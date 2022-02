Mariscal reflexionará sobre el 150 aniversario del Puerto de Santander con una exposición “de riesgo”

El diseñador Javier Mariscal reflexionará sobre el 150 aniversario del Puerto de Santander, que se conmemora este año, con una exposición "de riesgo" que se realizará en julio y agosto en el Palacete del Embarcadero, dentro de las muestras que cada verano organiza el Archivo Lafuente.

La exposición, en la que ya ha comenzado a trabajar el artista y que, más que en el arte, estará centrada en la comunicación y el diseño --"tiene que comunicar la importancia y explicar por qué este puerto está en este lugar de manera gráfica"--, se ha presentado hoy en rueda de prensa por el propio Mariscal; el empresario, José María Lafuente; el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, y vicepresidente del Puerto, Francisco Javier López Marcano; y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Francisco Martín.

Mariscal ha explicado que cuando Lafuente le planteó la exposición, para él fue "un regalo" poder abordar los 150 años del puerto, "que en el fondo hablan de una ciudad", y ha calificado de "maravilloso" el espacio que la acogerá, el Palacete.

El valenciano no ha dado detalles de la futura muestra, más allá de que pretende recrear de manera "muy gráfica", con dibujos y cómics, una reflexión sobre un área geográfica, un "entorno que llama la atención, un lugar particular muy equilibrado, de continua belleza".

La conexión del Puerto de Santander con los de Cádiz y La Habana o lo faros también están en su mente. "Recrear todo eso y plasmarlo para que la gente de aquí pueda hacer una reflexión, porque vale la pena cuidarlo", ha dicho.

Sí ha afirmado que "será una exposición de riesgo". "Más de un gilipollas dirá ¿esta es una exposición para niños, no? Pues los niños son los seres más interesantes del planeta. No me importa nada", ha asegurado.

En este sentido, también ha avanzado que será una muestra "de jugar" porque el juego es "el lenguaje universal", y espera que además sea "muy social".

El diseñador, que visitó la ciudad por primera vez a comienzos de los años 80, ha agradecido que se haya pensado en él para esta propuesta porque "yo soy un guiri aquí, aunque también es una visión desde fuera. Al tiempo, no soy guiri, soy ciudadano de la Tierra: me siento en casa en Tokio como en Santander", ha afirmado.

En este sentido, Mariscal ya ha comenzado a "absorber" los elementos del entorno y a "percibir, oler", con el fin de plasmarlo posteriormente de manera gráfica "que todo el mundo pueda entender".

Preguntado sobre los cambios que ha experimentado la ciudad en las últimas décadas, el valenciano ha afirmado que "lo bueno que tiene Santander desde principios de los 80 que la descubrí es que no ves grandes cambios, al revés", frente, por ejemplo, al litoral mediterráneo de Valencia cuyo paisaje "fue arrasado" en la década de los 90. "Aquí hay contención", ha apostillado.

El cambio más significativo es "el trasto maravilloso" del Centro Botín, que también ha calificado de "salchicha", en una ciudad que tiene espacios "muy interesantes" y que es "muy buen ejemplo a nivel urbanístico". "Aquí se respira calidad de vida, respeto al paisaje; no lo han destruido, es de admirar", ha comentado.

"Santander es muy buen ejemplo de cómo se ha planteado la renovación que se tienen que hacer en las ciudades", ha concluido.

Por su parte, Lafuente ha explicado que, como este año el puerto celebra su aniversario, la exposición de verano en el Palacete tenía que ser "un poco especial y muy entendible para el público" por lo que se le ocurrió el nombre de Mariscal. De hecho, le planteo exponer el material inédito de su colaboración con el cineasta Pedro Almodóvar, 'Fuego en las entrañas', pero el artista se negó porque no tenía que ver con el puerto de Santander y él quería hacer "algo especial, in situ", que ya ha empezado a dibujar.

Mientras, Martín ha dicho que el Palacete "irradiará luz" con esta exposición "diferente", que será el "acto nuclear" de la conmemoración de la efemérides. "Lo que aquí ocurra es algo que atraiga y cuente", ha dicho.

"Él sabe lo que va a hacer, lo tiene muy claro, que generará provocación seguro, tanto gráfica como narrativamente, con un potencial evidente", ha señalado el presidente de la APS.

Finalmente, López Marcano ha opinado que será una exposición "de referencia", lo que "justifica" la colaboración del Gobierno de Cantabria con los actos del puerto.

Archivo Lafuente

Por otra parte, a preguntas de la prensa sobre las conversaciones que mantiene el Archivo Lafuente con el Ministerio de Cultura sobre la venta de su colección, su titular no ha querido pronunciarse más allá de recordar que llevan "hablando mucho tiempo".

"Con el Reina Sofía hay conversaciones, pero no puedo decir nada", ha manifestado Lafuente.