El grupo de rock and roll 'Atraco' presenta en Santander su primer disco

Este álbum, que consta de 11 temas, refleja la influencia de grupos como Chuck Berry o The Rolling Stones, así como d el rock en castellano de Tequila o Los Rodríguez El acto será este vierntes 29 de noviembre en el Rock Beer The New a partir de las 19.00 horas, y el precio de las entradas será entre los 8 y los 10 euros