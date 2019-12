Cantabria 1 - Gripe 0: crónica del primer tiempo del partido contra la gripe

Algunos recordarán esos viajes familiares de los 80, coches llenos de niños (la mitad mareados), con el Carrusel Deportivo en la radio de fondo. Algunos recordaran también cuando marcaban un gol (por ejemplo el Racing de Santander) y los locutores desafiaban los records mundiales de apnea, cantando los goles durante varios minutos sin respirar, a tres octavas por encima de un pitido agudísimo gooooooolgolgolgolgol… Sí, aunque el programa sigue emitiéndose hoy, me encanta recordar esa imagen de mi niñez, del entusiasmo que generaban (y que siguen generando hoy) los goles. En mi mundo actual, el de la medicina preventiva y la salud pública, soñaríamos con una milésima parte de la ilusión que despierta el fútbol en la gente: ¡quién pudiera tener un programa como el carrusel deportivo que hablara de salud pública y de sus logros! Reconozco desde ya que dudo de sus índices de audiencia, pero déjenme soñar.

Lo cierto es que, nuestros goles, los de la salud pública, son poco celebrados y aplaudidos porque en general son desconocidos. De hecho, como siempre me decía mi querido profesor Bob Lawrence1 durante mis años en la Universidad Johns Hopkins: “Nadie agradece las enfermedades que no padece, en prevención tenemos que partir de ahí”. Y sí, Bob tiene razón, es muy difícil que sintamos agradecimiento por no tener secuelas de la poliomielitis, porque el agua que bebemos no nos enferma o porque el año pasado no acabamos en la UCI por una gripe. Es imposible para nuestro cerebro. Por eso hoy quiero celebrar un pequeño gol que hemos marcado desde la Consejería de Sanidad de Cantabria, con mención especial a la Dirección General de Salud Pública: el aumento de la vacunación antigripal en Cantabria.

La primera mitad del primer tiempo

Aumentar las coberturas vacunales no es tarea fácil y especialmente cuando abundan las falsas creencias sobre la vacunación antigripal. Además, hay que repetir el mensaje cada año sin caer en ser repetitivos, bastante complicado. Por eso, como en el fútbol, cuando se quiere ganar un partido hay que contar con un buen equipo y una buena estrategia. El equipo de la Consejería y del Servicio Cántabro de Salud es de primera pero con la gripe contamos con algunos fichajes estrella. Por ejemplo, gracias a las gestiones del vicepresidente Pablo Zuloaga conseguimos, nada más y nada menos, que una Ministra de Sanidad, Luisa Carcedo, se vacunara en Cantabria. Todo un golazo para nosotros.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, vacunándose contra la gripe en Santander. | MIGUEL DE LA PARRA

Su presencia impulsó mucho el inicio de campaña porque le dio una gran repercusión mediática y sin duda contribuyó a que más personas fueran a vacunarse. De hecho, en las primeras dos semanas de campaña tuvimos un 42% más vacunaciones que el año anterior: el mensaje llegó a mucha gente, 16.000 personas más que en 2018.

Destaco el grupo de trabajo que montamos ad hoc en Salud Pública: miembros de la dirección general, del observatorio de salud pública, de la escuela de pacientes, de atención primaria y de todos los hospitales. Gracias a ese grupo increíble se diseñó una campaña en un tiempo récord que además fue muy llamativa. Bajo el lema ¡Qué no te la peguen!, conseguimos presentar en el acto de apertura no uno, ni dos, sino tres vídeos y cinco carteles protagonizados por personas de la Escuela de Pacientes, profesionales del Servicio Cántabro y agentes de la Policía Nacional que con gran generosidad (y talento) hicieron de actores.

La @policia realiza un servicio público esencial 👮‍♀️👨‍🚒👩‍⚕️ y por ello pertenece a un grupo de población diana de vacunación antigripal.

¿Sabes si te encuentras entre alguno de estos grupos? 👴🤰👧



¡Descúbrelo! 👇https://t.co/6K74HpwM1Q



Si es así, ¡#VACÚNATE contra la #gripe! pic.twitter.com/Ca3LRbEcr1 — Policía Nacional (@policia) October 30, 2019

El esfuerzo organizativo y creativo detrás de todo esto no lo puedo trasladar aquí: la sección de vacunaciones organizando la distribución de las vacunas y de los carteles a 96 puntos distintos, la de vigilancia epidemiológica generando contenidos que iban a todo el SCS, la de salud laboral coordinándose con atención primaria y con todos los hospitales, el observatorio de salud pública coordinando la difusión, etc, etc, etc. Las reuniones, las llamadas, los mensajes de whatsapp, los nervios y las risas y sobre todo la ilusión. Conseguimos arrancar una campaña potente que ha dado frutos. Gracias al trabajo de los grandes profesionales de atención primaria que se han encargado personalmente de vacunar a todos sus pacientes en grupos de riesgo, incluso de llamarles a casa si no se presentaban, tenemos una cifra provisional un 7% superior a la del 2018. Pero el equipo no se contentó con eso.

La segunda mitad del primer tiempo

Las tasas de vacunación en el personal del servicio cántabro de salud (SCS) eran también un objetivo de la campaña de este año, había que aumentarlas. Tanto el consejero, Miguel Rodríguez como la gerente del Servicio Cántabro, Celia Gómez, no lo dudaron: había que hacer una campaña específica para los trabajadores del SCS, tanto los sanitarios como los no sanitarios. Su vacunación es fundamental por varios motivos, como trabajadores tienen más posibilidades de contagiarse de la gripe que otras personas, y además son un grupo esencial porque, ¿quién nos atiende si los mismos profesionales están enfermos?, pero al mismo tiempo, al vacunarles a ellos queremos evitar que puedan contagiar la gripe a los pacientes. Motivos importantes que se enfrentan de nuevo a los mitos sobre la vacunación, a la falta de tiempo y a una baja percepción de riesgo. A estas alturas del partido y tras el esfuerzo anterior contraatacamos a la gripe y sacamos, coincidiendo con el Black Friday, el SinGripe Friday: una campaña 100% cántabra de vacunación simultánea e ininterrumpida durante 11 horas en los 4 hospitales de Cantabria. Usamos la estrategia del 'nudge' o el acicate y ofrecimos un café a todas las personas que se vacunasen ese día.

Cartel campaña vacunación gripe Cantabria.

Era una idea arriesgada, iba a romper muchos esquemas y tras un mes de campaña iba a ser difícil levantar las coberturas. Lanzar una segunda campaña fue un esfuerzo enorme, diseñamos un “banner/cupón” que fuera amable e incluso divertido, el personal de los hospitales se involucró con una gran generosidad y duplicaron los horarios, compañeras de enfermería recorrieron todas las plantas animando al personal…de nuevo generosidad e ilusión y muchos “goles silenciosos y anónimos”.

Esta semana se ha compartido un resultado provisional de nuestros esfuerzos, se ha aumentado casi un 10% la cobertura de vacunación antigripal entre profesionales del SCS. Otro golazo. Pero queda mucho, mucho por hacer. Las coberturas vacunales en algunas categorías profesionales de los hospitales no llegan al 5% mientras que en enfermería y medicina se alcanza un 40%. Aún muy lejos del 65% que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que seguir mejorando nuestra comunicación y afinando nuestras estrategias.

Esperando la llegada de la curva epidémica de la gripe

Evaluando el primer tiempo del partido contra la gripe podemos felicitarnos por el trabajo realizado, pero este partido no tiene descansos. La campaña de vacunación ya está dando sus últimos coletazos. Ahora nos queda mejorar la higiene de manos y conseguir que nadie estornude sin cubrirse la boca. En Cantabria la gripe está aún en actividad basal y se espera que el número de casos vaya en aumento. La mayoría de las personas estarán enfermos una semana y con líquidos y analgésicos la superaran sin problemas. Otros no. Según el Centro Nacional de Epidemiología, a través del Sistema de vigilancia de la gripe en España, en la temporada 2018-2019 la gripe habría causado: 490.000 casos no graves, 35.300 hospitalizaciones por gripe confirmada, 2.500 ingresos en las unidades de cuidados intensivos y 6.300 muertes. 6.300 muertes de las que, según la asociación española de pediatría, con una correcta vacunación se podrían haber evitado 3.800.

Para evitar 3.800 muertes, por eso queremos ganar este partido. Ahora ya podrán entender la importancia de los goles invisibles de salud pública y por qué, nuestro equipo, juega sin descansos y el año que viene lo haremos aún mejor.