325 regalos manchados de sangre

El Ayuntamiento de Santander ha decidido arrendar la Plaza de Toros para la Feria de Santiago. Según la alcaldesa, la decisión se ha tomado para que la celebración de la tradicional corrida de Santiago no corra peligro ante el rechazo de todos los grupos políticos del consistorio, salvo PP y Vox. Estas declaraciones son un enorme ejercicio de cinismo, al que nos tiene más que acostumbradas por otra parte, ya que en 2016 se aprobó la retirada de las subvenciones públicas a las corridas de toros mediante un acuerdo plenario que se han venido saltando año tras año.

Quizás la posición de Cs en esta legislatura sea la de un socio más incómodo que en la pasada, en la cual sus dos concejales se dedicaban a levantar la mano cuando tocaba, apuntalando bochornosamente el gobierno municipal. Si la mayoría de partidos políticos con representación en el pleno de Santander están en contra de la celebración de esta matanza para solaz de unos pocos o de que se subvencione con dinero público, el gobierno municipal debería tener en cuenta el amplio sector de la población al que representan y no agarrarse a tradiciones aberrantes que en este país tienen sus horas contadas.

También me gustaría recordar que en esa iniciativa, presentada por Santander Sí Puede a través de su concejal Antonio Mantecón, se instaba a regular la entrada al coso a menores de 18 años, siguiendo las recomendaciones del Comité de los derechos del niño de las Naciones Unidas. Esta medida ni está ni se la espera, ni en forma de ordenanza reguladora ni en el pliego de licitación que el Ayuntamiento ha publicado en el portal de la Plaza de Toros. Y si comprobamos los precios de las entradas de 2019, no solo no está regulada su entrada sino que a los menores se les hace una sustanciosa rebaja.

Pero además, por si todo esto no fuera suficiente, el Ayuntamiento en ese mismo pliego de condiciones exige, entre las obligaciones a cumplir por el adjudicatario, que se pongan a disposición de la Sociedad Plaza de Toros y del Ayuntamiento de Santander, según corresponda, los palcos institucionales, ocho barreras, cuatro contrabarreras y 325 abonos, valorados entre 50.000 y 70.000 euros, que la empresa que opte a concursar deberá descontar de los supuestos beneficios que obtenga. Tradicionalmente esos abonos se han repartido a discreción entre afines y simpatizantes de la causa como prebendas y pago a favores debidos. 325 regalos manchados de la sangre de animales sacrificados al dios de la diversión humana que han servido para engrasar la maquinaria de una red clientelar espesa y opaca que, al fin y a la postre, es la que ha ayudado a mantener durante 40 años en el consistorio al Partido Popular. 325 abonos que también han servido para que esa plaza no estuviera tan vacía, para que no reflejase la realidad del mundo del toreo, que ve como la venta de entradas cae año tras año en una tendencia imparable.

Una corrida de toros no es solamente eso; es una ocasión única para ver y dejarse ver, para lucir y que te vean luciendo. Todo un ritual anclado en un pasado tardo-franquista, en el cual se celebra la muerte y la tortura del toro entre vítores y selfies. Un espectáculo hedonista en el cual lo que menos importa es lo que pasa en la arena. Y que va llegando a su fin.

Los medios de comunicación han ido cerrando los espacios dedicados a la tauromaquia- el último en caer ha sido 'Los Toros' de la Cadena Ser-, no por culpa de comunistas, bolivarianos y demás progres, sino porque carecen de interés para el público en general y las audiencias hace tiempo que se han desplomado. Los jóvenes no se sienten representados y rechazan en su mayoría la fiesta taurina, reflejo de una mayor conciencia social hacia los derechos de los animales. Todo un cóctel social y económico que terminará ahogando, esperemos más pronto que tarde, una actividad vergonzante para un país del s. XXI.