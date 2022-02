El índice de lectura de Cantabria se sitúa por debajo de la media nacional

Cantabria está por debajo de la media española y de comunidades como La Rioja, Asturias y Baleares en índice de lectura, según recoge el último barómetro Hábitos de Lectura y Compra de Libros, elaborado por la Federación de Gremio de Editores de España, con datos correspondientes a 2021. Si la media española sitúa en el 64,4% el porcentaje de lectores de libros en tiempo libre sobre el total de la población, Cantabria se sitúa en 62,7%, casi dos puntos menos.

Cantabria se encuentra, en el ranking de comunidades, por debajo de Madrid (73,5%), País Vasco (68,2%), Navarra (68,1%), Cataluña (68%), La Rioja (66,7%), Aragón (64,9%) y, ya por debajo de la media, Asturias (64,1%), Comunidad Valenciana (63,8%) y Baleares (63,1%). Por contra y por poner una serie de ejemplos, en Cantabria se lee más que en Castilla y León (62,6%), Murcia (60,3%), Andalucía (59,3%) y Extremadura (54,7%), que es el furgón de cola del listado.

No obstante, el índice de lectura en la Comunidad ha subido con respecto a 2020 (64%) y 2019 (62,2%), algo que puede interpretarse como efecto de la pandemia por coronavirus y los confinamientos en que los índices de lectura se incrementaron.

Sin tiempo para leer

El barómetro se realiza sobre la base de encuestas en la que los ciudadanos no solo manifiestan sus hábitos de vida sino que lo justifican. Entre las principales razones declaradas para no leer predomina el 'no tener tiempo'. Pasear, dedicarse a los pasatiempos, no hacer nada o ver la televisión son alternativas de ocio preferidas por la población no-lectora.

En cuanto a la población lectora destacan, por encima de todo, las mujeres. Leer es una actividad que se da en todos los tramos de edad, tanto en mujeres como en hombres, pero las primeras superan a los segundos a cualquier edad.

La lectura es generalizada en menores y crecen las horas semanales dedicadas a ella entre los niños de entre seis y nueve años. A partir de los 25 años, se produce una caída en los índices de lectura. Entre la población mayor de 65 años, solo la mitad lee.

Tras el descenso registrado en 2020, en 2021 ha remontado el número de visitantes a las bibliotecas, pero sin llegar a recuperar los niveles previos a la pandemia. La buena valoración de las bibliotecas se mantiene obteniendo un 8,2 sobre 10 de puntuación.

Otra de las conclusiones que ofrece el barómetro de hábitos lectores es el leve descenso de la lectura en soporte digital con respecto a la constatada en 2020. Por primera vez desde que se recoge el indicador, deja de crecer el porcentaje de lectores de libros digitales que ha pasado del 30,3% al 29,4%

Como norma general para todo el país, y aunque sigue siendo un fenómeno minoritario, durante 2021 aumentó significativamente el número de usuarios de audiolibros que por primera vez supera el 5% de la población.