Tejiendo redes feministas

"(...) 'domestizar' supone aplicar a lo político, poniéndolos en valor, los criterios relacionales que hasta la fecha hemos considerado privativos del ámbito doméstico: cuidados, valor de las retaguardias, atención a la materialidad de la vida, valor de uso, reproducción…"

Patricia Manrique

Manos que tejen

Si pienso en tejer, suelo tener muy presentes a mis dos abuelas, ambas de origen campesino, mujeres a las que les tocó sostener la vida familiar a través de sus cuidados diarios en todo tipo de labores domésticas. Las dos sabían coser, bordar y hacer punto: hacían tapetes, mantelitos con flores de hilos de colores, bordaban sábanas y pañuelos con sus iniciales, hacían gorros, bufandas y escarpines. Me parecía curioso cómo remendaban los calcetines con un "huevo" de madera con el que me encantaba jugar de niña. Eran maestras reciclando y administrando la escasez, con una lógica económica del ahorro impresionante, de la que tendríamos mucho que aprender para generar otras dinámicas a la hora de relacionarnos con el planeta. Recuerdo sus manos, pequeñas, hábiles, con la aguja bailando entre los dedos y el dedal siempre al toque preciso.

Tengo un recuerdo muy intenso del día en el que tuve el placer (y la suerte) de acompañar, junto a otras personas, a la tejedora alemana Andrea Milde, durante el corte de uno de sus tapices. Fue en el espacio La Redonda de Vioño de Piélagos, hace ahora tres años. Andrea nos invitó a participar a los presentes en el acto de cortar el tapiz para separarlo del telar, independizarlo, para poder admirarlo como obra acabada, como unidad, como creación. Lo que un día fue una trama en la urdimbre del telar, gracias a las manos de la tejedora, a su conocimiento, capacidad creativa y atención, se había convertido en un tapiz maravilloso. Nos había regalado parte de su tiempo de vida convertido en una obra textil que nos observaba por ambos lados del telar. Aquello me pareció una de las más hermosas demostraciones de lo que es para mí tejer redes de lo personal a lo común, ese tejer junto a otras personas, ese tejer que nos alimenta y nos relaciona y forma parte de la vida. ¡Cuánto te echamos de menos Andrea!

Almazuelas 8M

Este año las Asambleas Abiertas Feministas de Cantabria han convocado una huelga de cuidados y de consumo para hoy, 8 de marzo, bajo el lema “Revuelta feminista para el cuidado de nuestros cuerpos y el planeta”, con la idea de visibilizar la importancia del trabajo doméstico de las mujeres para sostener la vida y con la invitación a romper con el modelo de consumo capitalista-extractivista que no sitúa a las personas en el centro, sino el beneficio económico. Un sistema que ejerce múltiples violencias sobre los cuerpos, los animales y el medio ambiente.

Esta semana se han realizado todo tipo de actividades en relación al Día Internacional de la Mujer, me gustaría destacar la iniciativa de las compañeras de Colectiva La Ruda y las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria y su proyecto de creación textil colectiva 'Almazuelas 8M'. Se trata de una invitación a bordar, coser y tejer utilizando retales como soporte. Creaciones textiles libres que se han unido en una gran almazuela, es decir, en una sola pieza donde se han incorporado cosiendo sus cuatro lados a otros retales y así, hasta dar forma a una única pieza de tela.

Vincular esas distintas singularidades en un todo común y cambiante, donde siempre podrían unirse nuevas piezas. Telas donde se plasman mensajes feministas diversos, dibujos bordados que invitan a la huelga, mensajes en hilos de colores: "lo personal es político", "saca tus rosarios de mis ovarios" o "quienes no se mueven no notan sus cadenas". Collages feministas donde se mezclan todo tipo de materiales: hilos, lanas, botones, cadenetas hechas a ganchillo, puntillas. Telas que nos invitan a una militancia donde no solo importan los qués, sino también los cómos.

Redes colectivas que están tejiendo resistencias feministas de mujeres que saben que la teoría necesita de la acción, de los cuerpos que tejen, de nuestra presencia física en las manifestaciones, en la vida cotidiana y en sus luchas. La diversidad de lo singular como parte del común, siempre sumará en esa gran almazuela viva y colectiva. Sobre lo común sentido y "domestizar" lo político nos hablará Patricia Manrique el día 12 de marzo en La Vorágine en la presentación de su libro 'Lo común sentido como sentido común', tendré el placer de acompañarla ese día.

Una almazuela que genere ese sentimiento de pertenencia transfronterizo, fuera de la lógica de las banderas del moderno estado-nación. Una almazuela que nos con-mueva y que también genere conflicto, lo políticamente correcto no puede destruir nuestra capacidad de debatir y de pensar diferente. Lo común también es un espacio incómodo, no por ello menos necesario. No hay que tener miedo a ir a la raíz de las cosas, al modelo, a lo que se naturaliza, a entender que es esa estructura patriarcal la que nos oprime, el sistema autoritario y asesino que está dejando morir todo aquello que no le es rentable. Ahí están (también) los feminismos: en la autodefensa feminista contra cualquier forma de violencia machista, con las personas refugiadas a las que esta Europa está dejando morir, en las reivindicaciones ecofeministas de un planeta que nos pide a gritos un cambio de vida... Cuánto tenemos que (des)aprender con los feminismos del sur global, al menos yo, desde este rincón desde el que escribo. Cuestionar nuestras certezas...¡qué espléndido primer paso!

A comienzos de año desde La Ortiga Colectiva, decidimos celebrar el 2020 y la vida con un poema de Antonio Orihuela que comparto aquí al hilo de aquello que estamos tejiendo y como colofón:



"Almazuela,

una palabra casi olvidada,

coser piezas diferentes entre sí por los bordes,

reciclar retazos, unir retales

qué buen comienzo,

qué espléndido primer paso."