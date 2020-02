"El Ayuntamiento no está para tener dinero en los bancos, sino para dar los servicios que los ciudadanos demandan"

Llegó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana tras las elecciones del 26 de mayo con el propósito de continuar con el trabajo del ahora presidente del Parlamento, pero anteriormente alcalde, Joaquín Gómez. Se siente bezaniego, a pesar de que nació en Guipúzcoa. "Llevo aquí 28 años y mis hijos han nacido aquí", revela el regidor, dando muestras de la importancia que tiene su municipio para él.

Alberto García Onandía siempre fue un hombre implicado con los movimientos sociales y con la reivindicación. Como él mismo relata, antes de adentrarse en la política ya reclamaba por la reapertura del Colegio Buenaventura y hoy, confiesa entre risas, está reivindicando su ampliación. 'Dirige' a más de 13.000 personas, y se muestra orgulloso de gobernar el segundo municipio más joven de Cantabria. Los retos no le asustan y confiesa a eldiario.es que está "muy, muy feliz con su cargo".

Pablo Zuloaga vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Joaquín Gómez presidente del Parlamento… ¿El Ayuntamiento de Bezana impulsa a los políticos que pasan por aquí?

No lo creo. Este Ayuntamiento es un lugar donde hay mucho trabajo y donde se gestan grandes personajes, pero no creo que sea el impulsor de nadie.

¿Y a usted le gustaría que le impulsase a alguna parte?

No, mi ambición ya está cubierta y he llegado hasta donde quería llegar. Siempre he tenido vocación municipalista y sobre todo de servicio público, que también es verdad que más arriba también hay un servicio público, pero no tan directo con los ciudadanos que es lo que a mí me gusta.

Es alcalde con el PRC y Unidas Podemos. ¿Cómo vivió la crisis de Gobierno entre PRC y PSOE desde el Ayuntamiento?

La relación a nivel municipal tanto con el PRC como con Unidas Podemos es extraordinaria. Nosotros llevamos una relación muy estrecha en la que todas las decisiones son más o menos compartidas. Es cierto que lo que ocurrió a nivel autonómico tensionó un poco la relación, pero en ningún momento nos afectó ni hubo visos de que eso pudiera romper el pacto que teníamos a nivel municipal.

Tenemos muy claro que pertenecemos a partidos en lo que uno tiene ámbito nacional -el nuestro-, y el otro autonómico -el suyo-. Y es evidente que lo que ocurre en otras esferas nos influye. En su momento lo comentamos y lo pusimos sobre la mesa, pero en ningún momento hubo ningún amago de fricción. Hubo puntos de vista diferentes, lógicamente, pero eso no se transmitió como un acicate para que hubiese alguna dificultad en el pacto. Mi relación con mis socios de gobierno es muy buena.

¿Qué ha ocurrido con los presupuestos?

Pues que no tenemos interventor y ahora mismo tenemos una tesorera. Los presupuestos los he hecho hecho con la ayuda de los pocos funcionarios que conocen algo del tema, y me he tenido que involucrar personalmente en ellos. Supongo que no sean los mejores presupuestos que haya podido hacer de forma técnica, pero sí de forma política. Y al final pudimos cumplir con el compromiso de tener los presupuestos a tiempo, eso sí, anduvimos al límite porque los aprobamos en un pleno el 30 de diciembre.

Es un presupuesto ambicioso, aumenta en las inversiones un 25% respecto al año anterior. Tenemos proyectos que tenemos que empezar a dirigir desde esta legislatura -como el centro cultural o el polideportivo nuevo- porque la administración hace que sean muy lentos de ejecutar, y por lo tanto hay que intentar desarrollarlos lo antes posible.

Respecto a la deuda, lleva saldada casi un año, por lo que yo he tenido la suerte de coger el ayuntamiento sin deuda. Y en eso hay que alabar del equipo de gobierno anterior, tanto por parte de Pablo Zuloaga como de Joaquín Gómez, porque ellos fueron quienes depuraron la deuda que teníamos en este ayuntamiento. Esto nos va a permitir ahora mismo poder hacer frente a estas infraestructuras nuevas y, aunque seguramente vamos a tener que endeudar, son infraestructuras demandadas por los ciudadanos y que tenemos que dar respuesta. El ayuntamiento no está para tener una caja de caudales en los bancos, sino para dar los servicios que los ciudadanos demandan.

García Onandía en su despacho

Ya lleva unos meses al frente del Ayuntamiento y ya sabe cómo funciona desde dentro esta Administración. ¿Se ve presentándose otra vez en 2023?

Es muy pronto para decir lo que voy a hacer, pero estoy encantado con lo que estoy haciendo. Sí es cierto que la dinámica diaria es muy dura y requiere los 365 días y las 24 horas. Pero estoy encantado, haciendo una labor que yo creo que a partir de ahora empezará a verse algo más. Quiero transformar un poco el municipio, que haya cosas en las que se vea claro que está gobernando el PSOE. Porque de estar gobernando el PSOE a no estar, hay cambios sustanciales que ya se están viendo, sobre todo en obras como la de cubrir un parque infantil que va a quedar muy bonito. También intentaremos adaptar la zona urbana de alrededor de ese parque y por otro lado, tenemos actuaciones de medio ambiente haciendo sendas peatonales que unan los pueblos de municipio. Hay proyectos que me tienen verdaderamente enamorado.

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser alcalde?

Lo mejor es el trato con los vecinos, sentir que puedes hacer algo por la gente que está en el municipio. Eso sin duda es lo mejor y lo más gratificante que tiene ser alcalde.

Y lo peor quizás sean los trámites administrativos que hay que hacer. La administración, para mí, es excesivamente lenta, aunque quizás es porque somos un poco ambiciosos a la hora de hacer proyectos, y la administración es como un freno, pero entendemos que tiene que ser garantista -aunque me gustaría que los procesos fuesen más ágiles-.

Yéndonos un poco al Gobierno regional, ¿cómo está viendo a tus compañeros? Porque últimamente parece que no dejan de sucederse problemas con sus socios…

Les veo bien. Siempre que hay una coalición hay tiras y aflojas y las diferencias rara vez llegan a más. Nosotros hemos tenido algunas diferencias con el PRC importantes, pero se han subsanado fácilmente, y creo que esa va a ser la dinámica. Creo la gente que tenemos nosotros en las Direcciones Generales y las Consejerías, son extraordinarias. Gente que tiene una capacidad terrible de trabajo y que tienen ideas geniales que irán saliendo adelante y la sociedad lo irá viendo poco a poco.

Pero es un Gobierno estable y fuerte. Liderado por el PRC, pero teniéndonos a nosotros como socios fieles, y que haya diferencias de criterio no quiere decir que haya deslealtades.

¿Y cómo está viendo a Sánchez?

Creo que está haciendo frente a uno de los Gobiernos más difíciles que se ha podido dar en la historia de la democracia. Siempre se ha gobernado con alternancias, y en este caso estamos gobernando con Unidas Podemos. Y es complicado, sí. Pero estoy seguro de que va a salir adelante porque es un gran gobierno y además muy liderado por mujeres, lo cual es muy ilusionante.

¿Cómo se vive desde dentro la crisis con los compañeros expedientados? ¿Cree que continúa la batalla entre 'Tezanistas' y 'Zuloaguistas'?

El partido siempre ha sido complicado. Los partidos de la izquierda somos siempre muy críticos con nosotros mismos. Va en nuestros genes. Pero esto lleva a situaciones complicadas, aunque no creo que podamos hablar de bandos. Creo que tenemos que respetar lo que los afiliados vayamos eligiendo, pero que haya diferencias de criterio es bueno. Lo que no es bueno es que sean virulentas porque en todo momento el partido debería estar unido y tener la misma línea -que es la que marcan los afiliados-. Hemos tenido unas primarias y hay que respetarlo.

En 2021 se repetirán las primarias… ¿Cuál es su pronóstico?

Es muy pronto. Todavía queda mucho recorrido y todavía quedarán, posiblemente, personas que se vayan a postular, lo que me parece muy bien porque cuantas más personas se postulen, más riqueza tiene el PSOE. Lo que está claro es que tenemos valores extraordinarios que podrían liderar nuestro partido en cualquier momento.

Pablo Zuloaga es en este momento uno de los líderes más fuertes que tenemos, y creo que él es quien debería seguir -si él quiere-. Pero, desde luego, hay mucha gente preparada para poder liderar el partido y para tener relevos cuando se necesite, como ya pasó con Pablo, que arrasó en su momento.