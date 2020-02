Desestimada la demanda del PP contra la Junta Vecinal de Celis por la carretera de El Soplao

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Santander ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta por el PP a la Junta Vecinal de Celis por la cesión de unos terrenos de su propiedad para la construcción de la carretera de El Soplao recientemente inaugurada por el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa (PRC).

La demanda fue interpuesta por el vocal del PP en la Junta, Manuel Fidel Varela, al que se condena al pago de costas en la sentencia, fechada el 10 de febrero y consultada por Europa Press.

La Junta Vecinal aprobó en sesión celebrada el 14 de agosto de 2018, la cesión de los terrenos de su propiedad para la ejecución de la citada carretera de Celis a La Florida desde la CA-181 hasta la cueva del Soplao.

Contra este acuerdo se interpuso un recurso de reposición, que fue rechazado por la Junta Vecinal de Celis. Tras ello, Varela presentó un recurso contencioso-administrativo que es el que ahora ha desestimado el juzgado.

En dicho recurso, en el que la Junta de Celis figura como demando y el Gobierno de Cantabria como codemandado, el vocal del PP solicitó la anulación del acuerdo de cesión de los terrenos para esta carretera al considerar que no se cumplía el convenio suscrito en 2015 entre el Gobierno de Cantabria, la Sociedad Regional de Turismo y las juntas vecinales de Celis, Labarces y Rábago, y que la ocupación autorizada no había seguido los trámites pertinentes, que no aparecía quién lo solicitada y que no podía ser gratuita.

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Santander ha dado la razón a la Junta Vecinal de Celis que documentó que el acuerdo adoptado por el Pleno "solo pretendía permitir la ejecución de la obra", limitándose a cumplir su parte en el convenio de 2015 "cediendo los terrenos, sin perjuicio de otros trámites ajenos a la entidad".

Además, el juez Juan Varea considera que el demandante "no señala ninguna causa de nulidad o de anulabilidad que afecte a la validez de ese fallo" y "no se aprecia vicio de invalidez alguno".

El juzgado señala que, respecto de la gratuidad de la cesión, el convenio "no impone ese deber pero tampoco se opone al mismo, sin que se indique infracción alguna del ordenamiento que imponga la nulidad del acto".

"Lo cierto es que la demanda, realmente, denuncia otra cosa, que las

obras del Gobierno de Cantabria estarían incumpliendo el Convenio y con

ello", señala el juez, que mantiene que esto "nada tiene que ver con el acto recurrido dictado por la Junta de mera autorización de ocupación de unos terrenos".

El juez señala que, realmente, los argumentos del actor "intentan presentar el acto recurrido como lo que no es: un refrendo o convalidación de un acto de otra Administración, el proyecto". Sin embargo, cree que es "evidente" que la Junta Vecinal "carece de competencias para ello y con su acto, ni refrenda ni anula ni revoca nada".

Tras el fallo, el presidente de la Junta Vecinal de Celis, el regionalista Enrique Pérez, ha subrayado que "la única" intención del PP fue "torpedear y obstruir" la ejecución de la obra. "No defendió los intereses de los vecinos", ha sentenciado en un comunicado.

Además, ha recordado que fue el PP, cuando gobernaba, quien "consintió, sin mover un dedo", que el acceso por Rábago invadiese dos kilómetros de terreno propiedad del pueblo de Celis. "Pusieron una alfombra roja al acceso al complejo por otra localidad, lo que provocó un retraso de ejecución por nuestro municipio de 15 años", ha afeado.

Pérez considera que ahora desde el PP "tratan de ocultar su incompetencia con constantes mentiras y manipulaciones".

El regionalista ha enmarcado la demanda interpuesta por Varela en la estrategia que desarrolló el PP durante la pasada legislatura, en todo el municipio, "para echar abajo todos los proyectos que beneficiaban a los vecinos".

"Estuvieron sumergidos en la pataleta constante porque veían que los regionalistas éramos capaces de traer actuaciones que han mejorado la vida de los vecinos", ha remachado.

En este sentido, ha apuntado que los representantes del PP en las juntas vecinales "fueron utilizados como títeres" por el entonces candidato y actual alcalde del PP, José Miguel Gómez, "para obstaculizar todos los proyectos, tanto en el Ayuntamiento como en las pedanías".

"El PP impugnó proyectos, presupuestos o trámites administrativos, hasta en ocho ocasiones, quitándolos la razón tanto los tribunales como los funcionarios municipales", ha afirmado.

Por último, el presidente de la Junta Vecinal de Celis ha agradecido la colaboración prestada por las juntas vecinales de Labarces y Rábago, por el Ayuntamiento de Valdáliga, la Consejería de Obras Públicas y los propietarios de las fincas afectadas porque "conseguimos documentar que lo denunciado por el PP no era cierto.

El propio letrado del Gobierno hizo suyos los argumentos de la Junta, que el tribunal ha estimado.