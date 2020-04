CCOO pide reforzar los empleados públicos para agilizar la tramitación de ERTE

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha pedido que se refuerce el número de empleados públicos en Cantabria para agilizar "con rapidez y solvencia" la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)

En un comunicado, el sindicato señala que aunque ya se han mecanizado 1.145 ERTE que afectan a 7.359 personas, aún hay "muchos" a la espera de resolución, más de 7.000, según dice.

Para CCOO, los ERTE y los permisos retribuidos recuperables que el Gobierno de la nación ha pactado con sindicatos y empresarios han evitado que "la sangría" en lo que a destrucción de empleo se refiere fuera mayor, al posibilitar la incorporación posterior a sus puestos de trabajo de los afectados.

En el caso concreto de la región, señala que de los 1.145 ERTE citados, 1.121 son de fuerza mayor frente a 24 por causas organizativas o productivas.

Sobre las empresas afectadas, señala que una gran parte -casi el 61% de las que su ERTE ha sido mecanizado- se concentra en la Federación de Servicios; le sigue la de Construcción y Servicios, con más del 13%; Industria, con casi el 8%; Servicios a la Ciudadanía, que también ronda el 8%; Enseñanza, con un 6% del total; y Sanidad, con el 4%.

En cuanto a trabajadores afectados, la mayor parte pertenecen a la Federación de Servicios, casi 3.500; seguidos de los del sector industrial, con cerca de 2.700; Enseñanza, Servicios a la Ciudadanía, Construcción y Sanidad.

La secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, ha asegurado que algunas de las medidas tomadas están evitando que la situación sea "más dramática".

En el caso de los ERTE, por ejemplo, ha recalcado que aún hay muchos pendientes y por revisar y que será después cuando se vea qué impacto tiene en la suspensión del empleo y en la economía en general.

Y ha asegurado que desde CCOO están haciendo un "ingente esfuerzo" por participar de todos los ERTE, consiguiendo, en muchos casos, mejores condiciones para los trabajadores.

Para el sindicato, "lo prioritario es no dejar a nadie atrás en esta crisis y seguir avanzando", en el marco del diálogo social, en la adopción de medidas de protección social destinadas a los sectores de población más afectados y que "aún no se han implementado", para no agudizar los niveles de pobreza y desigualdad.

En este sentido, Lombilla ha insistido en que este "nuevo vuelco" ocasionado por la emergencia sanitaria, se produce sobre un mercado de trabajo que "todavía se estaba recuperando de los nefastos y devastadores efectos de la anterior crisis económica".

"No hay que olvidar que no ha sido hace tantos años y que desde entonces arrastramos graves problemas de paro, precariedad, brechas de género, etc. Estábamos trabajando para corregirlos y mejorarlos pero esta nueva crisis nos ha azotado en un mal momento", ha subrayado.