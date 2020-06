Las recomendaciones de La Vorágine: cinco libros que nos han permitido desescalar sintiéndonos más arropadas

Amantes lectoras: A veces escogemos los libros, otras veces exigen ser más visibles. Especulación inmobiliaria y campos de golf, propuestas de modelos diferentes a los conocidos y fracasados y vidas narradas desde la pérdida. Cinco recomendaciones de algunas de las editoriales que nos han permitido desescalar sintiéndonos más arropadas.

Portada del libro 'Nada tan amargo'.

NADA TAN AMARGO

Seis poetas inglesas de la 1ª guerra mundial: Vera Brittain, Rose Macaulay, May Wedderburn Cannan, Jessie Pope, Margarte Sackville y S. Gertrude Ford. El Desvelo Ediciones.

"Es sin duda momento de recuperar algunas de estas voces olvidadas y mostrar que la poesía de la época no estaba estrictamente compuesta por hombres en el campo de batalla, sino también por mujeres en diferentes áreas, ya fuesen zonas de paz o de conflicto: hogares, fábricas, líneas del frente u hospitales militares. La Gran Guerra transformó el rol tradicional femenino de espectadora de un acontecimiento masculino al de participante activa en la maquinaria de la guerra y, como tal, está autorizada a contar su experiencia con sus propias palabras. Por eso las hemos traído hoy hasta aquí, casi cien años después de que se firmara el armisticio de Compiègne."

Transitar por la poesía de estas mujeres nos sirve para desechar estereotipos. No se quedaron llorando en los hogares mientras los hombres iban a la guerra. No sólo se quedaban criando. Todas ellas sostuvieron la economía de los países, pero también el relato de los acontecimientos. Con poemas en este caso, que gracias a “Nada tan amargo” podemos leer en su idioma original y traducidos, fascinándonos con la fuerza de su descripción de la guerra y sus consecuencias cotidianas.

Portada del libro 'Amianto' de Alberto Prunetti.

AMIANTO

Alberto Prunetti. Editorial Hoja de Lata.

"En casa comer era una ideología. No la comida en sí misma, sino más bien el hecho de no desperdiciar nunca nada. Y el estalinista San Pablo predicaba que para comer es preciso trabajar. Trabajar aprovechando la ola del reflujo del boom económico. Trabajar para vivir, con el riesgo de que el trabajo te quitase el hambre pero también la vida. Esa era la mentalidad en nuestra zona. Gente que no tiraba nada a la basura porque había conocido la verdadera hambre, la guerra y después la mina. Te contaban historias para amedrentarte, pero eran historias reales."

Una novela que habla de manos, de cuerpos consagrados al trabajo y la rutina en la fábrica. Una obra que nace de la propia historia del autor pero que no nos resulta difícil trasladar a nuestro pasado reciente, a esas vidas que permanecieron durante décadas ancladas en un momento. “Amianto”son las minas, “Amianto” son las cadenas de montaje, “Amianto” habla de una realidad que desaparece pero que aún funciona en nuestra imaginación ligadas fuertemente a muchas familias y modos de vida.

Portada del libro 'Colibrí' de Nicola Davies.

COLIBRÍ

Nicola Davies – Ilustrado por Jane Ray– Editorial Milrazones.

"Sus plumas destellan rayos de luz. Sus alas dicen su nombre, rápidas como el pensamiento: ¡zun, zun! ¡zun, zun!

En varios países de América Central y del Sur a los colibríes se les llama zunzunes.

-Se irán pronto -dice la abuela-, volando al norte, como tú.

La niña se entristece, así que la abuela la besa y le dice:

-¡Puede que vayan a verte a Nueva York!"

Siempre que vemos volar un colibrí nos asalta un pequeño atisbo de incredulidad. ¿Cómo es posible que se muevan tan rápido, que viajen tan lejos?. Este álbum ilustrado habla de la ternura de las relaciones entre abuelas y nietas, de la naturaleza que permanece a pesar de los humanos. Deliciosamente ilustrado, con cientos de colibríes volando en cada página y muchos datos curiosos para reconocer a quienes nos acompañan por los cielos.

Portada del libro 'La gran encrucijada' de Fernando Prats, Yayo Herrero y Alicia Torrego.

LA GRAN ENCRUCIJADA

Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico

Fernando Prats, Yayo Herrero y Alicia Torrego

Libros en Acción en colaboración con Icaria Editorial

"Precisamente porque nos estamos jugando la vida, nunca ha sido tan importante reclamar y construir un futuro alternativo. Habrá que multiplicar las luchas de resistencia frente a las agresiones a los derechos civiles, sociales y a los ecosistemas vitales del Planeta, pero también va a resultar imprescindible alumbrar con urgencia nuevos paradigmas, relatos y programas de cambio que puedan aglutinar mayorías sociales para acceder a un futuro que dé prioridad a la defensa de la vida frente a la acumulación ilimitada de riqueza por parte de las minorías sociales que gobiernan de facto nuestro mundo."

Primer paso: comprender que la acumulación y el consumo sin límites están provocando que cada vez estemos más cerca del final de los recursos. Ya hay muchos puntos del planeta soportando las consecuencias del comportamiento ecocida que tenemos con algunos de nuestros actos. Este libro ofrece nuevas posibilidades y cambios de modelo. Ha habido una oportunidad de instaurar una imaginación colectiva diferente en los últimos meses y esta obra da muchas pistas sobre las resistencias que nos podemos encontrar pero también las oportunidades de una cultura más ecosocial.

Portada del libro 'La huerta y el origen de las cosas' de Rubén Uceda.

LA HUERTA y el origen de las cosas

Rubén Uceda – Ediciones AKAL

"A golpe de azada, semillas en mano o calentando sillas en asambleas, nos iba emocionando apellidarnos autogestión, anticapitalismo y agroecología. Al mismo tiempo, día a día nos revelaba lo contradictorio que puede resultar confrontar la realidad con las ideas. Y todo ello caminando con la pasión del “proyecto de tu vida” y la fe en todo eso que sintentizó Fernando Llorente: “Lo más revolucionario es un huerto, hasta la victoria siembren."

Una novela gráfica que no quiere pasar de puntillas sobre las problemáticas del campo. Reproduce situaciones reales, debates que nacen de las mismas entrañas de la tierra, modelos de vida que pueden ser destruidos por la especulación inmobiliaria (un campo de golf en este caso). A través de la historia de un pueblo vinculado a la agricultura, el autor nos habla de la importancia de nuestros orígenes con viñetas llenas de tierra, de vida, de sueños.