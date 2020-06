Ceruti reconoce la falta de comunicación en el equipo de Gobierno de Santander: "No hay fluidez en la información y eso es un problema"

Las concejalías de Urbanismo y Fomento no mantienen comunicación en el Ayuntamiento de Santander, al menos en sus más altas instancias, según ha confirmado este martes Javier Ceruti, portavoz del equipo de gobierno, así como edil del primer departamento. El representante de Ciudadanos ha indicado que hay un déficit de comunicación con su homólogo de Obras, César Díaz (PP), lo cual representa "un problema".

La falta de entendimiento de ambos departamentos, que en anteriores legislaturas estaban unidos y que por el pacto PP-Cs se disgregó, no es algo nuevo. Ceruti no ha podido conseguir que le hagan sitio en el Consejo de Administración del Puerto, por ejemplo, y los desencuentros han proliferado hasta que el desalojo vecinal de un inmueble de Isabel II ha colmado el vaso.

La propuesta de Cs de realizar un estudio para la revisión de los inmuebles construidos tras el incendio de 1941 recibió la contestación del titular de Fomento con un "ya estamos en ello", primera noticia que tenía el portavoz de Cs al respecto, según ha confesado en rueda de prensa. "No hay fluidez en la información y eso es un problema", ha sentenciado el portavoz municipal.

Ceruti no ha sido tan entusiasta como la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), a la hora de valorar el pacto de gobierno al cumplir su primer año. Si la alcaldesa elogiaba en las últimas horas la "buena salud" del pacto y el buen entendimiento entre los socios, el representante de Ciudadanos, sin hacer una valoración negativa, sí que ha enfriado la situación. "Ni tanto ni tan calvo", ha apostillado Ceruti, quien ha explicado que la evaluación del pacto ha quedado en suspenso por la crisis de la COVID-19, lo que no significa que todo vaya bien. "No coincidimos en que haya una magnífica ejecución del pacto".

"Nosotros trabajamos en equipo. En cuanto a su alegría (...) es un tema aparcado por la crisis cuando decidimos volcarnos en la gestión. No coincidimos en que haya una magnífica ejecución del pacto", ha opinado Ceruti, que también ha añadido que "hay datos objetivos para corroborarlo".

"Yo no quiero participar de excesos interpretativos; simplemente con datos objetivos, no compartimos el criterio de que todo sea maravilloso porque tenemos datos objetivos de incumplimiento del pacto. Los conocíamos antes de (la pandemia) y los expusimos antes de", ha remarcado.

Y ha puesto como ejemplo sobre la salud del pacto la "poca fluidez" de información con la Concejalía de Fomento, Vivienda y Movilidad respecto a un cambio de normativa en las inspecciones de edificios de la época de la reconstrucción del incendio tras lo sucedido con el de Isabel II.

También el portavoz de la formación naranja ha tenido palabras para el portavoz socialista, Daniel Fernández, quien ha acusado a Cs de ser "irrelevante políticamente" a la hora de condicionar al PP en sus políticas. "Las cosas han cambiado mucho. No me imagino que hace cuatro años hubiera habido una respuesta a las crisis como la que ha habido. Antes era el 'yo me lo guiso, yo me lo como'", ha replicado Ceruti.

Una de las cosas que tendrá que retomarse cuando la situación sanitaria y económica se normalicen será la relación entre dos departamentos como Fomento y Urbanismo. El desalojo de vecinos en el centro y la propuesta de medidas de mejora tras un estudio de la calidad reconstructiva de Santander ha sido el último punto de fricción. "Tras hacerlo público, me llamó el concejal de Obras y me dijo que 'ya estamos en ello'. No dijo más. No sabemos más por la poca fluidez del departamento de Obras", ha reconocido.