Mazón ratifica su apoyo a Sánchez pero no admitirá cesiones ''por encima de la Constitución'' a otros partidos

El diputado nacional del PRC, José María Mazón, ha ratificado su apoyo al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, en el encuentro que ha tenido en la mañana de este martes con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Dicha reunión formaba parte de la ronda de contactos del monarca para proponer a un candidato a la Presidencia del Gobierno de España. Además, ha señalado que la postura de los regionalistas será la misma que hasta ahora: defender los intereses de Cantabria y apoyar la gobernabilidad de España.

Jose María Mazón ha dicho después de este encuentro que el acuerdo que firmaron regionalistas y socialistas el pasado mes de junio continúa ''vigente'', puesto que recoge compromisos ''absolutamente necesarios'' y ''viejas reivindicaciones'' de Cantabria como el pago de las deudas públicas y la mejora de las infraestructuras.

Mazón ha confesado que hay ''buenas expectativas'' respecto al cumplimiento del acuerdo entre el Gobierno de España y Cantabria. Por ello, ha recordado la licitación de las obras del tramo Amusco-Osorno de la Línea de Alta Velocidad que unirá Cantabria con Madrid, acordada por el Consejo de Administración de la empresa pública ADIF hace una semana. Esta licitación se suma a la adjudicación del estudio informativo del tren Santander-Bilbao y de las obras del enlace de Quintanilla.

En alusión a los posibles acuerdos que pueda alcanzar el PSOE con otras formaciones políticas, Mazón ha asegurado que la alianza con Unidas Podemos no supone ''ninguna dificultad'' porque los regionalistas también comparten algunos puntos, ''como el realismo en el tema económico''.

No obstante, el diputado ha destacado que el PRC admitirá el diálogo ''dentro de la ley'' pero ''no admitiríamos ninguna concesión o cesión por encima de la Constitución. No se puede hablar ni de indultos, ni de referendos ni de presos políticos'', ha dicho en referencia a las reuniones de estos días entre ERC y PSOE. Mazón ha afirmado que, de ser así, ''no podríamos apoyar ningún Gobierno''.