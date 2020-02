"El asociacionismo es superimportante para que la mujer que está pasándolo mal en su casa tenga donde ir y evadirse"

Sofía Arobes, la nueva presidenta del recién renovado Consejo de la Mujer de Cantabria, está todavía haciéndose a su cargo -llegó en diciembre-. Y se le nota. Mide sus palabras y reflexiona las preguntas, pero sabe de lo que habla. Conocía la polémica que iba a venir con esta reapertura del consejo, y conocía que iba a haber quien les tachase de 'chiringuito', aunque a ella le da igual. "Estoy aquí para trabajar para las mujeres", repite insistentemente.

Esta regionalista -se presentó a las elecciones municipales en Penagos, el pueblo de su madre-, mantiene la sonrisa durante todo el encuentro con eldiario.es, hasta que le tocan 'lo suyo'. "Aún no hemos recibido los 30.000€ que nos corresponden", explica apenada. Sin embargo, recupera la sonrisa al contar que el dinero no supondrá un impedimento para seguir luchando por conseguir la igualdad "para todas y cada una de las mujeres de Cantabria".

Lleva siete años desaparecido, así que ahora, en 2020, ¿qué es exactamente el Consejo de la Mujer?

Es un órgano de representación de las mujeres de Cantabria, pero a través de las asociaciones. Y es un órgano consultivo por lo que, tanto Gobierno u otras entidades, pueden consultar al Consejo de la Mujer para resolver sus dudas. Es una especie de intermediario entre Gobierno y asociaciones, pero es totalmente apolítico.

¿Y cómo funciona?

En el consejo puede participar cualquier asociación de mujeres con una serie de requisitos que marca la ley. El requisito es que puede integrarse cualquier asociación de más de 25 asociadas que tenga actividad en los últimos dos años y que además esté registrada en Cantabria.

Después, en función del número de asociadas, te corresponde un número de representantes que conforman el pleno del que salen las candidaturas. Posteriormente, entre esas candidaturas se escoge democráticamente quién quieren que les represente. Y ya por último se forma la comisión permanente, que dura cuatro años, lo mismo que la legislatura.

¿Cuáles son los objetivos que tiene como presidenta?

Mis objetivos son los que emanan de ese pleno y de las mujeres a las que represento. En noviembre, cuando nos nombraron, dijimos que la comisión permanente iba a estar abierta a lo que el pleno nos indicase. Y así lo estamos haciendo, democráticamente y en grupos de trabajo para que todas podamos dar nuestra opinión. En el pleno que hemos tenido el lunes hemos establecido cuatro ejes que consideramos muy importantes para empezar: violencia de género, educación, las desigualdades en el trabajo y el despoblamiento rural.

¿El Consejo de la Mujer es feminista?

Hay de todo. El Consejo de la Mujer representa a las asociaciones de Cantabria, y dentro de las asociaciones hay mujeres con todos los signos. Por mi parte, lo que me toca es representar a todas las mujeres de esas asociaciones, a las que se consideran feministas y a las que no.

¿Es un chiringuito el Consejo de la Mujer?

A mí me consta que hace siete años había un presupuesto y que había unos medios que no tienen nada que ver con los de hoy. Y hoy estamos hablando de un presupuesto del que no dispone el Consejo de la Mujer. El presupuesto de 30.000 euros que nos corresponde está todavía en la Consejería de Igualdad, y no tenemos medios ni retribución.

Así que ahora mismo, desde luego que un chiringuito no es, porque todavía no tenemos ni presupuesto... Aunque me pregunto si también les parece un chiringuito la CEOE o los sindicatos, o solo lo que a ellos les apetece. Por lo que yo no puedo hablar de lo de hace siete años, pero sí de lo de ahora. Y de chiringuito nada.

Nosotras somos necesarias porque… ¿Quién alza la voz por una asociación que está en un pueblo? ¿Quién las representa? ¿Esas mujeres no tienen opinión ni sentido común? A veces los que nos califican de chiringuito son a los que más falta les hacía adquirir un poco de sentido común.

¿Cantabria, por nuestro alto índice de zonas rurales aisladas, necesita más especialmente un Consejo de la Mujer?

No creo que especialmente, creo que es necesario en todos lados porque en todos los lugares hay víctimas de violencia de género, techos de cristal y falta de igualdad. En Cantabria no somos tan diferentes del resto porque, tristemente, esto te lo encuentras en todas partes. Incluso a nivel municipal hay muchísimos órganos parecidos al nuestro, aunque se llamen de otra manera. Existimos y tenemos que seguir existiendo.

¿Qué opina del nuevo Ministerio de Igualdad?

Pues todavía no tengo una opinión al respecto. Me acabo de incorporar y estoy aprendiendo poco a poco. Lo que sí sé es que el papel lo puede soportar todo, pero luego lo importante es ver qué avances reales tenemos… En Cantabria creamos una Ley del Consejo de la Mujer, se aprobó y después salió adelante un reglamento que decía que se nos tenía que dotar con medios. Pero a día de hoy tengo que preparar el pleno en mi casa con mi ordenador, mi móvil y mi impresora porque no tenemos ni una sede ni un teléfono.

Por otra parte, sí que creo que es una realidad que hay desigualdad y que hay que combatirla, por lo que en primera instancia, me parece muy bien que haya un Ministerio de Igualdad porque cuantas más luchemos por superar esa desigualdad, mejor.

¿Por qué es importante que tengamos un Consejo como el suyo?

Porque el asociacionismo es superimportante para que esa mujer que está pasándolo mal en su casa tenga un grupo de gente y un sitio al que ir y evadirse. Un ejemplo muy bueno me ocurrió la semana pasada cuando estuve en una asociación pequeña. Esas mujeres me contaron que, gracias a la apertura de ese centro, otra gente que no participaba ni tenía nada que ver con la asociación estaba entrando allí a relacionarse. Así te das cuenta de que los mensajes van llegando, incluso a gente que no lo esperaba en un principio. Y por otro lado, creo que alguien tiene que estar apoyando permanentemente a las asociaciones porque son un activo que no se puede perder ni prescindir.

¿Cómo va a ser el funcionamiento? ¿Se reunirán periódicamente con la Consejería de Igualdad?

Por ahora, como no tenemos sede, nos reunimos en la Dirección General de Igualdad, y con Consuelo Gutiérrez, la directora de Igualdad, tenemos contacto. Pero hemos establecido que todos los primeros martes de mes haremos las reuniones de la comisión permanente. Después, el tercer martes de mes nos reunimos para trabajar, pero en encuentros más informales, en los que no hace falta que sean miembros de la comisión permanente.

Y con Consuelo me reuniré yo todos los meses, y la comisión permanente cada tres meses. Con el consejero de Igualdad, Pablo Zuloaga, tengo previsto reunirme en breve, porque además le tengo que pedir los medios y el presupuesto que la Ley dice que me tiene que dar.