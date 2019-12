Las 10 noticias más leídas de 2019 en eldiario.es Cantabria

Las citas electorales de este 2019 y toda la actualidad política que las envuelve han sido seguidas muy de cerca por la audiencia de eldiario.es Cantabria. Y es que las elecciones generales celebradas en dos ocasiones, abril y noviembre, y las autonómicas y municipales que tuvieron lugar en mayo han agitado el panorama político a lo largo todo el año, generando a diario noticias que no han pasado inadvertidas entre nuestros lectores y lectoras.

Así pues, la crisis en el PP cántabro con el nombramiento fallido de la atleta Ruth Beitia como candidata autonómica, la reciente dimisión de Felisuco como portavoz de Ciudadanos Cantabria en plena crisis del partido naranja o el salto a la política nacional del PRC obteniendo un escaño en Madrid han sido algunos de los temas más leídos de este 2019, a los que hay que sumar la exclusiva sobre la mansión sin licencia de obra del número dos del PP y expresidente de la patronal cántabra, Lorenzo Vidal de la Peña, o la trama mundial de sobornos en sanidad llevada a cabo por parte de la multinacional Fresenius en la que estuvieron implicados seis médicos del Hospital de Valdecilla.

Ruth Beitia, sobre la ley contra la violencia de género: "Se debe tratar igual a un animal, a un hombre o a una mujer si son maltratados"

Casado junto a Beitia en un acto en Santander.

La medallista olímpica Ruth Beitia fue la apuesta inicial de Pablo Casado para encabezar la candidatura autonómica del PP en Cantabria. El año arrancó con el bombazo inesperado de su designación que no dejó indiferente a nadie y que reabrió las heridas de una crisis interna todavía reciente en el partido y sin cicatrizar del todo. Su nombramiento desplazó a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, que se había impuesto por tan solo un voto en un polémico Congreso Regional que llegó a los tribunales y volvió generar discrepancias entre las dos facciones de la formación conservadora.

Sin embargo, la aventura política de la atleta española duró tan solo 15 días, después de varias declaraciones desafortunadas que tuvieron mucho eco a nivel nacional, como la afirmación que realizó en su primera entrevista equiparando la violencia de género con el maltrato animal. "Se debe tratar igual a un animal, a un hombre o a una mujer si son maltratados", aseguró en Onda Cero con Carlos Alsina. Beitia, que contaba con el rechazo de la dirección regional y de buena parte de la militancia, anunció que abandonaba la política "por razones estrictamente personales y familiares", tras una trayectoria, en la que fue diputada autonómica, que pasó inadvertida.

Felisuco dimite como líder de Ciudadanos en Cantabria pero mantendrá su acta de diputado en el Parlamento

Félix Álvarez (Cs). EFE

El humorista Félix Álvarez, popularmente conocido como Felisuco, dimitió hace poco más de diez días como portavoz autonómico de Ciudadanos en Cantabria, tras haber encabezado la candidatura al Parlamento el 26 de mayo, obteniendo unos resultados alejados de las expectativas del partido. Y es que las voces críticas que surgieron en el seno de la formación cuando Albert Rivera decidió que fuera el candidato autonómico crecieron después de lograr en las urnas solo tres diputados, que dejaron sin opciones al partido naranja de entrar en el Gobierno.

No obstante, tal y como anunció el propio Felisuco, este no fue el motivo de su renuncia, tras la cual sigue manteniendo el acta de diputado, sino no haber trasladado al comité autonómico el contrato que realizó por un día al exdiputado Rubén Gómez como asesor parlamentario, tras haber perdido su escaño en Madrid en la repetición electoral del 10N.

Seis médicos del Hospital Valdecilla de Cantabria, implicados en una trama mundial de sobornos

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

En junio salió a la luz una trama mundial de sobornos en sanidad llevada a cabo por la empresa multinacional alemana Fresenius, la cual realizó "pagos irregulares" durante años a profesionales de 17 países a cambio de obtener información privilegiada de concursos públicos y derivar pacientes a sus centros privados. En esa trama estuvieron implicados seis médicos del Hospital de Valdecilla que, tal y como reveló eldiario.es, recibieron 2,7 millones de euros de la compañía alemana y utilizaron una tercera sociedad, Naslaid, para vender a esta multinacional el centro 'Diálisis Santander', la empresa que históricamente ha gestionado en Cantabria el tratamiento de las insuficiencias renales (Dialsan).

Revilla confirma que el Partido Regionalista de Cantabria se presentará a las elecciones generales

Revilla. EFE

Una de las noticias que más repercusión pública ha tenido a nivel autonómico, pero también estatal ha sido el salto a la política nacional que ha dado este año el Partido Regionalista de Cantabria. En febrero, cuando Pedro Sánchez adelantó las elecciones al 28 de abril tras no poder sacar adelante los presupuestos, Revilla anunció que su partido concurriría a las mismas. No podía no haber una papeleta regionalista en esos comicios a un mes de las autonómicas en las que, tal y como ocurrió a la postre, esperaba arrasar.

Así pues, presentó al entonces consejero de Obras Públicas, José María Mazón, quien consiguió un escaño para el PRC en el Congreso por primera vez en su historia, un hito que reeditaría siete meses después en la repetición electoral del 10N con mejores resultados.

Los forenses confirman que el cuerpo hallado en la costa de Santoña es el de Celia Cavia

El cuerpo sin vida de la menor de 14 años que desapareció en Santander el 12 de diciembre fue hallado en la costa de Santoña por un pesquero, tras cinco días en los que se desarrolló un amplio dispositivo de búsqueda dirigido por la Policía Nacional y coordinado por el 112.

El escenario de la catástrofe climática: La Magdalena convertida en una isla y barrios de Santander anegados

Península de la Magdalena, en Santander.

En octubre nos hicimos eco de la publicación de la revista 'Nature Communications' sobre un estudio de ámbito mundial en el que, por medio de una herramienta de observación, evaluó cómo quedarán las costas del mundo dentro de 30 años a consecuencia de la elevación del nivel del mar al fundirse las grandes masas de hielo polar.

Y, según este indicativo, las consecuencias serán devastadoras para el litoral cantábrico. La Península de La Magdalena será una isla, y El Sardinero y las playas del interior de la bahía se convertirán en postales del pasado, así como el Puerto de Santander, el Aeropuerto de Parayas, barrios construidos sobre rellenos en la ciudad o zona de marisma (Castilla-Hermida y Nueva Montaña), la Virgen del Mar y una franja de Costa Quebrada.

El número 2 del PP de Cantabria realizó obras sin licencia y usurpó terreno público para su mansión en Miera

Fachada de la mansión de Lorenzo Vidal de la Peña en Miera.

En mayo, a menos de 15 días de las elecciones autonómicas, eldiario.es desveló en exclusiva que el número dos del PP de la candidatura y expresidente de la patronal cántabra, Lorenzo Vidal de la Peña, había realizado durante años obras sin licencia municipal en una mansión de su propiedad ubicada en la localidad de Mirones y que había usurpado terreno de titularidad pública.

En la documentación a la que tuvo acceso este medio se ponía de manifiesto que los trabajos ejecutados entre los años 2011 y 2017 por el también presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) constituyen una infracción urbanística "muy grave" conforme a lo establecido en la Ley del Suelo de Cantabria. El fichaje estrella del PP para las elecciones restó importancia a este asunto asegurando que se trataba de "un asunto privado de naturaleza civil".

La cara B de la privatización hospitalaria: cuando la sanidad pública te empuja a morir en un hospital religioso

Crucifijo. Europa Press

A principios de año hablamos con Óscar, cuyo padre falleció de cáncer en el hospital religioso de Santa Clotilde. Óscar, que así se llamaba también su padre, era ateo y vio violada su libertad religiosa cuando desde Valdecilla le enviaron a un centro religioso para recibir los cuidados paliativos. "Me lleváis a la Avenida de la Guadaña", indicó a su mujer y a su hijo en tono jocoso cuando supo de su traslado.

"Había monjas-enfermeras que dejaban el servicio para ir a misa y cuando llegamos nos visitó un director espiritual. Parecía del siglo pasado", relata Óscar hijo, quien ahora reclama "unos servicios públicos que garanticen la aconfesionalidad del Estado".

Una mujer apuñalada por su pareja en Laredo, primera asesinada por violencia machista del año en España

Cantabria fue escenario del primer asesinato por violencia machista en España, en un año en el que la cifra ha alcanzado las 55 víctimas, superando el millar desde que se empezó a contabilizar en 2003. La mujer, de 26 años, fue apuñalada en Laredo por su pareja, de 29, quien se entregó a la Policía Local.

Los audios sobre las supuestas firmas falsas en la UC fueron manipulados para implicar a Pedro Casares

Pedro Casares. | ARCHIVO/PSOE

Los audios que pretendían vincular al secretario general del PSOE de Santander y candidato a la Alcaldía de la ciudad, Pedro Casares, en una supuesta falsificación de firmas para beneficiar a una persona de su entorno en un proceso de selección en la Universidad de Cantabria (UC) fueron manipulados, editados, recortados y sacados de contexto con el objeto de inducir a la confusión e implicar al líder socialista en una presunta trama a menos de seis meses de las elecciones municipales.

Así lo desveló eldiario.es en exclusiva tras tener acceso a las grabaciones completas. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Pablo Coto, defendió hasta en cinco ocasiones en esa grabación la veracidad de su firma, y la justicia archivó por falta de pruebas la denuncia por falsificación.