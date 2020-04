La Red Cántabra de Apoyo Mutuo reparte este fin de semana material de protección a población vulnerable

La Red Cántabra de Apoyo Mutuo repartirá en puntos de toda la región este viernes y sábado, 3 y 4 de abril, mascarillas, guantes y pantallas protectoras para personas en grupos de riesgo ante el coronavirus y para trabajadores de cara al público cuya empresa no pueda suministrárselos o no lo esté haciendo, así ocmo para pequeños comercios que no puedan acceder a estos recursos.

Las personas que cumplan estos requisitos o los familiares en quienes deleguen la recogida podrán acercarse a cualquiera de los 13 puntos que la Red pondrá a su disposición en todas las comarcas de la región, presentando el documento de identificación de la persona en grupo de riesgo o, en el caso de los trabajadores, indicando el nombre del negocio para el que trabajan y el motivo por el que lo necesitan, según ha indicado el colectivo Cantabria No Se Vende en un comunicado.

La Red ha pedido a los asistentes un especial cumplimiento de los protocolos y seguimiento de las indicaciones de los voluntarios para que la entrega se realice de manera organizada.

Así, para evitar posibles aglomeraciones, es imprescindible que los interesados concierten cita previa llamando al teléfono 641 877 231 desde hoy mismo. El reparto se realizará en dos turnos tanto el viernes 3 como el sábado 4, de 10.00 a 12.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

En concreto, la Red estará presente en las comarcas del Asón-Agüera (en el CEIP Los Puentes de Colindres, en la Fundación Orense de Ramales y en la DYA de Castro Urdiales); del Pas-Miera (en la Casona del Patriarca de Selaya); de Trasmiera (en el Barrio de la Plaza de Hoznayo); y de Liébana (en Frama, calle Valverde, 9).

También contará con puntos de reparto en Santander (en L'Asubiu, Plazoleta de Marqués de La Hermida), en Torrelavega (en el Centro Social Ítaca), en San Mateo de Buelna (en el barrio La Concepción), en Reinosa (nave en calle Castilla, 54), Cabezón de la Sal (IES Valle del Saja), Unquera (Auditorio Bajo Deva) y San Vicente de la Barquera (Auditorio David Bustamante).