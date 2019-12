"Nos hemos llevado una decepción del Gobierno pero vamos a seguir exigiendo la comarcalización del transporte"

Agustín Molleda consiguió una gesta el 26 de mayo. Tras gobernar en minoría la pasada legislatura con cinco concejales socialistas, en las últimas elecciones municipales consiguió 11 de los 13 ediles de la corporación de Cartes, una mayoría abrumadora con la que espera "apuntalar los servicios públicos de calidad" para un pueblo de 6.000 habitantes que colinda con Torrelavega. En este sentido, el regidor lleva años reclamando la comarcalización del transporte al Ejecutivo cántabro, una medida que, a pesar de las continuas recogidas de firmas, no termina de llegar. "Nos hemos llevado una decepción del Gobierno pero lo vamos a seguir exigiendo", asegura.

El también secretario de política municipal del PSOE resta importancia a las voces críticas que han cuestionado recientemente la gestión de la Ejecutiva señalando que se trata de "una pataleta". "No estoy muy preocupado, ni yo ni la militancia, por aquellos que utilizan los medios de comunicación como escaparate pensando en su medio de vida y en el futuro", sostiene.

Vamos a retrotraernos a la noche electoral del 26 de mayo, ¿qué pensó cuando vio que había conseguido nada menos que 11 de 13 concejales?

Creo que no me dio tiempo ni a pensar. En ese momento hay que asimilar y agradecer a todos aquellos que hicieron posible ese gran resultado. El éxito no está basado en Agustín Molleda, sino en un equipo que trabajó mucho, que lo hizo con anterioridad y, sobre todo, que está basado en la tenacidad, la constancia y la honradez. Llegamos en 2015, gobernamos en minoría, y esto es fruto de ese trabajo de cuatro años, de conocer gente a la que dar la oportunidad de participar en el nuevo proyecto, de ilusionar y de convencer. Y, sobre todo, de algo que me parece fundamental en la nueva política, no pedir el voto, sino pedir confianza. La pedimos y Cartes nos dio su 70%. Esperamos no defraudar a nadie y seguiremos trabajando en la misma línea. Esa noche la resumo en tres palabras: humildad, generosidad y respeto, no solo a nuestros vecinos, sino a los diferentes partidos. Tuvimos un resultado muy importante y estoy convencido que irrepetible.

En un escenario tan cómodo para gobernar, ¿qué espera de estos cuatro años en lo que a proyectos se refiere?

Espero mucho de nosotros y quizá poco o nada de los demás. Seguimos confiando en nosotros mismos. Tenemos una buena situación económica, la pasada legislatura fue un ejemplo de gestión, gracias también a compañeros como la concejal de Hacienda, Lorena Cueto, y eso nos permite que hoy tengamos el presupuesto, ese documento más importante del próximo 2020 que, con la modificación que vamos a plantear seguramente en el mes de marzo, va a rondar los cinco millones de euros. Tenemos casi un millón en el capítulo seis de inversión, pero sobre todo apuntalamos aquello que ya hicimos con anterioridad, que es garantizar los derechos municipales y los servicios públicos de calidad. En eso en Cartes somos un ejemplo. Hacemos Infantil y Primaria por 40 euros en un banco de libros municipal, tenemos las tasas educativas, culturales y deportivas más baratas de la cuenca de Besaya y puede que incluso de Cantabria y se puede practicar cualquier disciplina por 68 euros en las escuelas deportivas municipales. Además, somos el municipio más joven de Cantabria, tenemos 1.400 cartiegos menores de 14 años, y nuestras políticas están basadas principalmente en la adaptación al territorio. Estamos muy preocupados por Cartes, pero sobre todo por su contenido que son esas 6.000 personas que esperan de este gobierno decisiones y, sobre todo, soluciones.

Precisamente sobre el presupuesto, me ha llamado la atención la fórmula que llevan a cabo de concejos abiertos para recoger propuestas vecinales e incluirlas en las cuentas municipales, ¿en qué consisten y dónde radica su éxito?

El éxito de la política actual es ser auditivo. He escuchado frases últimamente de gente importante en la política diciendo que las firmas aportan poco. Las firmas y los concejos ponen y quitan alcaldes y presidentes. Hacemos participación porque creemos en ella, porque creemos en el conjunto de los vecinos y porque en muchas ocasiones por desconocimiento político no somos capaces de poner en práctica pequeñas ideas, proyectos o soluciones a vecinos que con poquito se conforman. Así que hacemos concejos en cinco pueblos, ponemos urnas en los diferentes colegios, ayuntamientos y consultorios, y hacemos plenos infantiles con dotación económica para los proyectos de grandes protagonistas pensados en el futuro de Cartes.

Mencionaba la población joven y recientemente hemos conocido un dato demográfico del INE en el que Cartes salía muy bien parado respecto a otros municipios de Cantabria, con un porcentaje positivo de crecimiento natural en los últimos 20 años, ¿Cartes está preparado para asumir ese crecimiento poblacional?

Cartes tiene que estar diseñada para ello. Sí estamos en este momento preparados para asumir ese aumento de población. Somos el municipio más joven de Cantabria, tenemos 38,1 de media de edad, estamos en torno a los 6.000 vecinos y tenemos un problema de empadronamiento porque la cercanía con Torrelavega nos juega malas pasadas. No obstante, sí tenemos la capacidad de asumir esa población, con la ampliación del colegio de La Robleda y con la modifiación y mejora de muchas instalaciones deportivas, y un nuevo campo de hierba artificial, que vamos a afrontar este mismo año. Además, en los principales servicios estamos comarcalizados, porque cuando hablamos de sanidad, Sierrallana es un hospital comarcal, y los cartienos utilizan los centros médicos tanto del barrio de Covadonga como el de Tanos. También emplean el IES Manuel Gutiérrez Aragón, un instituto de referencia en Torrelavega. En definitiva, la cuenca del Besaya se define como un conjunto, creo que tiene que ser así y tenemos que trabajar por un objetivo común.

Habla de la comarcalización de los servicios y llevan tiempo reclamando que se haga lo propio con el transporte, ¿qué supondría esa reivindicación y en que punto se encuentra?

Supondría una justicia social porque, no lo dice Agustín Molleda, lo dice la propia ley, los municipios menores de 50.000 habitantes no tenemos la obligación de tener transporte. Pero sí tenemos la obligación de tener un Gobierno que nos dote de un transporte público de calidad, eficaz y eficiente. Y a eso nos vamos a dedicar. En Cartes tenemos la buena costumbre de cumplir con nuestro programa electoral del que somos presos. Nos comprometimos a empujar la comarcalización del transporte y vamos a seguir haciéndolo. Me hice una foto hace tres años en una marquesina del Torrebus y parecía que iba a llegar en un tiempo breve, pero el pasado septiembre escuché decir al consejero, que es el máximo responsable, que estamos a años luz en dos ocasiones en una misma intervención. Cartes no va a dejar de apostar por esa comarcalización porque tenemos que articular de una manera ágil a nuestros vecinos y porque tenemos que dotar a nuestros polígonos industriales que, también son los que mayor ocupación tienen de toda Cantabria. Digo esto porque Cartes no está dispuesto a condicionar su crecimiento socioeconómico en función de los servicios. Y por eso vamos a exigir al Gobierno de Cantabria esta medida, porque es el máximo responsable. Parece ser que la ley se va a cambiar en los próximo días, pero la pregunta que se hacen los cartienos es que si el consejero es el mismo y el director general también, ¿nos hemos dado cuenta hoy de que hay que cambiar la ley? ¿Entonces ustedes durante ese periodo de cuatro años qué estaban haciendo?. No es una falta de confianza en este tema, es una decepción que algunos, entre los que me incluyo, nos hemos llevado y por eso estamos llevando a cabo esa recogida de firmas que seguiremos haciendo hasta conseguirlo en un tiempo inmediato.

"Mejoraremos los servicios porque somos un gobierno de corazón y no de hormigón". | ANDRÉS HERMOSA

Dice que son "presos de su programa electoral". Imagino que con 11 de 13 concejales no habrá excusas para que, todo lo que esté en su mano, esté cumplido de forma íntegra.

La perfección no existe, ni en la vida ni en política. Seguramente algo se pueda quedar atrás, pero vamos a intentar cumplirlo. Como buen periodista entenderás que obtener el 70% del voto en un pueblo no es sencillo y seguramente si obtienes ese porcentaje es porque hiciste muchas cosas o alguna más de las que habías prometido. Nuestro programa electoral es muy sencillo y muy básico, pero realizable porque a su vez es ambicioso. No tenemos grandes proyectos, ni grandes obras, ni infraestructuras. Lo que tenemos es necesidad de vecinos y contamos con la gran ventaja de que conocemos la necesidad real de Cartes y de sus vecinos. Por eso creo que nos vamos a superar y que haremos muchas más cosas de las que llevábamos en nuestro programa electoral. Sí que es cierto que tenemos tres proyectos innegociables para el municipio, la ampliación del colegio La Robleda, que está muy avanzada gracias a la Consejería de Educación, la puesta en marcha del Torreón de Cartes, nuestro buque insignia, llenándolo de cultura, de tradición y de contenido, y la finalización del campo de hierba artificial para los equipos y escuelas municipales de más de 600 niños. También, como compromiso personal, dotaremos al municipio en esta legislatura de un nuevo pabellón, y todo lo demás serán mejoras en servicios, de aguas, ludotecas, banco de alimentos, asuntos sociales… porque somos un gobierno de corazón y no de hormigón.

Más allá de Cartes, como secretario de política municipal del PSOE, ¿qué valoración hace de los resultados socialistas del 26M?

Creo que por primera vez el PSOE no pierde votos. Quizá no estemos del todo contentos, es verdad, o quizá esperábamos un mejor resultado, pero aun así es bueno. Y además tenemos alcaldías de las más importantes de toda Cantabria. Tenemos muchísimo tiempo por delante y un proyecto basado en el presente para un mejor futuro para el PSOE. Ese es mi punto de vista. Yo me voy a dedicar siempre, en este caso de la política regional, pensando en el futuro, no soy de mirar por el retrovisor, no me importa demasiado el pasado aunque sí que es verdad que está ahí y se recuerda. Lo recuerdan todos los cántabros y, sobre todo, todos los socialistas. Sabemos donde estábamos y donde estamos. Es verdad que después de décadas hemos conseguido en una ocasión ganar las elecciones nacionales, ahora mismo tenemos un senador y un diputado, pero yo creo que el secreto de la política está en el municipalismo. Por eso soy secretario de política municipal, me gusta lo que hago, y creo que tenemos capacidad, tenacidad y compromiso para hacer un gran PSOE y lo que pedimos es una oportunidad. Vamos a dárnosla porque aquellos que no han entendido esto o no lo quieren entender, no saben que el PSOE no tiene dueño, que su único dueño se llama militancia y que el voto de aquellos que fueron grandes personajes de la política vale lo mismo que el de Agustín Molleda o el de cualquier militante. Vamos a confiar, vamos a delegar y, sobre todo, lo que pedimos es lealtad, algo que en política es muy importante.

Recientemente, una serie de militantes críticos con la dirección han criticado la gestión de la actual Ejectuvia tildándola de "opaca y posiblemente nefasta". ¿Qué opinión le merecen estas afirmaciones?

A mí cuando alguien hace ese tipo de afirmaciones en los medios de comunicación y no utiliza los foros internos… me merece respeto, porque son compañeros, pero no tengo mucho más que opinar porque creo sinceramente que es una pataleta. Yo soy muy aficionado al deporte, practico poco, pero sí me gusta leer los diarios deportivos, y el fútbol y la política tienen una gran similitud. Cuando eres un jugador de Primera y estas en tu fase final y no renuevas con tu equipo te mantienes ahí para ver si puedes jugar en Primera, en Segunda o en Segunda B. En política es muy parecido. Lo más sencillo que se me ocurre decir a los militantes, que además tuvieron cargos políticos, es que lo más cercano a ser destituido cuando eres nombrado es el día siguiente. Porque cuando eres nombrado es por confianza de un partido y de un secretario general al que tienes que tener lealtad. Y al día siguiente puede ser que la confianza se gane o se pierda, como en la vida. Ahora lo que le toca a la militancia socialista es ser prudente, ser coherente y mostrar lealtad y apoyar de una manera contundente al secretario general de presente y de futuro, que estoy convencido que en Cantabria es Pablo Zuloaga.

Es decir, ¿no cree que esa división interna que hubo en el pasado y que ya estaba superada esté volviendo a aflorar y pueda haber ciertas grietas?

Nunca he pensado en la división interna anterior, sinceramente, ni creo en la posterior ni en la del presente porque más allá de que tres o cuatro lo pudieran ver así, los más de 3.000 militantes del PSOE de Cantabria son lo que ponen y quitan secretarios generales y son aquellos que te dan y te quitan su confianza. Y una cosa que me gustaría dejar clara: la grandeza de este partido es la diversidad de opiniones, es bueno que haya, pero hay que plasmarlas donde se tienen que plasmar. No estoy muy preocupado, ni yo ni la militancia, por aquellos que utilizan los medios de comunicación como escaparate pensando en su medio de vida y en el futuro.