'Mar de Fondo', el proyecto que favorece la inclusión social con el aprendizaje del surf en la escuela

El surf es un deporte que reúne a cientos de turistas de todo el mundo en las playas de Cantabria. De hecho, es una actividad tan extendida por los municipios costeros de nuestra región, que son muy pocos los que se plantean que quizá hay algunas personas que también aman el mar y, sin embargo, no se pueden permitir practicar de este deporte. Su contexto socioeconómico y su cultura a veces les privan de unos ''lujos'' que, para otros, son meras actividades cotidianas. Pero, lo más importante: ¿Pueden influir estas circunstancias en el éxito socioeducativo de esas personas?

'Mar de Fondo' es un proyecto de innovación educativa que vincula el aprendizaje del surf con la mejora de los resultados en educación, tanto académicos como de convivencia. Esta iniciativa ha sido diseñada por Mikel Pérez, profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria, y José Manuel Castanedo, profesor de Educación Física y miembro de la Asociación por una Educación Basada en Evidencias Científicas (AEBE) Cantabria.

La puesta en marcha de esta iniciativa se debe a que sus impulsores consideran la educación como ''un antídoto contra la exclusión social''. Este proyecto ''piloto'' está implementado en el área de Educación Física del IES La Albericia de Santander, primer y único centro educativo de Cantabria que, por el momento, ha acogido esta actividad. Una actividad que se divide, a lo largo de todo el curso escolar, en retos de tierra, piscina y mar.

A pesar de su breve recorrido, este proyecto ya ha dado sus primeros resultados: la nota media del grupo ha mejorado en un 73%. Además, en lo que a convivencia se refiere, no se ha registrado ningún conflicto grave. No obstante, estos datos ya habían sido avalados por proyectos internacionales de investigación científica como 'WORKALÓ. The creation of new occupational patterns for cultural minorities: The gypsy case', que afirma que el éxito socioeducativo de un alumno no depende de su cultura o contexto socioeconómico.

Alumnos del IES La Albericia de Santander en una de sus clases de Educación Física

Los destinatarios de esta iniciativa son el alumnado del programa educativo de compensatoria de primero y segundo de ESO. José Castanedo, profesor de estos alumnos, explica que se trata de ''un grupo que cuenta con una mala trayectoria académica, absentismo y desventajas tanto sociales como económicas''. Actualmente -y de forma casual- estos alumnos son de cultura gitana. Por ello, uno de los objetivos de este proyecto es ''romper los estereotipos y los prejuicios que existen hacia el alumnado gitano'', desvela José.

Los alumnos están organizados en grupos interactivos en los que también participan familiares y personas de la comunidad -estudiantes universitarios, surfistas, profesorado...-. Hasta el momento, en la actividad han colaborado 11 familiares y 12 personas de la comunidad. Estas cifras ''desmienten que las familias gitanas quieran alejarse de los centros educativos y demuestran que realmente se implican para que sus hijos mejoren en la escuela'', asegura José.

'Mar de Fondo', que pretende extenderse a otras áreas como lengua o matemáticas, y cuya principal finalidad es mejorar el contexto educativo, ha conseguido congregar a diversas entidades y empresas para colaborar en el desarrollo del proyecto, tales como la Fundación Secretariado Gitano o la Federación Cántabra de Surf, entre otras.