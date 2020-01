El PSOE "mantiene el ultimátum" a Revilla: "Debe elegir si cumplir el pacto o echarse en manos de la derecha"

El PSOE "mantiene" su "ultimátum" al PRC sobre la posible ruptura del pacto de Gobierno en Cantabria si no "rectifica" su 'no' a la investidura de Pedro Sánchez y advierte al líder regionalista y presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, que "debe elegir" entre mantener el acuerdo con los socialistas o "echarse en manos" de la derecha y aceptar ofrecimientos como el hecho hoy por el presidente del PP, Pablo Casado.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria de Organización del PSOE de Cantabria, Noelia Cobo, ha opinado que, al contrario de lo que mantiene el PRC, la pelota "no está en el tejado" de los socialistas a la hora de tomar una decisión sobre el pacto en Cantabria sino en el PRC.

"Nosotros no hemos cambiado nuestra posición", ha dicho la número 2 del PSOE de Cantabria, quien ha insistido en que han sido los regionalistas los que --insiste-- han modificado su postura.

"Una falacia"

Además, Cobo considera que las razones esgrimidas por el PRC para justificar su 'no' a Sánchez tras el acuerdo del PSOE y ERC se basan, en su opinión, en una "falacia". La socialista ha señalado que, entre las justificaciones de los regionalistas para votar 'no' a Sánchez, se han citado que en el acuerdo PSOE-ERC no se hacía mención a la Constitución o se ha afirmado que este pacto entre socialistas y republicanos catalanes podía poner en entredicho la unidad de España, algo que para Cobo ha quedado "bien claro" que no es así con el discurso de Sánchez en esta primera sesión de investidura. En este sentido, la dirigente socialista ha subrayado que Sánchez, en su intervención, ha citado varias veces la Constitución.

La secretaria de Organización de los socialistas cántabros considera que si el PRC tenía dudas de lo que podía significar el pacto PSOE-ERC, podrían haber sido solucionadas con "tan solo descolgar el teléfono" y llamar a los socialistas para que se las explicaran.

Cuestionada por el futuro del pacto, Cobo se mantiene a la espera de la intervención en el debate de investidura del diputado nacional del PRC, José María Mazón, y sostiene que "hay tiempo" para rectificar. Ha explicado que, a partir del día 7 de enero, se verá el escenario que se plantea.

Desde el estallido de esta 'crisis' entre los dos socios del Gobierno en Cantabria tras anunciar el PRC la noche del pasado jueves que votaría 'no' a Sánchez se han producido algunos contactos entre regionalistas y socialistas.

Así, Cobo ha confirmado que ha habido contactos telefónicos entre Revilla y el propio Pedro Sánchez y la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y una reunión con el secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga. Este último ha asistido en el Congreso a la primera sesión del debate de investidura de Sánchez.