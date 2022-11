El PRC abre la puerta a otro cambio del Estatuto de Autonomía de Cantabria año y medio después de la última reforma

El PRC no se ha olvidado de su reclamación de introducir la posibilidad de que el presidente de Cantabria gobierne vía decreto-ley y, cuando aún no se ha cumplido año y medio de la última reforma del Estatuto de Autonomía, que implicó la eliminación de los aforamientos de diputados y cargos políticos, los regionalistas ya anuncian una nueva, que tendrá la posibilidad de salir adelante si la coalición de gobierno PRC-PSOE se renueva la próxima legislatura y Pedro Sánchez hace lo propio con su cargo en La Moncloa.

En la anterior modificación, los regionalistas intentaron introducir a última hora en el trámite en las Cortes la posibilidad de que el Estatuto de Autonomía legitimara la posibilidad de gobernar en Cantabria por decreto-ley, con posterior validación del Parlamento autonómico, pero en esta propuesta solo recabó el apoyo de Ciudadanos, que planteó lo mismo. Era de esperar que una nueva reforma reintrodujera este debate y los regionalistas han esperado hasta su próximo congreso de partido para volver a formular este objetivo.

Así, el PRC aprobará cuando vuelva a reunir a su máximo órgano este mes de noviembre que las Cortes reciban otra reforma estatutaria, no solo relativa a este punto, sino de más calado aún. Junto con la propuesta de dotar a Cantabria de esta herramienta legislativa, también proponen crear un Tribunal de Cuentas autonómico, quitar restricciones temporales a la posibilidad de disolución del Parlamento autonómico -que no puede realizarse actualmente un año antes de que acabe la legislatura- y asumir competencias de las confederaciones hidrográficas, como las obras en los cauces de ríos.

Asimismo, los regionalistas quieren recuperar el desarrollo de algunos de los puntos postergados a lo largo de los años del articulado del Estatuto actual, como es la creación de la figura del Defensor del Pueblo de Cantabria.

XIII Congreso

Y es que la reforma del Estatuto de Autonomía, la extensión de la escolarización temprana y el refuerzo de los servicios sanitarios de Atención Primaria serán tres de las líneas de actuación prioritarias del PRC en la próxima legislatura y que se debatirán en el XIII Congreso del partido, que tendrá como lema 'Somos Cantabria' y al que los regionalistas acuden con el objetivo de “volver a ganar las elecciones”.

Así lo han dado a conocer este viernes la secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández; la consejera de Educación y Formación Profesional, Marina Lombó, y el portavoz municipal de Santander, José María Fuentes-Pila, en una rueda de prensa para presentar las ponencias política, educativa y sanitaria del Congreso del PRC previsto para el 20 de noviembre.

Estas tres ponencias reúnen las propuestas del PRC para promocionar las condiciones de vida y el bienestar social de los cántabros, mejoras que a su juicio requieren una reforma del Estatuto de Autonomía para que Cantabria pueda dotarse con herramientas que “agilicen” la toma de decisiones y el desarrollo de medidas que “beneficien” a los ciudadanos y a las empresas.

Entre los contenidos de esa reforma, los regionalistas plantean la gestión del cauce interior de los ríos, “para no depender de los tiempos, prioridades o ritmos de otras administraciones”; la capacidad de emitir decretos-leyes “para mayor agilidad en la aprobación de medidas de apoyo a empresas, autónomos y familias”; que el presidente de Cantabria pueda disolver el Parlamento y convocar elecciones sin tener que atenerse a los plazos del mandato; la creación del Tribunal de Cuentas de Cantabria y el desarrollo de la figura del Defensor del Pueblo de Cantabria.

Estas propuestas constituyen el eje de la ponencia política y de reforma de Estatutos que defenderá Paula Fernández, en la que reafirma como “grandes activos” del PRC “la independencia en la toma de decisiones, la honradez en el ejercicio de la función pública, la cercanía y huida de la prepotencia, el sentido común como criterio para enfocar los problemas, la solidaridad y la eficacia, como objetivo en la acción de gobierno, y el regionalismo”.

De hecho, Fernández ha destacado, como “grandes fortalezas” del PRC, “la independencia en la reivindicación, el equipo humano, cuyo trabajo es siempre de abajo a arriba, y, sobre todo, la unidad interna”.

El PRC abordará la reforma de sus estatutos para adaptar su texto a los cambios legislativos que se han producido entre la celebración de congresos. Así, reforzará al Comité Ejecutivo con la inclusión como miembros natos de los alcaldes regionalistas que no hayan sido designados directamente por el Congreso, e introducirá modificaciones en el Comité de Garantías mediante un nuevo artículo sobre el procedimiento disciplinario.

Educación y Sanidad

El Congreso del PRC también reivindicará su compromiso con la educación y la sanidad públicas, con el objetivo de dotar a ambos sistemas con las herramientas necesarias para que los cántabros reciban una atención “de la máxima calidad”.

La ponencia educativa que defenderá Lombó hace hincapié en distintas actuaciones para mantener el sistema educativo cántabro “entre los mejores” de España, después de haber logrado en esta legislatura, la primera gestionada por el PRC, “una de las mejores ratios alumnos-docente, el mayor porcentaje de estudiantes que finalizan la Educación Secundaria Obligatoria de toda España y una de las tasas más bajas de abandono escolar”.

Por ello, como novedades, propone la extensión de la escolarización temprana a través de las aulas de un año a más zonas de Cantabria, especialmente en el medio rural; la reducción progresiva de las ratios de alumnos en todos los cursos de Primaria; la mejora de la atención a la diversidad y el bienestar emocional del alumnado, mediante el incremento del número de docentes especialistas; medidas para mejorar la enseñanza de lenguas extranjeras; y el impulso de la Formación Profesional, mediante el aumento de la inversión y la ampliación de la red de centros integrados y las titulaciones.

Igualmente, asume un compromiso “firme” con los docentes, a los que considera “pilar fundamental” del sistema educativo, basado en impulsar, en colaboración con el Ministerio, actuaciones para establecer una verdadera carrera profesional; reforzar los planes y programas de formación permanente; y convocar ofertas públicas de empleo que garanticen el empleo estable.

La ponencia aborda asimismo otros aspectos como la transformación digital, el transporte y el servicio comedor, que considera “claves de la equidad”. Por ello, propugna el blindaje por ley de un sistema de ayudas que permita la extensión del transporte gratuito a toda Cantabria en las etapas postobligatorias y que el comedor no suponga una dificultad añadida a las familias, extendiendo la gratuidad para aquellas cuyas rentas no superen dos veces el IPREM, beca del 50% para las que no superen 4 veces el IPREM y para el resto un precio máximo de 5 euros diarios, además de “coste 0” en material escolar.

En cuanto al sistema sanitario, Fuentes-Pila ha apuntado que se “ancla” sobre cuatro pilares: Atención Primaria, salud mental, sanidad en el medio rural y servicios sociales e igualdad.

Por ello, pedirá el apoyo del Congreso para reforzar los servicios de Atención Primaria tanto en medios humanos como materiales y mejorar la cartera de servicios complementarios de los consultorios rurales. A su juicio, la sanidad cántabra debe orientar los servicios desde la perspectiva del usuario, ampliar el rango de edad del servicio de atención temprana hasta los 6 años, incluyendo apoyo psicoterapéutico, y fortalecer la red de consulta de enfermería.

Igualmente, plantea desarrollar la atención domiciliaria, centrando los esfuerzos en el medio rural; promover la ampliación del tiempo de intervención, y dar prioridad a la salud mental, especialmente en la infancia y adolescencia, fortaleciendo los equipos e incrementando la red de psicólogos clínicos en el Servicio Cántabro de Salud.

En el área social, aboga por una reorientación de los servicios que se prestan, teniendo en cuenta que tienen como principales usuarias a las mujeres y a la población del medio rural. Así, reivindican un pacto estatal para configurar un marco de acción social de mínimos, una transición hacia la universalización del sistema público de servicios sociales, la mejora de la colaboración público-privada, el incremento de las ratios de personal y del número de efectivos en la protección a la infancia y la adolescencia.

Cultura y Deporte

En el área de cultura, el PRC se propone como objetivo la puesta en marcha de un Plan Estratégico de Aprovechamiento del Patrimonio Rupestre de Cantabria, facilitar la participación y el acceso a bienes y servicios culturales y establecer un marco de colaboración estable con municipios y comarcas para la divulgación cultural.

Finalmente, y en materia deportiva, quiere aumentar la inversión, con medidas de apoyo explícito tanto a clubes profesionales como al deporte base; aprovechar la riqueza que aporta el medio natural para favorecer el impulso a las disciplinas deportivas vinculadas al mar, los ríos, el embalse del Ebro y la montaña, y preservar los deportes autóctonos.