El Parlamento aprueba la creación del Colegio de Periodistas con "controversia" sobre el acceso de no titulados

El Pleno del Parlamento ha aprobado este lunes la Ley de creación del Colegio de Periodistas de Cantabria, que será el décimo del país.

El texto no ha recibido ningún voto en contra pero no ha conseguido del todo la unanimidad por la "controversia" sobre el acceso de profesionales no titulados.

El proyecto de ley consensuado por el Gobierno y la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) contemplaba en una disposición final la posibilidad de que los asociados sin título se integraran en el colegio, posibilidad que se ha eliminado del texto a través de una enmienda conjunta de cuatro de los cinco grupos parlamentarios -PRC, PSOE, Ciudadanos y Vox- que a su vez atiende la petición trasladada en un manifiesto por 166 periodistas de la región, asociados y no asociados a la APC.

El único grupo que no ha apoyado esta enmienda, el PP, ha votado a favor de la exposición de motivos y el articulado de la ley, y se ha abstenido en el bloque de las disposiciones, al entender que "ha habido un cambiazo bastante relevante", de forma que a su modo de ver "queda sin resolver el acceso de todos los profesionales" al Colegio de Periodistas.

El portavoz del PP, Iñigo Fernández, periodista de profesión, ha criticado que se deja "por el camino" a una treintena de grandes profesionales con una larga trayectoria, que forman parte de la APC desde antes de 2007 pero que no tienen la cobertura de un título. "Eso no es hacer frente al intrusismo", se ha quejado.

De hecho, ha opinado que el Parlamento "ha creado un problema que no había", y que debía haberlo dejado sobre la mesa y haber pedido a la "profesión" que alcanzara un consenso sobre este asunto "tan desagradable". El regionalista Francisco Ortiz, sin embargo, considera "frente a la visión negativa y oscura" del PP, que "se beneficia al conjunto de los profesionales y a la ciudadanía en general".

La colegiación no es obligatoria

El resto de los portavoces han defendido el cambio argumentando que no es una ley "excluyente", sino "inclusiva". Así, han destacado que a diferencia de otras profesiones, para ejercer el periodismo no es obligatorio estar colegiado.

Y que la ley incluye todas las titulaciones relacionadas con las ciencias de la información, el periodismo y la comunicación audiovisual, oficiales o debidamente homologadas por autoridad competente.

Por parte del Gobierno ha defendido la ley la consejera de Presidencia, Paula Fernández, quien ha explicado que el objetivo del colegio de periodistas es "dignificar" la profesión periodística, supervisar sus reglas deontológicas y luchar contra el intrusismo.

La consejera regionalista ha reivindicado el periodismo veraz como garantía del buen funcionamiento del sistema democrático, y ha destacado que una ciudadanía formada e informada "es la herramienta más poderosa de cambio". Además, se ha congratulado de que sea precisamente ésta la primera ley que lleva al Parlamento, impulsada en sus inicios por su antecesor, Rafael de la Sierra.

La APC también "se congratula"

La Asociación de Periodistas de Cantabria también se ha congratulado por la aprobación de la ley, "un paso importante en el largo proceso que iniciamos hace tres años para mejorar nuestra capacidad reivindicativa, reducir el intrusismo y reforzar los controles deontológicos", ha valorado en un comunicado.

La APC opina que la creación del colegio es "un hito histórico que no debe ser empañado por una polémica seguramente fomentada de forma artificial con intereses ajenos a la profesión y que no resta un ápice de importancia a la creación del nuevo instrumento de defensa y autocontrol de los periodistas".

No obstante, precisa que la iniciativa de creación del Colegio, con todos sus aspectos, "incluido el de la integración de los asociados de la APC, fue aprobado de forma prácticamente unánime y en asamblea por los miembros de la Asociación de Periodistas, que con sus 278 asociados, representa de forma muy mayoritaria a los profesionales de la información en Cantabria".

Y añade que esta Ley "será un caso excepcional" entre los Colegios de Periodistas de España al no abrir un periodo temporal y limitado para que los profesionales que no tienen titulación, pero que están acreditados por la FAPE y la FIP, se integren en el colegio.