esta edición a Toña Maoño, Sol Cultural y Javier Sebastián.

La muestra estará abierta al público de martes a viernes de 17.00 a 20.30 horas; los sábados de 11.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas; y los domingos y festivos de 11.30 a 14.30 horas. En esta exposición también se exhibirán piezas de algunos de los artistas que han participado en las conferencias celebradas en el Centro Botín el pasado 26 de octubre, como Javier Mariscal, Enric Jardí, Susana Blasco, Jonathan Barnbrook, Laura Meseguer y Nacho Padilla.

Uno de los estudios que han participado en el concurso de este año es Cappuccino Estudio, una firma cántabra especializada en consultoría de marketing, branding, publicidad, diseño gráfico, redes sociales, desarrollo web y marketing online. Esta empresa, que cuenta con más de diez años de experiencia, cree que ''el diseño mejora la vida de las personas''.

Carlos G. Cristóbal y Rafa San Emeterio componen Fyero Studio, un estudio creado en 2017 que realiza proyectos de motion graphics, identidad visual e ilustración. Desde su inicio han creado vídeos corporativos, han dado identidad a empresas, realizado campañas y creado contenido audiovisual. Su trabajo se ha publicado en Yorokobu, How Design o Packaging Of The World y también han trabajado para países como E.E.U.U., Francia, Reino Unido, Alemania o Finlandia. Además, están representados por la agencia londinense Central Illustration Agency.

Trabajo de la diseñadora gráfica Nikolina Radulovic (Knin, Croacia, 1972)

Por su parte, la exposición también contará con el trabajo de Nikolina Radulovic (Knin, Croacia, 1972), diseñadora gráfica e ilustradora freelance, multidisciplinar y polifacética que desde 1998 vive y trabaja en Santander. Durante su trayectoria se ha dedicado al diseño en muchos ámbitos diferentes, así como estilismos para vídeos musicales, vestuario para teatro, imagen corporativa, packaging, páginas web, cartelería o ilustración editorial, entre otros.

LaRulotte es el cuarto y último estudio representado en la muestra. Ruth Martín Casanova, diseñadora gráfica y directora de arte multidisciplinar, fundó este proyecto hace casi diez año para proyectos en femenino que necesitan expresarse gráficamente al mundo con alma y estilo propio. Su labor consiste en desarrollar branding, diseño editorial, diseño web, packaging y comunicación visual.