El PRC se abre a impulsar una comisión especial que investigue la contrata de basuras y no descarta que en el futuro se analice la de Aguas

Los regionalistas de Santander pueden acabar apoyando la creación de una comisión especial que investigue la ejecución de la contrata de basuras, si dicha comisión está reglada y ofrece soluciones a futuro. La creación de una comisión especial fue registrada por el PSOE hace días y ya cuenta con el apoyo de Unidas por Santander y Ciudadanos, socio este del equipo de gobierno del PP, y posiblemente del PRC, que este miércoles no se pronunciaba claramente por desconocer aún el contenido de la moción socialista. Si finalmente el PRC se incorpora al acuerdo, como parece deducirse de las declaraciones del portavoz José María Fuentes-Pila, la comisión puede ser una realidad.

No habrá comisión de investigación, eso sí, porque el reglamento del Pleno, que la oposición insistentemente pide que se reforme desde inicios de legislatura, no lo recoge. Sí que el pleno puede delegar sus facultades en una comisión especial, que es lo que ha pedido el PSOE y lo que el PRC reclama, por lo que es muy factible que en el pleno de finales de mes lo apruebe. No obstante, una comisión especial, según las fuentes consultadas, no tiene las capacidades de una comisión de investigación parlamentaria, por ejemplo, entre otras cosas los comparecientes que no tengan cargo público municipal no están obligados a comparecer, aunque se lo pidan.

Una comisión especial deberá establecer una mesa con presidencia y establecer plazos para la petición de documentación y la lista de comparecientes. Tendrá que disponer de un calendario de trabajo y elaborar unas conclusiones, pero todo ello tiene que ser pactado. El artículo 24 del reglamento del Pleno posibilita la creación de una comisión especial, pero no establece detalles: "El acuerdo de delegación, que se adoptará por mayoría simple, surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. Dicho acuerdo contendrá el ámbito de los asuntos a que la misma se refiera y las facultades concretas que se delegan, así como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas".

Los regionalistas, según ha explicado el portavoz José María Fuentes-Pila, apoyarán la creación de una comisión de estas características, una vez que se conozcan los detalles. Fuentes-Pila no cuestiona la necesidad de investigar, pero quiere conocer los criterios de "temporalidad, análisis, seguimiento, valoración y soluciones futuras" que regirán los trabajos de la comisión.

Para el PRC es necesario esclarecer las causas que han llevado a iniciar el expediente para la resolución del contrato de basuras, que en su opinión, emana de un "fallo multiorgánico" de los mecanismos de control y seguimiento de un contrato diseñado "no como base de la excelencia del servicio sino de la delirante política de recortes del PP en plena crisis".

Fuentes-Pila ha defendido el proceder que ha seguido su partido desde la adjudicación del servicio, atribuyendo la apertura de expedientes a la concesionaria por la presión precisamente del PRC. "Desde el principio, en 2012, estuvimos vigilantes y advertimos que dicho concurso vinculado a las políticas de recortes brutales del PP para buscar la solución a su crisis y no a la de los ciudadanos, iba a derivar en una circunstancia como la que nos encontramos. Asimismo, tras el anuncio del equipo de Gobierno de poner fin al contrato, pedimos un pacto político para buscar una solución inmediata y la devolución de los siete millones de euros de incumplimientos a los ciudadanos en la factura del recibo de este servicio", ha recordado.

Poner el foco en Aqualia

Fuentes-Pila considera que, al igual que ha ocurrido con las concesiones de Parques y Jardines y de recogida de basura, se debe poner el foco en el macrocontrato de Aqualia, filial de FCC que gestiona el Servicio de Aguas de Santander. Para los regionalistas, el informe de Intervención realizado en 2018 es "preocupante" por lo que su formación es partidaria de que se investigue cómo se ha gestionado el servicio hasta ahora.

Lo que no ve tan claro el portavoz es la oportunidad a priori de remunicipalizar servicios como el de Agua, y que la dicotomía entre público y privado, entre servicio público y privatización, tiene que estar precedida por estudios que establezcan cuál es el modelo que mejor optimice los recursos y ofrezca una mayor calidad del servicio. Sin decirlo abiertamente, Fuentes-Pila dio a entender que ahora mismo Santander no dispone de la sostenibilidad financiera y la capacidad gestora para llevar las riendas de estos servicios

Igual: "Cs es una de las patas"

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha defendido hoy la "transparencia" del Partido Popular en la gestión del contrato de limpieza viaria y ha asegurado que "si hay que investigar, se investigará, y se hará todo lo que sea oportuno", ha informado Europa Press.

Igual se ha pronunciado de este modo a preguntas de la prensa respecto al acuerdo de los todos grupos (PSOE, PRC, UxS y Cs, éste último en el equipo de Gobierno con el PP) sobre la necesidad de investigar el contrato de basuras y sobre si el Partido Popular lo apoyaría así como la creación de una comisión especial para ello.

La regidora ha defendido la "transparencia que ha mostrado y demostrado el PP" frente al estado actual del contrato de recogida de residuos, pues "la primera que salió a contar qué estaba pasando con ese informe fue la alcaldesa, quien también reunió a la Junta de Portavoces y quien también dio cuenta en la comisión pertinente", ha recordado

En este sentido, ha contrapuesto la "transparencia" que en su opinión ha tenido el PP con el contrato del servicio de limpieza viaria con el "circo mediático" y "político" de los grupos que piden una comisión de investigación.

Igual ha dicho que ha "hablado" con Ciudadanos, partido que la hizo alcaldesa y que el martes dijo que apoyaría "cualquier medida" para "la mayor transparencia" en la gestión del contrato de basuras, incluida la comisión propuesta por el PSOE.

"He hablado con Cs, que como partido puede tener la postura que quiera y es totalmente respetable, y como equipo de Gobierno tiene toda la información porque, de hecho, parte de este informe es de Contratación, que lo lleva Cs", ha recordado la regidora. Por ello, Igual ha llamado a "diferenciar perfectamente" al partido político y al equipo de Gobierno. "Como partido, sus declaraciones totalmente respetables, pero como equipo de Gobierno, es una de las patas de este expediente que hemos comenzado", ha señalado.