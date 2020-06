El PRC pide al PP que no vote la moción de censura de Guriezo para no convertirse en "un partido de tránsfugas"

El PRC ha instado al PP a que "no se convierta en un partido de tránsfugas", para lo que le exige que no vote la moción de censura planteada contra el alcalde regionalista de Guriezo, Ángel Llano.

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha manifestado que si el PP "no toma la decisión correcta, que es cumplir los acuerdos, será un partido de tránsfugas. No porque lo diga el PRC, porque lo dice el acuerdo que ellos, con representación en el Congreso de los Diputados, firmaron en el 98, rubricaron en el 2000 y reafirmaron en el 2006".

Según Hernando, actualmente hay dos opciones para los vecinos de Guriezo. Por una parte, seguir teniendo un alcalde "cercano, con un equipo de Gobierno trabajador, que se preocupa por sus vecinos y porque las cosas se hagan conforme a la legalidad"; o ex alcaldes y tránsfugas que "solo buscan su propio interés y que están siendo investigados por la Fiscalía".

Por ello, ha advertido al PP que "está a tiempo" para que la "dignidad política se imponga", por lo que ha exigido a los líderes regionales 'populares' que desautoricen a sus concejales en Guriezo (Adolfo Izaguirre y Aitor González) y retiren sus firmas de la moción de censura.

Los concejales del PP, junto al exalcalde, Narciso Ibarra, de Vecinos por Guriezo; María Ángeles Peña y Ángel Fernando Serna, de Somos Guriezo; y la ex concejal socialista, María Dolores Rivero, registraron el 2 de junio la moción de censura que previamente, el 27 de mayo, habían firmado ante notario en Castro Urdiales y que será debatida el próximo martes a las 12.00 horas en el aparcamiento municipal, para garantizar las medidas de seguridad.

Hernando ha denunciado que todos los firmantes de esta moción "se convertirán en ediles tránsfugas", tal como recoge el Pacto Antitransfuguismo firmado por el PP en 1998, y que reafirmaron en los años 2000 y 2006.

El Pacto Antitransfuguismo, ha indicado, sostiene que se entiende por tránsfuga a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista o de grupo, o apartándose individualmente del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local. "Esto es exactamente María Dolores Rivero", ha subrayado Hernando.

Igualmente, el acuerdo señala que las medidas previstas con respecto a los tránsfugas serán igualmente de aplicación a aquellos miembros de las entidades locales que se beneficien de su condición. "Es decir, el señor Adolfo Izaguirre será un tránsfuga, el señor Narciso Ibarra será un tránsfuga, y el PP, si no toma la decisión correcta, que es cumplir los acuerdos, será un partido de tránsfugas", ha remachado.

Para el portavoz del PRC, "este llamamiento no puede acabar en saco roto", ya que la moción de censura planteada "no tiene fundamento político o de gestión", sino que tiene como fin "tapar irregularidades e ilegalidades, de las cuales se ha presentado denuncia ante la Fiscalía y que se pretende que no continúe impulsada por el propio Ayuntamiento".

"Por eso exigimos al PP que desautorice a sus concejales y que la moción de censura no siga su trámite", ha concluido.

Cabe recordar que el PRC y la exconcejala socialista ratificaron su acuerdo de Gobierno en Guriezo el 21 de mayo y que la denuncia ante la Fiscalía, impulsada por los letrados municipales, se registró el 26 de mayo. Un día después, el 27 de mayo, la oposición, junto con Rivero, firmaron ante notario la moción de censura.