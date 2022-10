El PRC de Santander quiere que el alumbrado navideño no se encienda antes del 20 de diciembre

El Grupo Regionalista de Santander se ha mostrado partidario de “minimizar” el periodo de encendido del alumbrado navideño de modo que “en ningún caso” comience antes del 20 de diciembre, así como de reducir las horas de encendido, en respuesta a la crisis energética y económica.

Por ello, interpelarán al equipo de Gobierno PP-Cs en el Pleno de esta semana sobre una “reprogramación de las actividades navideñas”.

Los regionalistas han señalado que “Santander tiene la autonomía suficiente para tomar sus propias decisiones” y consideran “absurdo estar a expensas de lo que diga” la Federación española de Municipios y Provincias (FEMP) en esta materia, ya que, en su opinión, “se trata de dar ejemplo o seguir mirar hacia otro lado con la que está cayendo”, según el concejal regionalista, Jesús Goñi.

“Las administraciones deben ser un referente para el ciudadano en materia de consumo responsable, estimulando pautas de ahorro”, ha señalado el edil al respecto.

Aunque la mayoría de la iluminación que emplea Santander es con tecnología LED, lo que supone ya una reducción en el gasto, el concejal regionalista considera que “no podemos estar diciendo a los santanderinos que tienen que ser austeros energéticamente y en Santander queramos dar la imagen de que todo sigue igual cuando no es así”.

En este sentido, ha consdierado que “el mejor regalo que puede hacer el Ayuntamiento a sus vecinos es racionalizar el gasto público y reducir el gasto energético”. “No podemos pedir sacrificios a los ciudadanos y desde los poderes públicos hacer lo contrario”, ha reiterado.

Además, ha propuesto que el ahorro presupuestario que supondrá la puesta en marcha de estas medidas “de contención” revierta en una mayor inversión para las actividades navideñas destinadas al público infantil y a la dinamización del comercio local.

Finalmente, Goñi ha asegurado que “contener” el gasto en el alumbrado navideño no implica que no haya decoración navideña, “ya que la ciudad puede estar ambientada para las citadas fechas con diferente ornamentación que no implique el uso de energía”.