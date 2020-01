"Vamos a llegar a acuerdos en temas importantes con el PP y espero que también con Ciudadanos y con Vox"

Pedro Hernando (Santoña, 1968) vuelve a ser en esta legislatura la cara visible del PRC en el Parlamento de Cantabria con un grupo a sus espaldas que ha crecido respecto a la anterior tras la victoria electoral del 26 de mayo. El portavoz regionalista "confía" en que la coalición con el PSOE "dure como mínimo toda la legislatura", tras la crisis política que estuvo a punto de romperla hace escasas dos semanas.

A pesar de contar con mayoría absoluta en la Cámara, que les ha permitido aprobar los primeros presupuestos en plazo, Hernando reconoce que con eso no basta. "Hace falta un plus" mediante "diálogo y consenso" que incluya a los grupos de la oposición en los grandes asuntos. "Estoy seguro de que vamos a llegar a acuerdos en los temas importantes con el PP y espero que también con Ciudadanos y con Vox", asegura, en referencia a la ley del Suelo o al Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT).

Casi 20 días después de la crisis política que estuvo a punto de acabar con el Gobierno de Cantabria, ¿están las aguas más calmadas?

Por parte de los regionalistas nunca hemos considerado que hubiera una crisis de gobierno. Nosotros hemos mantenido siempre que el pacto que se firmó en su momento estaba plenamente vigente y únicamente debido a las circunstancias que han ido ocurriendo por parte de nuestro socio hemos considerado oportuno tener una nueva reunión de seguimiento e incorporar de una manera más taxativa los compromisos, especialmente en relación a su cumplimiento temporal y a su inclusión en los Presupuestos del Estado del año 2020. Y también alguna cuestión que entendíamos fundamental en este momento en el que se está hablando tanto de la modificación de la distribución territorial del poder en España y de los distintos territorios, que es el tema de la financiación autonómica. Ahí sí creemos que hay que ser enormemente inflexible porque Cantabria se está jugando su futuro como Comunidad Autónoma, que viene determinado porque mantengamos el status quo en la financiación autonómica y que no se financie solo por población. A partir de que ese documento se ha firmado, las relaciones siguen siendo buenas, al igual que en el caso del Parlamento, donde también lo han sido cuando ha habido esa tensión por el voto de Mazón en Madrid.

¿Y se puede seguir gobernando juntos con normalidad tras una semana de continuos cruces de graves acusaciones entre socios?

Nosotros al PSOE no le hemos hecho ninguna valoración sobre su actuación. Lo que hemos dicho es, y Mazón lo ha reiterado en numerosas ocasiones, que somos un partido que reconoce el diálogo, el acuerdo y el consenso como elementos fundamentales. El PRC es progresista, pero con un respeto absoluto por el marco constitucional y por sus contenidos. Hay una línea roja que no puede sobrepasarse. Lo anunciamos públicamente, dijimos que nuestro objetivo es ir al Congreso a conseguir que Cantabria tenga voz específica allí y que se puedan conseguir actuaciones para nuestra comunidad autónoma, pero siempre y cuando, igual que en el conjunto de las políticas del Estado, se realicen dentro del marco constitucional. Esa es la opinión del Partido Regionalista, que le puede gustar más o le puede gustar menos al socio de turno o al presidente Sánchez, pero lo hemos dicho claro y lo mantenemos. Esa va a ser nuestra posición política que no ha variado desde las anteriores elecciones.

¿Le sorprendió el órdago del PSOE?

Sí, la verdad es que sí. Fue bastante sorprendente porque no acabamos de entenderlo muy bien. Creemos que hay que diferenciar las políticas de Madrid, que tienen una influencia directa en Cantabria, con la ejecución de las políticas de Cantabria. Nosotros en ningún momento creímos que el pacto pudiera sufrir, igual que no entendíamos cuando se produjeron determinadas amenazas sobre el cumplimiento de los compromisos. De ahí que exigiéramos esa comisión de seguimiento y que esos compromisos deben incluirse en los Presupuestos de 2020.

¿En algún momento el PRC se planteó la posibilidad real de gobernar en solitario y cuál sería la reorganización del Gobierno?

No, realmente nosotros somos un partido muy predecible, que cuando llega a un acuerdo lo cumple y que hasta que no se produce una situación no buscamos las soluciones. Así que en ningún momento barajamos la hipótesis de que pudiera haber una crisis de gobierno.

¿Estaría más cómodo el PRC gobernando en solitario?

El día que el PRC obtenga 18 diputados estaremos muy cómodos gobernando en solitario. Espero que sea tras las próximas elecciones. Hasta ese momento, el sistema democrático determina que hay que obtener 18 votos para aprobar todas las iniciativas en este Parlamento, entre ellas el Presupuesto. Nosotros hemos defendido siempre que los gobiernos en los que está el PRC son estables, y hemos conseguido esa estabilidad con el PP y con el PSOE, e incluso con solo 17 diputados durante la legislatura pasada pactando con Podemos y con Ciudadanos. Así conseguimos, cosa que no hicieron otras comunidades, aprobar nuestro presupuesto todos los años. Yo entiendo, y en eso Miguel Ángel Revilla ha sido un adalid claro de esa filosofía, que para que una comunidad autónoma avance y las políticas puedan salir adelante, y más en épocas complicadas como las que se avecinan, se necesita una mínima estabilidad. El PRC estas elecciones es la fuerza más votada, pero tenemos 14 diputados, por lo que necesitamos pactar para llegar a acuerdos. Siempre he entendido que los pactos de programas y de políticas, como el llevado a cabo con el PSOE, son positivos.

Tras la reconciliación, llamémosla así, con la firma del nuevo documento, ¿cree que la coalición va a durar toda la legislatura?

Yo confío en que la coalición dure como mínimo toda la legislatura. Cuando se firman unos acuerdos se hace para que duren. Ahora parece que no se están desarrollando algunas actuaciones, pero no debemos olvidar que llevamos seis meses de gobierno, estamos muy al inicio de la legislatura. Queda mucho trabajo por hacer y en ello vamos a poner nuestro esfuerzo.

¿Y no cree que a partir de ahora, a la mínima fricción que surja van a volver a aflorar esas diferencias del pasado?

No, espero que no. Creo que de todas estas diferencias se tienen que aprender las lecciones. Y aquí se ha demostrado que a veces es bueno diferenciar la política nacional de la autonómica. En eso, que es algo que el PRC tiene muy claro y sabe cómo gestionar, entiendo que un partido de ámbito nacional puede tener más dificultades, porque uno no sabe muy bien si las decisiones se toman aquí o en Madrid. El voto de Mazón no fue decisivo, pero simbólicamente fue muy importante porque refleja la opinión de muchos españoles, no solo de muchos cántabros. Y eso tiene su repercusión mediática e informativa, aunque numéricamente solo fuera uno. De todos estos procesos se aprenden lecciones y creo que la principal es que los acuerdos son para cumplirlos y que para hacerlo en beneficio de todos los ciudadanos es necesaria una coordinación y una cierta línea de trabajo conjunta entre los socios de gobierno. Y creo que ha sido bueno que esto, si tenía que pasar, haya sido al principio de la legislatura, porque nos sirve para que el resto de la misma pueda avanzar sin mayores inconvenientes.

Respecto a la postura de Mazón en la investidura, ¿han percibido que parte de su electorado progresista no se ha sentido identificado con ella?

No. La realidad es que cuando percibíamos en la calle, entre nuestros votantes y simpatizantes, opiniones en relación con nuestra postura, todo el mundo nos ha reconocido, algunos gustándoles más y otros menos, la coherencia de la decisión. Nosotros no hemos engañado a nadie. Nos llama la atención que se estuviera achacando a Mazón su voto cuando era exactamente lo que había prometido durante la campaña electoral. Es decir, estamos tan poco acostumbrados en España a que los políticos cumplan lo que prometen en campaña electoral que cuando alguno, como el caso de Mazón y el PRC, cumple lo que estaba planteando, hay gente que se echa las manos a la cabeza. Nuestro votante sabía perfectamente cuál era la posición del partido y obtuvimos un gran resultado electoral. Así que la percepción que hemos tenido de manera casi unánime es que hemos sido muy coherentes y que hemos actuado conforme a lo que los ciudadanos nos habían dicho que debíamos hacer con su voto.

Y el hecho de que en ese documento que zanjó la crisis, el PRC se comprometa a apoyar los Presupuestos Generales del Estado y la agenda social del Gobierno de Sánchez, ¿se puede interpretar como una forma de reafirmar los valores progresistas del partido y no dejar duda de ello a sus simpatizantes?

El progresismo del PRC está en nuestros estatutos y votar en la investidura 'no' a Pedro Sánchez por las razones que se explicaron no quiere decir que el PRC no sea un partido progresista. El propio Mazón lo explicó en la tribuna del Congreso cuando dijo que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos nos tendrá a los regionalistas como aliados en todo el desarrollo de la agenda social y las políticas sociales de ese gobierno, que nosotros también tenemos recogidas en nuestro programa y como uno de los elementos fundamentales del pacto de gobierno de Cantabria. Nosotros hemos sido principales defensores de unas pensiones dignas, incluso de su constitucionalización, de la subida de sueldo a los funcionarios, de la igualación de las condiciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la eutanasia, de la interrupción voluntaria del embarazo, de la sanidad pública, de la actuación en materia de igualdad en relación a los colectivos LGTBI... En todo eso el Gobierno va a encontrar apoyo directo del PRC, porque eso tiene que estar dentro de la Constitución. ¿En otras cuestiones? Tendremos que estudiarlas y analizarlas.

Sin embargo, desde la izquierda se acusó al PRC de votar 'no' en la investidura con los mismos argumentos de la derecha y la extrema derecha.

Entonces no entendieron nada. Quien ha hecho esa interpretación no escuchó a Mazón, no ha escuchado al PRC y mucho me temo que no nos ha votado. Si nos hubiera votado sabría perfectamente cuál es nuestra posición que la hemos defendido y la hemos mantenido. Nada tiene que ver que no hayamos aprobado la investidura de Sánchez para que, siempre y cuando se incorporen todas las inversiones comprometidas con Cantabria, apoyemos los Presupuestos del año 2020.

Cambiando de tercio, en clave parlamentaria autonómica, se presenta una legislatura cómoda, con mayoría absoluta y con los primeros presupuestos aprobados en plazo. En un escenario prácticamente idílico, ¿qué obstáculo se pueden encontrar?

Yo no creo que sea una cuestión de obstáculos. Venimos de una última legislatura en la que la negociación fue muy importante porque no había mayorías. Hay que decir también que todos los partidos excepto el PRC sufrieron crisis internas que tuvieron su reflejo en el Parlamento. Algunos lo han pagado con su desaparición del arco parlamentario, como el caso de Podemos, otros han sufrido el castigo en las urnas de los ciudadanos en relación a su actitud. Pero en lo que se refiere a la dinámica parlamentaria, el contar con una mayoría absoluta producto de estos acuerdos con el PSOE facilita mucho el trabajo parlamentario y la tramitación de las leyes. Pero nuestro objetivo es que las leyes salgan, como la pasada legislatura, con el mayor apoyo posible. Espero que todas estas primeras leyes que vamos a tramitar ahora, la ley del Fondo de Cooperación Local, la del Colegio de Periodistas, la de Fundaciones, la de Pesca...vayan a salir con una mayoría muy amplia. Sé que va en algunas otras, por su componente más ideológico, puede haber una discusión mayor. Estoy pensando en la ley de igualdad de derechos de los colectivos LGTBI, en la ley de Memoria Histórica o en otras que vendrán posteriormente como la ley del Suelo o el PROT. Pero yo soy de los que en el día a día dedico muchas horas a hablar con los políticos de otros partidos y en esas conversaciones intentamos avanzar siempre en llegar a acuerdos en lo importante. No vale con que el Gobierno tenga mayoría absoluta, creo que hay que buscar un plus y en eso vamos a trabajar, cosa que no quiere decir que se consiga. Alguien nos puede echar en cara que en la primera oportunidad que hemos tenido, que son los presupuestos, no hemos hecho esa negociación. Pero es que el presupuesto es un documento económico que muestra cuál es el programa del gobierno, y si aceptáramos todas las enmiendas que nos ha hecho el PP lo que estaríamos aceptando es el modelo económico del PP que los ciudadanos no han votado. En lo que es el desarrollo de la legislación el tema varía sustancialmente, porque la ley del Suelo que nosotros proponemos pretende que sirva para desarrollar y regular el suelo de Cantabria durante un largo periodo de tiempo, más allá de un partido y de una legislatura. Eso requiere consensos, diálogo y acuerdos que vamos a ir coincidiendo.

Me cuesta creerlo después de escuchar unas afirmaciones suyas, que me llamaron la atención durante el debate presupuestario, en las que instaba al PP a "reflexionar" sobre su discurso respecto al bipartito, que le ha llevado a perder diputados de manera progresiva.

Pues yo estoy seguro de que vamos a llegar a acuerdos en los temas importantes con el PP y espero que también con Ciudadanos y con Vox. Estoy seguro de que PP, PSOE y PRC van a llevar una postura unánime en materia de financiación autonómica, por ejemplo. Y estoy convencido de que vamos a llegar a acuerdos con el PP en materia de ley del Suelo y, al menos de mínimos, en la ordenación territorial de Cantabria a través del PROT. Y estoy convencido de que si hiciera falta tomar medidas para promocionar el desarrollo económico e industrial ante una situación de desaceleración como la que estamos viviendo, el PP estaría en condiciones de sentarse a hablar para avanzar en una solución común, porque para algo son partidos de Estado. Y por ahí iba lo que les decía yo en el debate de los presupuestos. Los ciudadanos han demostrado de manera muy clara que el 'no por el no' no es una buena estrategia electoral, porque la crítica y la actitud sin sentido que tuvo la oposición del PP durante la pasada legislatura de la mano del señor Ignacio Diego no le ha reportado ningún beneficio. Ha perdido progresivamente desde 22 a 9 diputados. Estoy seguro de que el actual PP esto lo ha reflexionado y lo ha analizado. Evidentemente, no se puede pedir que el PRC y el PP mantengan una misma línea política porque tenemos ideologías y planteamientos diferentes, pero en las normas sustanciales estoy seguro de que el PP va a acercarse a las posiciones del PRC y del Gobierno. Y, además, garantizo que desde el Partido Regionalista y desde el Gobierno se va a buscar ese amplio consenso, en el que hay que incluir al PP, que es el primer partido de la oposición.

Pedro Hernando en la tribuna del Parlamento.

Ha incluido antes a Vox, ¿no es partidario de poner un cordón sanitario a la extrema derecha?

No. Ahí volvemos nuevamente a la Constitución. Con los señores de Vox, desde el punto de vista ideológico, estamos en las antípodas. Ellos estarían felices viendo que Cantabria desaparece como Comunidad Autónoma y nosotros hemos dedicado los cuarenta años de nuestra historia a conseguir que Cantabria tenga un nombre y sea una Comunidad Autónoma. Solamente ese ejemplo es claro, pero creo que representan a una parte del electorado y que se han presentado conforme a las previsiones de la Constitución y de las leyes. Y además es bueno que si una parte del electorado piensa así tenga reflejo en la Cámara y exprese sus opiniones, igual que el resto de grupos. Lo que me parece grave es que se intente actuar y criminalizar la expresión de ideas cuando no las compartimos. Creo que es tan legítimo, aunque yo no lo comparta, expresar que Cantabria es Santander y que nos gustaría que no fuera Comunidad Autónoma, como que España debiera ser una República y que el jefe del Estado actual no hace correctamente su trabajo. Entiendo que es una expresión protegida por la libertad ideológica y que tiene su representación y su voz donde tiene que estar, en el Parlamento. Por tanto, a mí que Vox esté en esta Cámara me parece muy adecuado si realmente hay un electorado que quiere que esté. Eso sí, pediría que sus discursos fueran lo más moderados y educados posibles, cosa que no siempre ocurre. Pero aunque no comparta sus ideas, si se suman a las políticas de PRC y PSOE para que Cantabria vaya mejor, estaré encantado de contar con sus dos votos.

Ha mencionado anteriormente la ley LGTBI, una norma que la pasada legislatura quedó en el cajón y que el colectivo ALEGA culpó de ello al PRC por haber solicitado comparecencias. Ahora que se vuelve a tramitar, ¿será diferente?

No, la postura del PRC es exactamente la misma en la ley LGTBI que en la ley de Igualdad, que fue previa. Nosotros entendemos que hay un procedimiento legislativo en el que existen distintas posibilidades y que para una norma de esta importancia es necesario tener un mayor conocimiento de ella. Para ello, el reglamento parlamentario nos permite que se soliciten comparecencias. Nosotros lo hicimos en aquel momento porque entendíamos que había muchos conceptos y muchas regulaciones y no éramos capaces de vislumbrar realmente la proyección o el problema que podían generar o que estaban generando en la sociedad. Entendíamos y seguimos entendiendo que la ley regula situaciones verdaderamente graves a las que hay que dar solución, sobre todo el problema que sufren los menores trans. Pero otras cuestiones preferíamos que los expertos nos las explicaran. Que la ley llegara tarde no es culpa del Partido Regionalista. El PRC solicitó sus comparecencias que se iniciaron, pero no dio tiempo a finalizar. ¿Qué hemos hecho cuando se ha vuelto a tramitar la ley? Volver a solicitar comparecencias. Esperamos que se realicen cuanto antes y a mí, públicamente lo he dicho, me encantaría que para junio, antes de que termine este periodo de sesiones, esté aprobada la ley LGTBI, una ley que los regionalistas compartimos y que se puede mejorar en el trámite parlamentario con algunas enmiendas. Hemos hablado con el colectivo ALEGA, que no quiso comparecer la legislatura pasada, y en esta se ha comprometido a hacerlo. Creo que es bueno que los diputados, que no sabemos de todo, recibamos información de quienes son verdaderos especialistas en la materia. No creo que nadie plantee que el PP no quiere aprobar la ley del colegio de periodistas porque haya solicitado la comparecencia de la presidenta del actual Asociación de la Prensa de Cantabria. Simplemente ha pedido que uno de los colectivos protagonistas de este proceso venga al Parlamento y nos comente si esa ley responde o no a sus necesidades. Exactamente lo mismo hicimos los regionalistas con una norma que llevamos en nuestro programa electoral y que nos hemos comprometido a aprobar al principio de la legislatura.

Cambiando de tema, recientemente hemos conocido que el exconsejero regionalista Francisco Javier López Marcano ha quedado libre de causas judiciales, algo por lo que Revilla se ha mostrado "encantado", y ha abierto la posibilidad de que vuelva al Gobierno. ¿Lo ve factible?

Todos los regionalistas estamos encantados de la resolución del caso Marcano. Y aquí lo que quiero hacer es una reflexión pública sobre esa situación. Se impusieron a Javier Marcano una serie de exigencias, en relación con su participación política, cuando se llegó al acuerdo con Podemos en la anterior legislatura, y el resultado fue que tuvo que abandonar la actividad política en la que había desarrollado una labor encomiable y espectacular, transformando el turismo y la cultura de Cantabria como no se había visto a lo largo de toda la historia de nuestra autonomía. Él aceptó claramente que los intereses personales están por detrás que los del partido, era más importante que Cantabria tuviera un gobierno y un presidente que que él siguiera en primera línea de la política activa. En segundo lugar, creo que es muy importante exigir responsabilidades. El tiempo y la justicia, como siempre pensamos los regionalistas, ha dado la razón, con mucho retraso, a Marcano en su actuación. Pero, ¿todos aquellos que pusieron en marcha este proceso? ¿Todos aquellos que pagaron con fondos públicos estas acusaciones? ¿Todos aquellos que utilizaron políticamente esta situación para atacarle en los político y en lo personal? ¿Qué responsabilidad tienen? ¿Es suficiente con pedir disculpas? No, porque hay cosas que no se pueden perdonar simplemente con un 'lo siento, me equivoqué'. Alguien tendría que responder ante esto. Nosotros estamos encantados de que Marcano y su familia estén tranquilos, como lo han estado siempre, porque tenían la seguridad de que la solución final de los tribunales iba a ser la que ha sido. Y sobre su reincorporación a la política activa, aunque no haya estado en cargos de gobierno, nunca la ha abandonado, y sobre su participación en el gobierno, es una decisión que corresponde y compete al presidente. Él ha sido un gran consejero y si Revilla considera oportuna su reincorporación en algún momento estoy convencido de que lo hará, en primer lugar, hablando con Javier de manera directa y, en segundo lugar, con la absoluta seguridad de que, sea cual sea el puesto que desempeñe, lo hará como lo ha hecho siempre, con absoluta dedicación y con una actitud que solo ha buscado y buscará el beneficio para el conjunto de la sociedad de Cantabria.