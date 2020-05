"En esta crisis los consumidores han visto la importancia del alimento, pero no del productor"

Guillermo Blanco (Suances, 1965), comenzó 2020 acompañando a las 'tractoradas' en su petición de unos precios justos para el sector agroalimentario. Unos meses más tarde, vuelve a reivindicar que se coloque a los productores cántabros "en el lugar que se merecen". Y es que el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria tiene muy claro que esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto lo esencial que es el sector primario, pero, sin embargo, no ha terminado de reconocer a la figura del productor.

En plena fase 2 de la desescalada habla con eldiario.es de las medidas que su Consejería está tomando como plan de choque para que la COVID-19 no se termine de llevar por delante a "uno de los sectores realmente importantes". Y precisamente pensando en la búsqueda de un equilibrio fue como su departamento ha diseñado una de las piezas clave que ya está ayudando no solo a productores sino también a personas sin recursos: comprar productos cántabros en stock, enviarlos a organizaciones sin ánimo de lucro y dárselo a las personas que lo necesiten. "No podemos permitirnos como Gobierno que nadie en Cantabria pase hambre", subraya.

Durante esta crisis sanitaria los productores han sido imprescindibles para mantener el abastecimiento. ¿Cree que cambiará la forma de verles a partir de ahora?

Lo deseo, pero no estoy tan seguro. Durante este tiempo los alimentos han sido imprescindibles por el hecho de ser alimentos, y el sector agroalimentario se ha mostrado indispensable porque ha continuado produciendo. En el estado de alarma ha sido considerado como esencial, y es que no podía ser de otra forma. Ahora, sin embargo, se ha visto que los precios han aumentado sin que el productor reciba ese aumento, por lo que creo que se está viendo la importancia del alimento, pero no del productor. Soy optimista y quiero pensar que sí, que nos hemos dado cuenta y no porque lo marque una ley, sino porque se ha visto cuáles son los sectores realmente importantes, pero cosas como las del aumento de precios sin repercusión en el productor son las que me hacen sospechar que vamos a seguir en las mismas...

Las protestas del campo marcaron las semanas previas a la llegada del coronavirus. ¿En qué situación se encuentran ahora los productores?

Poco antes de que empezase todo esto, las ciudades españolas acababan de vivir esos momentos de revolución tractorada, y sin casi prácticamente haberse apagado el sonido de los tractores, empezamos con el coronavirus y nos dimos cuenta de que eran necesarios. Pero realmente, ellos lo que reclamaban era que se les reconociesen precios justos. Y en estos momentos, lo que ha ocurrido no ha sido eso. De hecho ahora hay amenazas sobre la bajada del precio de la leche, cosa que si finalmente se confirma, me van a escuchar... No es justo que los precios los marque siempre el último eslabón, y que eso no repercuta en el primero. Hay que comenzar a implementar la ley de la cadena, que es la que hace que el precio de coste sea el que pivote el resto de los pasos.

¿Cree que en Cantabria se apuesta por nuestros productos?

Creo que es una tendencia que ya está marcada. La gente cada vez mira más la etiqueta y dónde se hacen las cosas. El otro día en la conferencia sectorial de agricultura con el ministro, le dije que están llegando cisternas de leche provenientes de Los Pirineos a las industrias españolas. El motivo es que en Francia y otros países europeos tienen el precio de la leche tirado y las industrias lo compran allí, lo mezclan en los tanques comunes con la leche española y en el etiquetado pone que es un producto español. Eso no puede ser, así que le pedí al ministro que lo vigilasen, porque aunque no tengo constancia de que eso haya llegado a Cantabria, esa deslocalización interrumpe el mercado y baja el precio.

Por lo tanto, creo que las personas cada vez miramos más el lugar del que vienen los productos que consumimos, y consumiendo lo de aquí, movemos nuestra economía y además somos respetuosos con el medio ambiente. Si tú produces aquí y llevas el producto a Madrid, o incluso a otro país, imagínate la cantidad de emisiones contaminantes que ha emitido el transporte. Por el contrario, si lo vendes en un sitio cercano eso se reduce muchísimo.

Pero, ¿cómo se puede potenciar desde la Administración el producto local para hacerlo llegar a los consumidores?

Pues hemos puesto en marcha varias acciones. Por ejemplo, llevamos meses intentando conseguir que el producto de Cantabria entre dentro de los comedores escolares y los catering de los centros hospitalarios porque no tiene sentido que no se utilicen productos de aquí con la cantidad de menús que se reparten a diario.

También hemos abierto un enlace en la web de Alimentos de Cantabria -llamado MerCantabria- en el que nuestros productores, que ahora son más de 200, tienen un punto de comunicación con el ciudadano. Y durante unas semanas incluso les habilitamos para que pudiesen llevárselo a casa. Por cierto, siempre estaré agradecido a las seis estrellas Michelín de Cantabria que hicieron el vídeo de promoción de la campaña.

Otra medida que hemos tomado es dar salida a todo el stock que ha habido durante estas semanas por estar cerrados los canales de la restauración y la hostelería. Hay productores que tienen una tonelada y media de quesos almacenados y además de no poder venderlo, tampoco pueden producir más y dejan de comprar leche para hacerlos. Por esta razón, entre otras, habilitamos mediante un decreto la aprobación de 200.000 euros destinados a la compra del stock para que vaya a entidades sociales.

Y por último, hemos llegado a un acuerdo con siete grandes marcas de Cantabria -Carrefour, Lidl, Lupa, BM, El Corte Inglés, Eroski y Aldi- y sus 140 establecimientos que dan trabajo a más de 5.000 personas. La iniciativa se llama 'Cantabria en tu mesa', y se trata de colocar los productos de nuestra tierra en un lineal especial porque algunos los tenían por ahí diseminados y ni se apreciaba que eran de Cantabria, y otros ni siquiera los tenían entre sus productos.

Respecto a los 200.000 euros destinados a llevar alimentos perecederos de Cantabria a entidades sin ánimo de lucro, ¿se baraja la posibilidad de implementar más medidas como esta de forma habitual?

Creo que esta es una acción que está revolucionando el mercado y para hacerlo tuvimos que comprar los alimentos a través de tres cooperativas, ya que el reglamento nos impide comprarlos directamente. Ahora ya están yendo semanalmente a dos entidades sociales como son el Banco de Alimentos y la Cocina Económica y ambas cada vez, tristemente, están teniendo más demanda por esta crisis.

Y lo realmente importante es que en Cantabria nadie pase necesidad y que todo el mundo tenga sobre la mesa algo que llevarse a la boca. Una sociedad avanzada como la nuestra no puede permitirse esta situación. Y nosotros no podemos permitirnos como Gobierno, y lo digo desde la Consejería de Desarrollo Rural, pero te podría decir lo mismo la consejera de Políticas Sociales o cualquier miembro del Gobierno, que nadie pase hambre.

La idea nace porque me mandaron una fotografía desde la Cocina Económica de Vitoria en la que la cola de personas esperando para recoger alimentos daba la vuelta a la manzana. En ese momento, y durante estas semanas, he estado intentando reubicar lechazos, cabritos, algunas especies de vacuno, quesos... Así que vi el enlace rápido. Son 200.000 euros y es un esfuerzo -y ojalá no hagan falta más-, pero si hace falta habrá que repetirlo. El Banco de Alimentos no puede seguir haciendo llamadas y que los demás hagamos oídos sordos, por lo que el conjunto del Gobierno tomará de nuevo esa medida si hace falta, por supuesto.

También parece que hay una clara tendencia por parte de los consumidores a apostar por la agricultura y la ganadería ecológica. ¿Es el futuro?

La realidad es que que vayamos hacia lo ecológico lo impulsa el sentido común, pero también la norma europea. Bruselas ya está imponiendo que vayamos por ese camino porque da más ayudas en la medida que el porcentaje de producción respete al medio ambiente. A nivel estatal, Cantabria fue una de las primeras comunidades autónomas en declarar el estado de emergencia climática y eso reitera que este Gobierno tiene un gran compromiso con el medio ambiente y el ecologismo.

En los últimos años Cantabria ha trabajado para que algunos de sus productos tengan su propia distinción dentro del mercado agroalimentario. ¿Cómo de importantes son esos distintivos y por qué se debería seguir trabajando en ellos?

Todos estos distintivos europeos te posicionan y hay gente que solo compra aquellos productos que tienen etiquetas de este tipo porque es lo que corrobora que un producto tiene una determinada calidad. Siempre digo que en Cantabria todos somos productores porque genéticamente somos hijos, nietos o biznietos de agricultores o ganaderos. Yo mismo planto tomates y fresas, pocos, pero tengo que hacer algo de eso porque lo lleva mi sangre. Lo que no producimos en Cantabria son grandes cantidades porque es infinita pero no tenemos grandes campos. Aunque también digo que todo lo que hacemos es excelente debido a la calidad de la tierra, la orografía... Lo que se hace aquí es incomparable con lo que se hace en cualquier parte del mundo.

¿Es bueno que se busque la excelencia? ¿Es bueno que busquemos sellos de calidad que son sinónimos de esa excelencia? Por supuesto. Ahora estamos buscando la IGP (Indicación Geográfica Protegida) de la anchoa de Cantabria, que no tiene nada que ver con la que se hace desde otros lugares. Tardarán unos tres años en dárnosla, pero nos la darán. Lo vamos a conseguir. Y sobre por qué no la hemos pedido ya... La Administración no es quien puede iniciar la tramitación, sino que tienen que ser los propios productores. Nosotros a los pocos meses de llegar a la Consejería comenzamos a poner de acuerdo a los productores para que hubiese una mínima asociación que pudiese iniciar la solicitud.

El Gobierno de Cantabria ha presentado un plan de choque para paliar las consecuencias económicas de la COVID-19, ¿Qué efectos ha tenido sobre su Consejería?

Además de las dirigidas al sector agroalimentario, que son las que hemos comentado a lo largo de la conversación, dentro del plan de choque hemos implementado fondos FEM (Fondo Marítimo Europeo) para sectores netamente perjudicados en la pesca. Ya dentro del sector cárnico, hemos añadido las medidas aprobadas por el Ministerio de Agricultura en cuanto a las ayudas para el sector ovino y caprino. Nosotros queríamos que también se tomasen medidas respecto al vacuno, pero no nos lo concedieron. Y es que en el vacuno de carne hay un sector que está perdiendo mucho valor: el del ganado para engorde (terneros) y el de la vaca de grasa tres o cuatro (la de chuletón).

Ahora se ha demostrado, como ha ocurrido con el pescado de tres tenedores, que la gente consume la carne y el pescado más especial en un restaurante. Aunque tengo que decir que sin mucho conocimiento de causa, porque en estos momentos los filetes -que mejoraron el precio-, han estado prácticamente al mismo precio que las chuletas, pero la gente sigue comprando filetes.