Las recomendaciones de La Vorágine: cinco libros para una semana

Comienza a caminar esta sección de recomendaciones. No vamos a disimular que también somos parte de la marea de informaciones que en cada momento marcan las agendas de nuestras conversaciones y nuestros pareceres. Pero agradecemos la existencia de libros que nadan contracorriente o que aportan otras perspectivas. Sabemos que vamos a disfrutar mucho componiendo este espacio y esperamos que sirva de puerto para quien quiera hacer una paradita.

LA POTENCIA FEMINISTA o el deseo de cambiarlo todo

Verónica Gago - Editorial: Traficantes de Sueños - Ensayo

"Conectar las violencias implica desbordar los confines de la 'violencia de género' para vincular la violencia de género con las múltiples formas de violencia que la hacen posible. De este modo nos salimos del 'corsé' de puras víctimas con que se nos quiere encasillar para inaugurar una palabra política que no sólo denuncia la violencia contra el cuerpo de las mujeres, sino que abre la discusión sobre otros cuerpos feminizados y, más aún, se desplaza de una única definición de violencia (siempre doméstica e íntima, por tanto recluida), para entenderlo con relación a un plano de violencias económicas, institucionales, coloniales, etcétera".

Mover el foco al inicio de este nuevo ciclo de movilizaciones nos obliga a viajar a una raíz latinoamericana. La gestación del paro, de la posterior huelga feminista en Argentina y otros países del sur de América se muestran en este libro cargado de prácticas creativas, posibilitadoras de otros futuros imaginables. Es necesario conocer todas las fuentes de las que bebe el movimiento feminista en España, pero además esta obra de Verónica Gago aporta un amplio listado de demandas globales aún por conquistar que nos puede ayudar a caminar en un devenir utópico.

NO TURISTA

Ilustraciones: Marta Torres Guión: Alberto Haller

Barlin Libros - Álbum ilustrado

"Entre los resorts vacacionales 'todo incluido', los bloques de hormigón en primera línea de playa y los cruceros low cost atestados hasta la bandera, ha ido abriéndose paso un nuevo tipo de viajero que ya no es turista: es el NO TURISTA. Y es que… ¿cómo diferenciarse de la masa cuando lo que haces ya no es algo exclusivo?".

Un álbum ilustrado cargado de ironía en el que puede parecer a simple vista que el modelo turístico actual es una experiencia única para cada persona, pero que nos interroga sobre si el nivel de homogeneización de las maneras de viajar nos interesa o si ni siquiera nos lo planteamos. Una obra para disfrutar desde la crítica, desde el humor, desde la calidad de la ilustración y/o desde la necesidad de la búsqueda de otros modelos.

MUNDO DEL FIN DEL MUNDO

Luis Sepúlveda – MaxiTusquets - Narrativa

"Siempre quise regresar a Chile. Tuve ganas, pero a la hora de la determinación pesó más el miedo, y los deseos de reencontrarme con mi hermano y los amigos que allá tengo se transformaron en una promesa en la que, de tan repetida, creí cada vez menos. Llevaba demasiados años vagando sin rumbo fijo, y los deseos de detenerme a veces me aconsejaban un pequeño pueblo de pescadores en Creta, Ierápetras, o una apacible ciudad asturiana, Villaviciosa. Pero algún día cayó en mis manos el libro de Chatwin para devolverme a un mundo que creí olvidado y que me estaba esperando: el mundo del fin del mundo".

Una novela breve de las que Luis Sepúlveda utilizaba para regresar a su país de origen, Chile, y en la que mezcla recuerdos, referentes, aventuras y denuncia ecologista. El adulto que pretende seguir los pasos del adolescente que fue mientras ve cómo el mundo cambia y las ballenas desaparecen. El autor fallecido recientemente no solo nos dejó un legado literario nacido de un conocimiento profundo de lo peor y lo mejor de la humanidad, sino que también ha dejado una impronta de resistencia y anhelo de otro mundo.

PAN Y HIERRO

De Pablo Müller – Editorial 4 de agosto - Poesía

"La alegría en un trozo de pan

En tu sangre, hijo, convive

la alegría de un trozo de pan,

el calor del horno de adobe,

una vieja estancia de humo y ceniza,

las historias que se cuentan distintas

según sea la estación.

También todo el dolor

de las muertes tempranas.

En tu sangre, como antes en la mía,

ahora que no hay hombre que me separe

del orden de la muerte, esta antigua tristeza

se sienta a charlar muy despacio,

con nuestras ganas de vivir".

Pablo Müller es una poeta amante de los/as poetas y de la poesía. Rebusca y disfruta con los versos ajenos, hace composiciones y escribe al despertar todo lo que le susurran sus propios sueños. Este pequeño 'Pan y hierro' es homenaje y recuerdo de abuelas, del calor de hogar, de trabajos arduos. Es diálogo con la memoria de las que ya no están.

SOY JAZZ

Jessica Herthel – Ediciones Bellaterra - Infantil

"Que no te importe ser diferente. ¡Ser diferente es ser especial! Creo que lo que más importa de una persona es cómo es por dentro.

Y por dentro, yo soy feliz. Me lo paso bien. ¡Y estoy orgullosa! Soy Jazz". Jazz Jennings tiene 13 años, le encanta el color rosa y el fútbol, y es miembro honoraria de la Fundación Arco Iris Morado para la Infancia Trans.

Un cuento para trabajar la diversidad o para disfrutar leyendo en escuelas o en familia. Para niñas que juegan al fútbol y niños que se divierten disfrazándose, Cuestionar o romper con los roles asignados al nacer es algo que se está trabajando desde la literatura infantil y que es tremendamente interesante descubrir.