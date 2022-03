Feijóo carga contra populistas y socialistas en Santander: “Si queréis un político frívolo, no me votéis”

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a presidir el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, recibió en la tarde-noche de este jueves el respaldo y la aclamación de la formación en Cantabria en un acto público en el que sacó a relucir su experiencia gestora y su capacidad resolutiva para dirigir el partido y el país. Frente a la frivolidad del populismo, Feijóo se postuló como un candidato serio.

“La nueva política no es la mejor política -ha dicho-. Hay que recuperar la política seria y no la que es frívola y guay”.

“Lo central de la política es la gestión, lo central es hacer presupuestos serios y no tuits simpáticos. Si queréis un político frívolo no me votéis”, ha añadido.

Feijóo está de gira por España. Este jueves ha celebrado Consejo de Gobierno en Lugo, tuvo mitin en Oviedo y cerró la jornada en Santander, en donde se notaba que el partido respiraba con alivio tras la etapa de Pablo Casado, toda vez que los dirigentes de la formación en Cantabria apostaron por el sorayismo en el último congreso nacional. La presidenta del partido en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, estaba exultante y los demás se comportaban como si Feijóo fuera su referente desde tiempos inmemoriales.

El candidato a tomar las riendas del partido no habló de Cantabria y se centró en sacar a relucir su recetario gestor para postularse y atacar a Pedro Sánchez y su entorno político precisamente por lo contrario. Frente a la incapacidad, dijo, del Ejecutivo central de tomar las riendas y adoptar decisiones en las dos crisis que se han sucedido -la de la pandemia y la de la guerra de Ucrania- Feijóo presume de Hacienda saneada y bajada de impuestos. Su apuesta a futuro, una vez que presida el PP, es obvia: aplicar en el resto de España una gestión que le ha dado cuatro mayorías absolutas en Galicia.

Al socialismo le echó la culpa de la escalada de precios de la energía y de no tomar decisiones para no frenar el incremento exponencial de ingresos fiscales. Él, en cambio, ha agregado, acababa de aprobar en Lugo asignar 100 euros a las familias vulnerables gallegas para que paguen durante un mes luz y calefacción y por la tarde ha prometido en Santander renunciar al tramo autonómico de la cesión de tributos energéticos para contribuir a abaratar los precios.

“El Partido Socialista no piensa en cómo servir a los españoles, sino en cómo estar una semana más en la Moncloa”, fue su conclusión.