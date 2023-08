El PSOE de Bezana presenta alegaciones a la creación de un coto deportivo de caza

El PSOE de Santa Cruz de Bezana y su grupo municipal han presentado alegaciones en contra de la creación del coto deportivo de caza, según ha informado el partido en una nota, en la que animan a vecinos a hacer lo propio, tengan o no parcelas afectadas.

Cazadores piden al Gobierno de Cantabria un nuevo coto que afecta a 2.050 propietarios entre Puente Viesgo y Torrelavega

Más

Para ello, los socialistas han compartido el modelo de instancia de las alegaciones a través de sus redes sociales, y que están preparados para tres supuestos diferentes.

La primera, para que el propietario de una finca afectada pueda solicitar la no inclusión de su terreno dentro del coto; la segunda, para que el propietario pueda solicitar la no inclusión de su terreno, además de pedir que no se autorice el coto; y, la tercera, para que cualquier vecino, aun no siendo propietario de una finca afectada, pueda solicitar que no se autorice el coto.

El documento de alegaciones constata la “presunta nulidad” del proceso por no realizarse una notificación individual, tal y como recoge el artículo 16.3 de la Ley de Caza de Cantabria, así como la inclusión de zonas urbanas, colindancias con parques, centros escolares y zonas de gran afluencia vecinal y turística.

El PSOE también pone de manifiesto que si se restan áreas de seguridad y las prohibidas recogidas en los artículos 22 y 23 de la menciona ley, “quedaría prácticamente inoperante” el coto.