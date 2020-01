El PRC no se plantea recibir un posible apoyo del PP porque el pacto con el PSOE en Cantabria sigue "vigente"

El PRC entiende "vigente" su pacto de Gobierno en Cantabria con el PSOE y, por el momento, "no se mueve" en el "escenario" planteado este sábado por el presidente del PP, Pablo Casado, cuando ha anunciado que los 'populares' ayudarán a Miguel Ángel Revilla a mantener su Gobierno si los socialistas deciden romper la coalición con los regionalistas si éstos votan 'no', como han anunciado, a la investidura de Pedro Sánchez.

En declaraciones a Europa Press tras las palabras de Casado sobre este asunto en el debate de investidura, la secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, ha explicado que ahora mismo su partido no tiene que tomar "ninguna decisión" sobre el pacto de Gobierno con el PSOE en Cantabria porque para los regionalistas "está en vigor" y "funciona".

"La pelota está en el tejado del PSOE"

La dirigente regionalista y también consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria ha opinado que, en estos momentos, "la pelota está en el tejado" de los socialistas tras el "órdago" que, a su juicio, lanzaron el viernes al advertir al PRC que si no "rectificaban" su 'no' a la investidura del líder socialista Pedro Sánchez como presidente "habrá roto el pacto de Gobierno" suscrito entre ambos partidos en la comunidad.

Tras estas palabras de los socialistas tras conocer el 'no' del PRC, la secretaria de Organización regionalista entiende que es el PSOE los que tienen que tomar la decisión.

Fernández no ha confirmado si ha habido o no contactos entre los dos socios de Gobierno desde que estallara la crisis. Sí asegura que ella no los ha mantenido, aunque no descarta que los haya habido por parte de otros dirigentes del partido.

Ha señalado que la "interpretación" del PRC sobre el pacto de Gobierno "no coincide" con la que parece tener su socio. Y es que, según Fernández, para los regionalistas el acuerdo en Cantabria no está condicionado a apoyar a la investidura de Sánchez, sino a las acciones acordadas por ambos partidos para la comunidad y al compromiso de inversiones en la comunidad suscrito con el PSOE nacional.

En la misma que Fernández, han ido diversas declaraciones realizadas este sábado por el diputado nacional del PRC, José María Mazón, en diversos medios de comunicación.

En declaraciones a RNE, el regionalista ha insistido en que el PRC "no da por roto ni mucho menos" el pacto pero ha afirmado que "si una de las dos partes se quiere ir, pues es muy respetable" y su formación "no tendría nada que decir". "Por nuestra parte está vigente y es un Gobierno que funciona bien", ha dicho Mazón.

En una intervención del parlamentario en Antena3, Mazón ha explicado que su partido está a la espera de ver cómo evolucionan las cosas y ha señalado que si el PSOE "quiere romper el pacto lo tendrá que decir".

Y es que ha insistido en que, por parte del PRC, mientras los socialistas cumplan los compromisos de inversiones acordados para Cantabria, se "mantendrá" el pacto.

"Discurso de Sánchez"

Por otra parte, los regionalistas han valorado el discurso de Sánchez en esta primera sesión del debate de investidura y han lamentado que el socialista haya, a su juicio, "eludido" hablar o entrar "en profundidad" en el acuerdo entre el PSOE y ERC, algo que para el PRC es "grave".

Pese a ello, Fernández ha reconocido que el PRC "comparte muchas cosas" de las que ha planteado Sánchez sobre cuestiones como educación o sanidad y ha expresado la disposición de los regionalistas de ayudar en lo que puedan con el Gobierno de España.