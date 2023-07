El PRC se compromete con el PP a “no entrar en cuestiones personales” de los consejeros con escándalos a sus espaldas

El Partido Regionalista de Cantabria se ha comprometido con el Partido Popular en sede parlamentaria a no hacer crítica de “cuestiones personales” de los nuevos miembros del Consejo de Gobierno y realizar crítica política al margen de polémicas como la de las deudas tributarias del consejero de Ganadería, Pablo Palencia, o la contratación de los hijos del consejero de Salud, César Pascual, estrechamente vinculado en su trayectoria política con la empresa Ferrovial.

Los regionalistas, este miércoles, apenas una hora después de hacer posible con su abstención que el diputado 'popular' Íñigo Fernández fuera designado senador autonómico, se ha dirigido en el primer pleno de legislatura a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), para decirle que con ellos no contará el resto de la oposición para hacer leña de los casos que han afectado a Pascual y Palencia. Por contra, el PP recibirá “colaboración activa” de los regionalistas a la hora de desarrollar proyectos.

“Nuestra oposición no se va a centrar en la crítica privada o descalificación personal. No les haremos perder el tiempo haciendo de la anécdota categoría. No vamos a desarrollar una estrategia de descalificación política creando un innecesario sufrimiento a ustedes y a sus familias, a pesar de que a veces ese estilo de política ha dado resultado en las urnas”, ha dicho el portavoz regionalista, Pedro Hernando, desde la tribuna de oradores.

Buruaga les ha agradecido el gesto, como les agradeció que se abstuvieran para hacer posible su investidura: “Gracias por su tono, por marcar la diferencia y su sentido de la responsabilidad”, han sido sus palabras.

Duras críticas de Vox

Quien no ha estado por la labor ha sido la portavoz de Vox, Leticia Díaz, quien ha profetizado que el pacto entre regionalistas y populares se romperá y que estos acabarán buscando el apoyo de la extrema derecha para apuntalar su Ejecutivo monocolor. “Tras las elecciones les traicionarán y volverán a mirarnos para sostener su gobierno en minoría”, ha dicho Díaz, quien también ha hecho referencia a que, como telón de fondo, está el caladero de votos regionalistas al que el PP aspira en las elecciones generales de este domingo.

“El juego del PP no está exento de peligro y acabarán por convertirse en el cazador cazado. Han visto todos cómo el PP se olvidó de lo caciquil que era el PRC y optó por ir a la caza del suculento voto regionalista. La intención no es otra que fagocitar al PRC ante el declive vital de su líder [por el exsecretario general y expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla]. Firmaron un pacto para darle empaque al asunto y cuando el pescado estaba vendido me llamaron para decir que nadie les diría con quién hablar. Cuánta generosidad. Al mismo tiempo, los del PP murmuraban por los pasillos que si Vox no les apoyaban y si osáramos a votar en contra junto a los perversos [por el PSOE] se nos condenaría al exilio”, ha comentado.

Para Díaz, el pacto, que ha funcionado en la investidura de Buruaga y en la designación como senador de Íñigo Fernández, acabará en “puñalada” regionalista. “Al PP le conviene plasmar antes de las elecciones que sigue fuerte la alianza con el PRC en la designación del senador. La mayoría de los cántabros se preguntan por qué el PRC le regala el senador al PP. La respuesta está en cuántos necesitan encontrar un puesto”, ha añadido, recibiendo una llamada de atención de la presidenta de la Cámara, María José González Revuelta (PP), por sus palabras.

Tras indicar la portavoz del partido de Santiago Abascal que “estaremos atentos a las sociedades públicas”, ha lamentado que hayan elegido como socio al Partido Regionalista. Revisen la historia del Caballo de Troya. Es muy interesante“.

Censura del PSOE

Tampoco los socialistas se han ahorrado el repaso por los escándalos 'personales' de consejeros del nuevo Gobierno de Cantabria. Pablo Zuloaga, exvicepresidente y portavoz del grupo, ha recordado que el nuevo consejero de Ganadería “ha sido suspendido por el Colegio de Veterinarios y, según el BOC, viene de no hacer frente a sus deudas tributarias y por lo tanto no representa a la mayoría de Cantabria, que sí cumple. ¿Cómo va a exigir al sector primario para las ayudas que esté al corriente de sus obligaciones?”.

Del consejero de Salud, César Pascual, le ha dicho a la presidenta: “Ha puesto al frente de esa Consejería a quien privatizó Valdecilla, un contrato millonario para una empresa participada por Ferrovial que tributa fuera de España con una serie de contrataciones más que dudosas”, ha valorado.

Presentación del Gobierno

Buruaga ha comparecido en el Parlamento este miércoles para rendir cuenta de los nombramientos de su nuevo Gobierno, lo que no ha impedido que lanzara una pulla al exvicepresidente socialista: “La antigua Vicepresidencia y Universidades nacieron artificialmente en un reparto de sillones que recuperamos con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para generar sinergias imprescindibles y multiplicar su impacto en la economía”.

De Pablo Palencia, consejero de Ganadería, ha dicho que es su apuesta “para defender y potenciar el sector primario y conseguir una verdadera modernización de la Cantabria rural”, mientras que del de Salud, ha indicado: “La Consejería tiene como reto reconstruir la sanidad de Cantabria, un reto enorme. Al frente está César Pascual, uno de los gestores más prestigiosos del país”, que ha sido el “director gerente que terminó el Hospital Valdecilla” y que tendrá que “devolver la gestión al Servicio Cántabro de Salud, y alcanzar la paz social y el reconocimiento de sus profesionales”. Reducir las listas de espera, reformar la Atención Primaria, firmar un Parto de la Sanidad, y convertir en un Parque Tecnológico la Residencia Cantabria son los retos marcados para él.

“Vamos a cumplir hasta la última coma del programa electoral. Vamos a hacer funcionar la economía, con una gestión rigurosa, eficaz y transparente; pilares del bienestar firmes y adaptados a las necesidades de la sociedad cántabra. Economía y buen gobierno para poner a Cantabria en el lugar que se merece y servir a los cántabros. Trabajo hasta el límite de nuestras fuerzas”, ha expuesto la presidenta.

Valoración de la oposición

A partir de ahí, ha sido el turno de la oposición. El portavoz regionalista ya ha puesto deberes al nuevo Ejecutivo, recordándole sus peticiones insistentes cuando estaban fuera del Gobierno. La Consejería de Fomento, ha aventurado, dirigiéndose a Roberto Media, “va a dar tardes de gloria en este Hemiciclo. Espero que nos traiga en septiembre una solución a los afectados por derribos”. Para los regionalistas, la “mezcla en el mismo departamento de Obras Públicas, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, es decir, quien decide, tramita y controla, puede dar problemas en el futuro, como así han recogido ya varias sentencias del Tribunal Supremo.

Hernando también ha pedido un rápido desarrollo eólico y la aprobación del PROT [Plan de Ordenación del Territorio], “que espero que en enero esté hecho”. Para septiembre, demanda “control de la ejecución presupuestaria y una comisión de seguimiento institucional, así como resultados en simplificación administrativa y en Industria.

Los socialistas no se han quedado cortos y su portavoz, Pablo Zuloaga, ha arremetido con dureza: “Adolecen de un proyecto claro, no nos han explicado un proyecto. No explican que tras la rebaja de impuestos hay recortes en servicios públicos para todos los cántabros que no puedan pagarse servicios privados. ¿Cuál son los servicios que va a atacar y cuál es el orden de lo que va a privatizar?”, se ha preguntado.

No ha ocultado Zuloaga su “preocupación” cuando empiezan a trascender planes como la concertación del Bachillerato. “Debe haber plazas y profesorado suficiente en los centros públicos y esto no es su prioridad en palabras de su Consejería. Dijeron que se acababa la ideología y llegaba la gestión. Eso ha durado 24 horas”.