El fotoperiodista Pedro Armestre ofrecerá una charla en el Casyc

El fotoperiodista Pedro Armestre ofrecerá este viernes, a las 19.00 horas, una charla en el Casyc dentro de la Escuela de Fotoperiodismo APFC.

Armestre inició su carrera en 1993 orientando su objetivo hacia el fotoperiodismo, labor que desempeñó en diferentes medios como Europa Press, Cover, el diario El Mundo, XL Semanal o la revista Interviú.

En 2003 comenzó a colaborar con la agencia Internacional France Presse que distribuyó su trabajo por todo el mundo hasta 2016, de manera que sus fotografías han sido publicadas en los diarios y revistas más destacados a nivel mundial.

En 2014 fundó la productora audiovisual Calamar2, especializada en contenido social y medioambiental, y la galería www.armestregallery. com donde se pueden adquirir copias numeradas y series limitadas de algunas de sus obras.

Armestre apuesta por la defensa de los Derechos Humanos y el cuidado y preservación del medio ambiente y mantiene desde hace 25 años relaciones con organizaciones dedicadas a estos ámbitos. Para ellas ha planificado proyectos fotográficos y desarrollos creativos.

Ha recibido diversas distinciones como el Premio Rey de España de Fotografía, Pictures of the Year International POYi, Premio Ortega y Gasset, Premio Nacional de Periodismo de Manos Unidas, Pictures of the Year y Poy Latan, entre otros.