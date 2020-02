El bipartito recupera la unidad frente al pago del IVA ante la amenaza del PRC de tomar "la vía judicial" contra Sánchez

El PRC y el PSOE han decidido este lunes retomar la unidad frente a la deuda pendiente del Estado por el pago votando a favor de una propuesta de Ciudadanos para instar al Gobierno de Cantabria a emplear "todas las vías posibles" para reclamar al Gobierno de España que liquide de manera "urgente" los 42 millones de euros del IVA correspondiente a diciembre de 2017.

Eso sí, con ciertas discrepancias. Y es que mientras la portavoz del grupo socialista, Noelia Cobo, da por hecha esa devolución del impuesto por parte del Ejecutivo central, los regionalistas han amenazado con acudir a los juzgados, en caso de que el IVA no sea devuelto de forma "urgente". "Este Gobierno reclamará que se le abone el dinero que le corresponde por el IVA por la vía de la negociación y, si hiciera falta, también por la judicial, pero espero que no sea necesario", ha señalado el portavoz del grupo regionalista, Pedro Hernando, durante su intervención desde la tribuna.

En un discurso moderado para con sus socios de Gobierno, Hernando ha asegurado que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado la pasada semana, Cantabria "no se ha pronunciado", ya que todavía "no se ha tenido que votar nada", un detalle que la oposición no reconoce.

De esta forma, el regionalista ha tratado de dar por zanjadas las acusaciones de PP o Ciudadanos en los últimos días, que afirmaban que la consejera de Economía, la socialista María Sánchez, había votado 'sí' -en representación del Gobierno de Cantabria- a un equilibrio entre el IVA y otras medidas fiscales como el aumento del techo de gasto. "Este Gobierno tiene muy clara cuál es su postura", ha advertido.

Por su parte, Cobo ha asegurado que "el dinero del IVA va a llegar a las comunidades" y ha garantizado que la liquidación "vendrá en el mes de julio". "No va a haber ningún trueque ni cambalache, como auguran algunos mensajes precipitados. El Gobierno pagará el IVA pendiente en julio y, además, propone relajar el déficit autonómico para compensar por los perjuicios que este retraso ha causado a las comunidades autónomas, con la posibilidad de acudir a una financiación extra al 0% de interés, una propuesta que beneficia a Cantabria frente a otras comunidades autónomas que tienen superávit", ha dicho Cobo.

Asimismo, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, ha apuntalado en unas declaraciones a los medios de comunicación que, tanto los socialistas como el propio Ejecutivo bipartito, urgen "buscar una solución" a este problema colaborando entre Estado y comunidad autónoma.

También se ha referido al informe encargado a los servicios jurídicos del Gobierno autonómico para estudiar la posibilidad de llevar el asunto a los tribunales si fuese necesario, iniciativa que "ya está iniciada" pero que "de momento está en eso: en el trabajo jurídico", ha precisado. A partir de dicho informe, "habrá las conversaciones que tenga que haber" entre los departamentos de Economía de ambas administraciones -Ministerio y Consejería- y "antes de iniciar cualquier vía judicial", ha apuntado Zuloaga

Responsabilidad del PP

La portavoz socialista ha utilizado parte de su intervención para dirigirse al PP aludiendo a que el problema inicial que perjudicó a la financiación de las comunidades autónomas fue causado por el exministro de Economía y Hacienda, el popular Cristóbal Montoro. "En 2017, Montoro cambió el plazo de pago de las autoliquidaciones del 20 de cada mes, al 30. Por lo que en ese año solo se contabilizaron 11 meses de ingresos de las autoliquidaciones de IVA", ha explicado.

Por este motivo, para los socialistas, el PP es "doblemente culpable" de la falta de devolución del IVA, tanto por ese cambio en la financiación de 2017, como por negarse posteriormente a aprobar los presupuestos de 2019 presentados en el Congreso de los Diputados por el Gobierno de Pedro Sánchez "que daban una solución a este problema".

En contraposición, la diputada del grupo popular María José González Revuelta ha denunciado que no se puede esperar "nada" de los socialistas de Cantabria, a los que ha acusado de ser una "sucursal" de Madrid, y ha exigido la rectificación de la consejera de Economía, además de una mostrar una posición "clara" desde el Gobierno "para defender lo que es nuestro" frente al Gobierno estatal.

El regionalista Pedro Hernando, también quiso sumarse a sus socios de Gobierno y, utilizando las mismas palabras que Revuelta, culpó a los populares de no reclamar "nada" a Madrid cuando Mariano Rajoy presidía el Ejecutivo central. "Los intereses de Cantabria nunca han sido defendidos por el PP", ha espetado.

Finalmente, la propuesta presentada por Ciudadanos y defendida en la tribuna por su portavoz parlamentario, Félix Álvarez, ha sido apoyada por todos los grupos de la Cámara, incluidos los dos partidos del Gobierno -PRC y PSOE- por lo que ha salido adelante por unanimidad pese al intenso debate.