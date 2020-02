Trabajadores de Sniace se quejan por la falta de comunicación de la empresa: "No son claros a la hora de decir lo que pasa"

"El comité ha sido el último en enterarse de la liquidación", "no sabemos hasta cuándo vamos a tener que venir a trabajar", "no son claros a la hora de decir lo que pasa". Estos son testimonios de algunos de los trabajadores de Sniace que se han concentrado este lunes en la fábrica descontentos por la falta de comunicación por parte de la empresa respecto a su situación.

Sumidos casi en la resignación y con la sensación de que la historia se repite una y otra vez, los empleados han querido mostrar su enfado por el escenario de incertidumbre que están viviendo. "Nos enteramos por la prensa", señalan en conversación con eldiario.es sobre lo que va acaeciendo desde que la fábrica anunció su cierre hace casi 15 días.

Algunos no confían en que se dé una buena salida y otros aún mantienen la esperanza de que llegue un inversor. No obstante, todos coinciden en que la situación de la industria en Cantabria es muy delicada y que el cierre de Sniace abocaría a sus trabajadores, muchos de ellos jóvenes y de mediana a edad, al paro con muchas dificultades para encontrar otro empleo.

"Es imposible que las personas que nos quedemos sin trabajo podamos seguir trabajando en Torrelavega", lamenta Pablo, trabajador de 42 años, quien reconoce que si la empresa vuelve a cerrar en este momento no pueden esperar otros tres años como la otra vez.

"Aquí nadie dice la verdad ni al médico. Aunque esto volviese a abrir a mí se me quitan las ganas de volver", cuenta Pepe (42 años) obrero que ha vivido hasta tres movilizaciones de la fábrica. "A veces me da la sensación de que hay gente que está deseando que cerremos. Dicen que Sniace es un pozo sin fondo al que siempre están metiendo dinero", señala, recalcando que trata de "afrontar la situación día a día". "Llegas a casa, tienes a los hijos y no puedes trasladar los problemas", afirma.

Por su parte, María, miembro del comité de empresa, lamenta que no se hayan vuelto a reunir con la empresa desde que les anunciaran la liquidación y considera que se deberían haber barajado otras opciones, como haber adelantado el ERTE inicialmente previsto.

El comité de empresa ha promovido esta concentración de 6.00 a 18.00 horas para pedir explicaciones por la salida de más camiones de producción de lo habitual. "Queremos saber si es un pedido nuevo, si ya estaba pagado, si ese dinero va a servir para pagar nuestras nóminas...", subraya esta trabajadora, que asegura que se realizarán concentraciones de manera periódica y que aumentarán a medida que la producción de la fábrica disminuya hasta que pare por completo.